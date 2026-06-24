/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera du financement dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés/

ST. JOHN'S, NL, le 23 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, annoncera l'octroi d'un financement au titre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

24 juin 2026

Heure

13 h (HAT)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Food First NL

77, avenue Charter, Suite 100

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

A1A 0N2

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69618108083

Code d'accès : 451554

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSant

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]