OR- Danielle Dorris, paranatation, 50 m papillon S7 femmes

BRONZE - Marissa Papaconstantinou, para-athlétisme, 100 m T64 femmes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 4

Argent : 10

Bronze : 6

Total : 20

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Paranatation

Danielle Dorris est championne paralympique et elle a remporté la quatrième médaille d'or du Canada des Jeux. Elle a inscrit non pas un, mais deux records du monde aujourd'hui au 50 m papillon femmes en arrêtant le chronomètre à 33.51 secondes en qualification, et à 32.99 secondes en finale. L'athlète de dix-huit qui avait également pris part aux Jeux de Rio a maintenant deux médailles des Jeux de Tokyo à son palmarès. Plus tôt cette semaine, elle a également obtenu la médaille d'argent du 100 m dos S7.

« Celle-là (l'or) est encore plus importante pour moi. Le papillon est pas mal mon style préféré, et avoir réussi à gagner une médaille, l'or en plus, est vraiment spécial.

Je suis vraiment contente. Je ne m'attendais pas à un temps comme ça. J'espérais finir près de 33 secondes, mais je suis dans les 32 secondes. Ça n'aurait pas pu aller mieux. »

Aurélie Rivard (St-Jean-sur-Richelieu, Qc) a raté le podium de peu lors de sa dernière course à Tokyo. Elle a pris le quatrième rang du 200 m quatre nages individuel SM10 femmes, mais son temps de 2:28.73 lui vaut le record canadien. La nageuse de 25 ans termine les Jeux avec une remarquable récolte de cinq médailles (deux d'or, une d'argent et deux de bronze) qui portent son total en carrière à dix médailles paralympiques.

Au 100 m dos S6 femmes, Shelby Newkirk (Saskatoon, Sask.) a été devancée au mur et elle termine elle aussi au pied du podium. La nageuse en a profité des qualifications pour réussir un nouveau record canadien avant de l'améliorer en finale avec un temps de 1:21.79.

« Je voulais partir en force et j'ai vraiment poussé fort à la deuxième moitié. Je suis vraiment contente de ma quatrième place avec un record canadien », dit la nageuse dont c'était la première finale paralympique.

Trois autres nageurs étaient des finales : Alec Elliot (Kitchener, Ont.) a terminé au cinquième rang du 200 m quatre nages individuel SM10, Matthew Cabraja (Brampton, Ont.) a obtenu un nouveau record canadien de 1:05.97 en prenant le cinquième rang du 100 m papillon S11, et Morgan Bird (Calgary, Alb.) a pris le septième rang du 100 m papillon S8 femmes.

Camille Bérubé (Gatineau, Qc) et Tammy Cunnington (Red Deer, Alb.) ont elles aussi pris le départ de leurs dernières courses des Jeux, mais leur parcours s'est arrêté en qualification.

Para-athlétisme

Marissa Papaconstantinou a décroché sa première médaille paralympique vendredi soir à Tokyo, le bronze du 100 m T64 femmes. Elle a réussi son meilleur chronomètre à vie en ralliant la distance en 13.07 secondes, moins de 0.03 seconde avant la Néerlandaise Fleur Jong qui a pris le quatrième rang.

« Parce que je me suis concentrée sur mon couloir et que je ne voyais pas vraiment ce qui se passait autour de moi, je me suis appliquée à aller le plus vite possible jusqu'au fil d'arrivée. Je me rappelle avoir eu l'impression de m'éloigner du peloton dans les dix derniers mètres », se souvient l'athlète.

Il s'agit du premier podium de l'athlète de 21 ans à une compétition internationale majeure. Lors des Jeux de 2016 à Rio et des championnats du monde de 2019, elle s'était classée neuvième de la même épreuve.

« En ce moment, ça solidifie le travail que j'ai fait au cours des dernières années et la persévérance après des blessures difficiles, ma disqualification lors de ma première finale paralympique [au 200 m] et la pandémie de covid. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je ne me suis jamais sentie aussi bien préparée avant une grande compétition que maintenant. J'ai surfé la vague du début à la fin et je me suis bien amusée, donc c'est la cerise sur le gâteau », dit la médaillée.

Les autres Canadiens au stade étaient Amy Watt (Victoria, C.-B.) qui a pris le cinquième rang du saut en longueur T47 femmes. Elle améliore son résultat des Jeux de Rio 2016 d'une place.

En qualifications, Thomas Normandeau (Peace River, Alb.) et Austin Smeenk (Oakville, Ont.) ont obtenu leur billet pour leurs finales respectives qui seront disputées samedi. Thomas Normandeau a obtenu le septième meilleur chronomètre des qualifications du 400 m T47 hommes et Austin Smeenk, le cinquième meilleur de celles du 800 m T34 hommes.

Au relais 4 x 100 m universel, Austin Ingram (Petawawa, Ont.), Papaconstantinou, Zachary Gingras (Markham, Ont.) et Jessica Frotten (Whitehorse, Yn) ont franchi le fil d'arrivée de leur vague de qualification en troisième, ce qui n'est pas suffisant pour accéder à la finale.

Volleyball assis

Contre une équipe chinoise invaincue, le Canada a bataillé dur en demi-finale de volleyball assis femmes, mais s'est finalement incliné 3-0. Les Chinoises ont remporté douze manches d'affilié à Tokyo, et elles joueront pour la médaille d'or tandis que les Canadiennes joueront pour le bronze.

Le Canada occupe actuellement le cinquième rang du classement mondial et a une chance de monter sur le podium. C'est déjà une amélioration sur le meilleur résultat du pays aux Jeux paralympiques ou aux championnats du monde avec un top 4 garanti. L'équipe disputera la médaille de bronze au Brésil samedi.

« Si vous m'aviez dit que je jouerais pour une médaille après notre qualification à la dernière minute l'an dernier [en février 2020], je ne pense pas que je vous aurais cru », s'exclame la capitaine Danielle Ellis (White Rock, C.-B.). Notre équipe a eu une croissance extraordinaire depuis deux ans et nous sommes prêtes à jouer pour une médaille! »

Paracanoë

Brianna Hennessy (Ottawa, Ont.) était la seule Canadienne au bassin du Canal de la forêt de la mer vendredi. Deuxième de sa demi-finale, elle s'est qualifiée pour sa première finale paralympique à ses premiers Jeux. Elle termine au deuxième rang du 200 m va'a VL2 femmes.

Boccia

Le Canada n'accède pas à la ronde des médailles de l'épreuve BC4 de boccia en double. L'équipe de Iulian Ciobanu (Montréal) et de Alison Levine (Montréal), ainsi que du remplaçant Marco Dispaltro (Montréal) avait absolument besoin d'un top deux dans son groupe de cinq pays pour passer à l'étape suivante. La journée a commencé par une défaite de 5-2 aux mains de la Grande-Bretagne et s'est conclue par une défaite crève-coeur de 4-3 devant les Slovaques, invaincus depuis le début du tournoi, qui s'est décidé par la dernière boule. Le Canada conclut le tournoi à la ronde avec une fiche d'une victoire et de trois défaites.

« C'est très décevant de perdre sur la dernière boule de l'adversaire. Alison et Iulian ont vraiment bien joué pendant le dernier match et nous y avons cru jusqu'à la fin. Nous avions besoin d'une victoire pour les demi-finales et notre parcours s'arrête malheureusement avec ce match. Je suis fier de tout le monde. Ils ont tout donné, » dit l'entraîneur en chef Mario Delisle.

Basketball en fauteuil roulant

Le Canada termine les Jeux de Tokyo avec la cinquième place du tournoi féminin et la huitième place du tournoi masculin.

Les Canadiennes terminent le tournoi sur une note positive avec une victoire de 68-49 sur le Japon. La formation canadienne a pris le contrôle du match dès la mise au jeu et n'a jamais cédé. Les onze joueuses ont contribué au triomphe et Rosalie Lalonde (Saint-Clet, Qc) a ajouté 20 points au tableau, Kady Dandeneau (Pender Island, C.-B.) 14 points et Cindy Ouellet (Québec, Qc), 13 points. La victoire permet au Canada de répéter son résultat de Rio 2016.

« Ça démontre bien la résilience de notre équipe, dit Marc Antoine Ducharme, l'entraîneur en chef à propos de la spectaculaire remontée de l'équipe après une dure défaite en quart de finale. Ce n'est que le début pour notre équipe. Nous voulions donner le ton pour la prochaine année et au-delà. Nous voulions montrer que nous sommes capables d'apprendre de nos défaites et de revenir en fort. »



L'équipe masculine a concédé la victoire 68-56 au terme du match de qualification pour la septième et la huitième place contre l'Allemagne. Elle grimpe de trois places par rapport à son résultat des Jeux de Rio 2016. Après dix minutes de jeu, le Canada avait une avance de 21-19, mais l'Allemagne a remporté les trois périodes suivantes pour se donner la victoire. Tous les joueurs ont eu droit à du temps de terrain. Bo Hedges (Wonowon, C.-B.) a été le meilleur marqueur avec 16 points, suivi de Colin Higgins (Rothesay, C.-B.) avec 12 points.

« Au classement, nous sommes évidemment meilleurs que par le passé, donc c'est l'aspect le plus facile à mesurer. Nous nous sommes aussi amélioré notre jeu, notre esprit d'équipe et notre façon de jouer ensemble. Ce n'était pas seulement l'affaire d'un joueur qui nous a portés. C'était un travail d'équipe et c'est beau à voir », dit Hedges.



Parabadminton

Olivia Meier (Winnipeg, Man.) a mis la touche finale à ses premiers Jeux paralympiques avec une victoire sur l'Australienne Caitlin Dransfield en reprenant le dessus près une manche où elle tirait de l'arrière. Elle termine le tournoi avec une fiche d'une victoire et deux défaites dans la catégorie SL4 femmes, ce qui la prive des demi-finales. L'athlète de vingt-deux ans était la seule Canadienne en lice en parabadminton qui faisait son entrée au programme cette année.

« C'est irréel. J'ai pris le temps d'apprécier le moment. J'espère que c'est la première étape et que nous aurons plus de joueurs de parabadminton aux prochains Jeux », dit la joueuse à propos de ses premiers Jeux.

TOUS LES RÉSULTATS

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 3 août.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroulent du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

