Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

Les personnes autochtones peuvent également accéder à la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage sur le site Web à www.espoirpourlemieuxetre.ca

SIX NATIONS DE GRAND RIVER, ON, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Les tombes non marquées sur les sites d'anciens pensionnats partout au Canada sont un rappel tragique des abus subis par les enfants autochtones dans ces institutions. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées pour aborder les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels découlant des séquelles des pensionnats qui perdurent. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour localiser et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats et pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et de réconciliation.

Le Secrétariat des survivants de la communauté des Six Nations de Grand River entreprend des travaux liés aux tombes non marquées associées à l'ancien Mohawk Institute Residential School (l'Institut Mohawk). Aujourd'hui, Kimberly R. Murray, dirigeante principale du Secrétariat des survivants, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement de 10 259 975 $ sur trois ans dans le cadre du programme Enfants disparus des pensionnats - Financement de l'aide communautaire afin de soutenir cet important travail.

Le Secrétariat des survivants travaillera en collaboration avec les survivants et les communautés pour localiser, documenter, cartographier, entretenir et commémorer les lieux de sépulture associés à l'Institut Mohawk. Ce processus dirigé par les survivants permettra de s'assurer que ce travail sacré est effectué d'une manière qui respecte les souhaits des survivants.

L'abord des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle pour renouveler et bâtir la relation avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

« Ce financement constitue une étape importante dans nos efforts visant à ramener nos enfants disparus à la maison. Je tiens à remercier le ministre Miller pour l'aide apportée par le gouvernement dans le cadre de ce travail important, alors que nous continuons à demander justice pour les survivants. Le conseil élu des Six Nations de Grand River reste déterminé à soutenir le mandat du Secrétariat des survivants et continuera de collaborer avec tous les ordres de gouvernement pendant la durée de l'enquête ».

Chef Mark Hill

Six Nations de Grand River

« La vraie nature des expériences que nous avons vécues doit être racontée. Voilà pourquoi ce travail doit être dirigé par les personnes survivantes elles-mêmes. Nos voix doivent être entendues en cette période où nous amorçons le travail lié aux tombes non marquées. »

Sherlene Bomberry

Conseil d'administration, Secrétariat des survivants

Six Nations de la rivière Grand

« Les Six Nations de Grand River, les personnes qui ont fréquenté l'établissement et leurs familles méritent de connaître la vérité, et nous restons déterminés à soutenir leurs efforts en vue de la guérison et de la résolution. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

2021 et dirigée par les survivants. Le Secrétariat administre les protocoles et les processus associés aux enquêtes sur les décès et facilite la consignation des témoignages de la communauté et des survivants dans le but de documenter et de diffuser la vérité à propos des expériences vécues à l'Institut Mohawk durant ses 136 années d'activité. Le Groupe de travail de la police a été créé en 2021 pour enquêter sur les cas d'enfants qui sont décédés alors qu'ils fréquentaient l'Institut Mohawk. Le travail du groupe est supervisé par le Secrétariat des survivants. Pour en savoir plus sur le Secrétariat, visitez le site : Le Secrétariat des survivants est une initiative lancée endirigée par les survivants. Le Secrétariat administre les protocoles et les processus associés aux enquêtes sur les décès et facilite la consignation des témoignages de la communauté et des survivants dans le but de documenter et de diffuser la vérité à propos des expériences vécues à l'Institut Mohawk durant ses 136 années d'activité.travail de la police a été créé en 2021 pour enquêter sur les cas d'enfants qui sont décédés alors qu'ils fréquentaient l'Institut Mohawk. Le travail du groupe est supervisé par le Secrétariat des survivants. Pour en savoir plus sur le Secrétariat, visitez le site : https://www.survivorssecretariat.ca/

Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et culturellement informés, afin d'aider les communautés autochtones à réagir et à guérir des répercussions continues des pensionnats.

À ce jour, 116,8 millions de dollars ont été engagés pour aider les survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, leurs familles et leurs communautés à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats.

