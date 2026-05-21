WINNIPEG, MB, le 20 mai 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce de financement à Winnipeg visant à accélérer la réalisation de grands projets en présence des Nations souveraines Keewatin Yahthi.

Date : 21 mai 2026



Heure : 10 h 15 (heure locale)



Lieu : 301-1440, avenue Jack Blick

Winnipeg, MB

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC, à [email protected], pour confirmer leur présence à l'événement.

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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]