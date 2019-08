Le Canada appuie les technologies en matière d'énergie propre et renouvelable en Colombie-Britannique

FORT NELSON, BC, le 23 août 2019 /CNW/ - Ce sont les personnes qui vivent dans les communautés autochtones rurales et éloignées qui sont les mieux placées pour trouver les meilleures solutions afin d'alimenter leur communauté en énergie propre. C'est pourquoi le Canada investit dans ces communautés afin de développer les compétences et les connaissances locales nécessaires pour réduire l'utilisation de combustibles fossiles grâce au développement de sources d'énergie renouvelable. Ces investissements aideront les communautés rurales et éloignées à bien se positionner pour prospérer dans une économie sobre en carbone.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement d'un million de dollars à Deh Tai Limited Partnership, une société de développement économique de la Première Nation de Fort Nelson, afin d'évaluer le potentiel en ressources de plusieurs technologies d'énergie renouvelable. Cette évaluation comprend un projet potentiel de production géothermique d'électricité auquel participera la Première Nation des Saulteaux.

Le projet sera axé sur la planification énergétique locale dans le but d'assurer une transition stratégique et responsable pour aider les membres de la communauté à réduire leur dépendance au diesel. Le projet créera également de nouveaux débouchés économiques, améliorera la qualité de vie des membres de la communauté et devrait ouvrir la voie à d'autres projets en matière d'énergie renouvelable dans la Première Nation de Fort Nelson et les environs.

La réalisation d'un plan énergétique communautaire permet de cerner les occasions de développement de technologies d'énergie propre au sein d'une communauté et dans ses environs, de déterminer les secteurs où il est possible d'apporter des améliorations en matière d'efficacité énergétique et d'inciter les membres de la communauté à reconnaître l'importance d'une source d'énergie durable, fiable et propre.

Le financement de ce projet provient du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées. Ce programme, doté d'une enveloppe de 220 millions de dollars sur six ans, a pour but de réduire la dépendance des communautés rurales et éloignées au diesel en déployant et en démontrant des solutions d'énergie renouvelable ainsi qu'en favorisant l'efficacité énergétique et en développant les compétences et capacités locales.

Il fait partie du plan d'infrastructure fédéral Investir dans le Canada, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur douze ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

Citations

« Pour assurer l'avenir énergétique du Canada, nous devons unir nos forces afin de relever les défis qui se présentent à nous et de partager les occasions liées à un futur axé sur la croissance propre. Des projets comme celui-ci jettent les bases de projets novateurs d'énergie renouvelable qui contribueront à réduire la dépendance au diesel et à nous guider vers un avenir plus propre. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement dans l'avenir de notre peuple et de tous nos enfants. L'accès à une énergie propre par la géothermie est une priorité clé pour notre Nation. Nous remercions le gouvernement fédéral d'avoir fourni l'aide financière nécessaire en vue d'étudier davantage ce projet. Recourir à la géothermie procurera de nombreux avantages à notre communauté et créera des retombées favorables en matière d'économie et de sécurité au cours des prochaines décennies. »

Chef Sharleen Gale

Première Nation de Fort Nelson

« Nous félicitons la chef Gale et la Première Nation de Fort Nelson d'avoir franchi cette étape importante dans le développement de l'énergie géothermique en Colombie-Britannique. L'entente annoncée aujourd'hui montre une fois de plus que les Premières Nations sont en mesure de faire preuve du leadership et de l'innovation nécessaires à la transition vers une énergie propre et à la protection de notre Terre-Mère. Nous encourageons les gouvernements fédéral et provinciaux à continuer d'appuyer les projets d'énergie propre des Premières Nations. Nous sommes impatients d'apporter notre appui à la chef Gale et à la Première Nation de Fort Nelson, qui nous ouvriront la voie vers un avenir meilleur et un environnement plus sain. »

Chef Ken Cameron

Première Nation des Saulteaux

Liens connexes

Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/RNCan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca