OTTAWA, ON, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (VSDRP) constitue l'une des classes de virus les plus dévastatrices affectant les porcs d'élevage, ce qui provoque des pertes considérables pour les producteurs canadiens et une hausse des prix en magasin pour les consommateurs canadiens.

Aujourd'hui, Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont annoncé la fin des évaluations de sécurité indépendantes et exhaustives sur les porcs résistants au VSDRP, à la suite de demandes présentées respectivement par Genus PLC et PIC Canada, Ltd. Santé Canada a conclu que les aliments fabriqués à partir de ces porcs sont aussi sécuritaires et nutritifs pour la consommation humaine que le porc actuellement offert au Canada. L'ACIA a confirmé que ces porcs sont également sûrs et efficaces pour l'alimentation du bétail.

L'amélioration de la résistance au VSDRP chez les porcs aidera les éleveurs à éviter que leurs troupeaux ne soient touchés par ces virus, à réduire l'utilisation d'antibiotiques et à améliorer le bien-être animal, tout en favorisant un approvisionnement alimentaire plus stable, plus abordable et plus durable.

Les porcs résistants au VSDRP de Genus PLC sont déjà autorisés pour la consommation alimentaire aux États-Unis, au Brésil, en Colombie et en République dominicaine. Genus PLC a indiqué que, même si le Canada a approuvé la vente de porcs résistants au VSDRP, la société n'a pas l'intention de vendre ces porcs avant d'avoir obtenu d'autres autorisations réglementaires provenant d'autres marchés importants. L'entreprise et Santé Canada s'engagent à faire preuve de transparence optimale et informeront le public lorsque cette nouvelle technologie sera mise sur le marché canadien.

Bien que les aliments génétiquement modifiés soient considérés comme aussi sûrs et nutritifs que les aliments conventionnels, le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de l'information sur le génie génétique. C'est pourquoi, depuis novembre, nous collaborons avec l'Office des normes générales du Canada à un examen public de la norme nationale sur l'étiquetage et la publicité des aliments qui sont ou ne sont pas des produits du génie génétique. L'ACIA utilise cette norme pour fournir des conseils aux entreprises sur l'étiquetage des aliments.

En 2024, l'industrie porcine a généré plus de 6,3 milliards de dollars de recettes agricoles et le Canada a produit 2,34 millions de tonnes de porc et en a exporté 1,45 million.

janvier 2025, on comptait 13,9 millions de porcs dans 6 885 fermes canadiennes. Les infections par le VSDRP peuvent provoquer des symptômes graves chez les porcs, tels que des problèmes respiratoires, de la fièvre, une incapacité à s'alimenter, et peuvent entraîner la mort des porcelets ou leur naissance sans vie.

Il n'existe actuellement aucun traitement efficace, et la vaccination n'a été que partiellement efficace.

Au Canada, l'étiquetage des aliments est obligatoire lorsqu'il existe des risques sanitaires bien établis ou des changements importants dans les qualités nutritionnelles des aliments. Par exemple, la présence d'un allergène dans un aliment doit être indiquée sur l'étiquette afin d'alerter les consommateurs du risque.

Comme Santé Canada n'a constaté aucun problème de santé et de sécurité, aucun étiquetage spécial n'est requis pour les aliments provenant de ces porcs résistants au VSDRP.

En plus des évaluations mentionnées ci-dessus, en décembre 2025, le Programme des substances nouvelles, administré conjointement par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, a déterminé que les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à l'exposition indirecte à ces porcs ne diffèrent pas de ceux liés aux porcs actuellement disponibles au Canada.

