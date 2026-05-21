WINNIPEG, MB, le 21 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, le grand chef Walter Wastesicoot, le grand conseil des Nations souveraines Keewatin Yahthi (Manitoba) et Celina Dorame, directrice intérimaire du Secrétariat de la fonction publique des Premières Nations, qui est une initiative du Sommet des Premières Nations (Colombie-Britannique), ont annoncé un financement supplémentaire de 1,8 million de dollars pour soutenir les Premières Nations du nord du Manitoba et de la Colombie-Britannique.

L'honorable ministre Alty s'est jointe au grand chef Wastesicoot pour célébrer cette annonce à Winnipeg avec les Nations souveraines Keewatin Yahthi. Ce financement aidera les communautés à participer aux consultations fédérales, en particulier sur les grands projets qui les touchent et touchent leurs territoires traditionnels.

Cet investissement fait partie des 10,1 millions de dollars engagés dans le budget de 2025 sur trois ans pour poursuivre l'Initiative fédérale sur la consultation. Cette initiative offre aux communautés un soutien en matière de formation, d'outils, de communications, de réseautage, de recherche et de technologie de l'information. Grâce à ce financement, nous aidons les communautés à participer de manière significative aux consultations sur les projets qui les touchent, tout en travaillant ensemble pour assurer un succès commun et renforcer les relations respectueuses entre les peuples autochtones et le Canada.

Citation

« Lorsque les Premières Nations disposent des outils et des capacités nécessaires pour participer de manière significative aux consultations, de réelles occasions s'en découlent - pour les communautés, pour les prochaines générations et pour le Canada dans son ensemble. Cet investissement vise à garantir que nous respectons nos obligations afin que les grands projets progressent de manière responsable et dans le cadre d'un véritable partenariat avec les peuples autochtones. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous avançons ensemble en reconnaissant les répercussions continues de la colonisation et en conservant notre souveraineté en tant que Premières Nations. La récupération de l'autonomie est un effort commun qui se développe grâce au respect, à l'écoute et à la collaboration comme nous l'avons fait ici aujourd'hui. Bien que de nombreux systèmes soient encore fondés sur d'anciennes façons de penser, il existe une réelle possibilité de travailler en partenariat avec les gouvernements, l'industrie et les alliés sur les grands projets, afin d'accroître la compréhension et la reconnaissance. En adoptant cette approche, nous pouvons honorer nos ancêtres, transmettre leurs enseignements et soutenir un avenir fondé sur le respect, l'apprentissage et le progrès partagé. »

Grand chef Walter Wastesicoot

Grand conseil des Nations SKY

Conseil tribal du Keewatin

« Une solide capacité de consultation passe d'abord par une gouvernance solide. Le SFPPN est mandaté par les Premières Nations de la Colombie-Britannique pour soutenir le développement d'administrations de la fonction publique solides et efficaces pour les Premières Nations dans toute la province, ce qui implique notamment de veiller à ce que les communautés disposent de ce dont elles ont besoin pour participer aux processus de consultation fédéraux. Dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, de nombreuses Premières Nations gèrent actuellement ces responsabilités par le biais de fonctions administratives existantes, souvent sans ressources, sans formation ni outils de coordination dédiés. Ce financement est une étape importante pour changer cela. »

Celina Dorame, directrice par intérim

Secrétariat de la fonction publique des Premières Nations

« La consultation des Premières Nations sur les décisions, les projets et les aménagements qui ont une incidence sur leurs terres et leurs moyens de subsistance est bien plus qu'une simple formalité à accomplir pour mener à bien ces projets : c'est un catalyseur qui permet de mettre en place des projets plus solides et de renforcer les communautés. Cet investissement aidera les communautés des Premières Nations à participer de manière constructive aux consultations et garantira un véritable partenariat ainsi qu'une harmonisation autour de nos priorités communes. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de CanNor et député de Churchill--Keewatinook Aski

Faits en bref

Le financement annoncé dans le cadre de l'Initiative fédérale sur la consultation s'ajoute aux 40 millions de dollars sur trois ans du Bureau des grands projets prévus dans le budget de 2025 pour soutenir la capacité de consultation des Autochtones sur les grands projets. Le financement appuiera principalement la participation des peuples autochtones aux processus de consultation pour les projets envisagés en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada.

L'annonce s'appuie sur le financement existant pour un certain nombre d'autres centres de ressources, notamment : Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, Québec (2016) Conseil général des établissements métis, Alberta (2017) Nations métisses de la Saskatchewan (2017) Gouvernement métis d'Otipemisiwak, Alberta (2018) Conseil tribal File Hills Qu'Appelle, Saskatchewan (2018)



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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du nord Canada, [email protected]