Le Canada appuie les solutions de l'Ontario pour lutter contre les changements climatiques et faire économiser de l'argent dans la province

OTTAWA, le 20 juin 2019 /CNW/ - Les Canadiens subissent directement les répercussions des changements climatiques et font face à leurs coûts. L'an dernier, en Ontario, les gens ont ressenti les effets des conditions météorologiques exceptionnelles lors des vagues de chaleur, des inondations et des tempêtes violentes. Le Canada a un plan pour lutter contre les changements climatiques et créer de bons emplois pour l'économie du futur avec les Canadiens, et ce plan fonctionne. L'économie propre du Canada est en croissance, et les Canadiens ont créé un million d'emplois depuis 2015.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a lancé le Programme de remises écoénergétiques du gouvernement fédéral afin de rendre les produits écoénergétiques plus accessibles aux particuliers et aux entreprises partout en Ontario.

Le nouveau programme fournira environ 200 millions de dollars sur deux ans aux détaillants participants pour encourager les résidents de l'Ontario à faire l'achat de produits et d'appareils écoénergétiques (comme les laveuses, sécheuses et thermostats intelligents homologués ENERGY STAR) chez ces détaillants ontariens. Les détaillants offriront des remises allant jusqu'à 25 p. 100 sur le prix d'achat des produits admissibles, ce qui aidera les Ontariens à réduire leur consommation d'énergie, à économiser de l'argent et à lutter contre les changements climatiques à la maison.

Le Programme de remises écoénergétiques est financé par une partie de la somme provenant du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone allouée à l'Ontario.

« Les Ontariens comprennent l'urgence des changements climatiques et s'attendent à ce que nous agissions. Le Canada continuera de prendre des mesures pour voir à ce que le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone offre des solutions écoénergétiques aux Canadiens. Le Programme de remises écoénergétiques du gouvernement fédéral aidera les Ontariens à réduire leurs émissions tout en économisant de l'argent et de l'énergie à la maison. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les détaillants qui possèdent des établissements dans cinq municipalités ou plus de l' Ontario ont jusqu'au 24 juillet 2019 pour soumettre leurs propositions et faire une demande de financement. De leur côté, les détaillants qui ont des établissements dans au moins une et au plus quatre municipalités de l' Ontario ont jusqu'au 31 mars 2020 pour le faire.

ont jusqu'au pour soumettre leurs propositions et faire une demande de financement. De leur côté, les détaillants qui ont des établissements dans au moins une et au plus quatre municipalités de l' ont jusqu'au pour le faire. Des remises seront offertes à compter de l'été ou de l'automne 2019 et pourraient être offertes jusqu'à la fin du mois de septembre 2020 pour les détaillants qui possèdent des établissements dans cinq municipalités ou plus. Des remises pourraient être offertes jusqu'à la fin du mois de mars 2021 aux détaillants qui ont des établissements dans au moins une et au plus quatre municipalités de l' Ontario .

pourraient être offertes jusqu'à la fin du mois de septembre 2020 pour les détaillants qui possèdent des établissements dans cinq municipalités ou plus. Des remises pourraient être offertes jusqu'à la fin du mois de mars 2021 aux détaillants qui ont des établissements dans au moins une et au plus quatre municipalités de l' . Voici les produits admissibles :

Laveuse homologuée ENERGY STAR



Sécheuse homologuée ENERGY STAR



Ensemble laveuse et sécheuse homologué ENERGY STAR



Lave-vaisselle homologué ENERGY STAR



Chauffe-eau à condensation sans réservoir homologué ENERGY STAR



Purificateur d'air ou purificateur d'air ambiant homologué ENERGY STAR



Thermostat intelligent homologué ENERGY STAR



Mini-thermopompe bibloc sans conduites intérieure homologuée ENERGY STAR (thermopompe à air)



Climatiseur individuel homologué ENERGY STAR



Ventilateur de plafond homologué ENERGY STAR



Déshumidificateur homologué ENERGY STAR



Réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur homologué CEE niveau 3



Chargeur domestique pour véhicules électriques



Plaque de cuisson à induction

Par exemple, avec une remise pouvant atteindre 25 p. 100, les consommateurs pourraient économiser jusqu'à 500 dollars sur le coût d'une laveuse homologuée ENERGY STAR.

sur le coût d'une laveuse homologuée ENERGY STAR. Selon Clean Energy Canada, les mesures d'efficacité énergétique énoncées dans le plan climatique canadien aideront à améliorer l'économie et l'environnement du Canada d'ici 2030, en créant 118 000 nouveaux emplois, en faisant bondir notre produit intérieur brut (PIB) de 356 milliards de dollars et en faisant économiser aux ménages canadiens en moyenne 114 dollars par an. Chaque dollar investi dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de produit intérieur brut.

par an. Chaque dollar investi dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de produit intérieur brut. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone :

Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone fournit 1,4 milliard de dollars aux provinces et aux territoires pour qu'ils respectent leur engagement visant à réduire la pollution par le carbone et à contribuer à l'atteinte de la cible du Canada pour 2030 en matière de lutte contre les changements climatiques.

pour une économie à faibles émissions de carbone fournit 1,4 milliard de dollars aux provinces et aux territoires pour qu'ils respectent leur engagement visant à réduire la pollution par le carbone et à contribuer à l'atteinte de la cible du Canada pour 2030 en matière de lutte contre les changements climatiques.

Une somme supplémentaire de 500 millions de dollars est disponible dans le cadre du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone. Le financement fourni par ce volet est accessible à l'ensemble des provinces et territoires, des municipalités, des collectivités et organisations autochtones, des entreprises et des organisations sans but lucratif. Les projets financés mettront à profit l'innovation canadienne à l'échelle du pays pour réduire les émissions et générer une croissance propre.

