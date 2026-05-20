AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Alty fera une annonce en collaboration avec les Nations souveraines Keewatin Yahthi English
Nouvelles fournies parRelations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
20 mai, 2026, 10:51 ET
WINNIPEG, MB, le 20 mai 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce de financement à Winnipeg visant à accélérer la réalisation de grands projets en présence des Nations souveraines Keewatin Yahthi.
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Date :
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21 mai 2026
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Heure :
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10 h 15 (heure locale)
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Lieu :
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301-1440, avenue Jack Blick
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Winnipeg, MB
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC, à [email protected], pour confirmer leur présence à l'événement.
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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]
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