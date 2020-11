VANCOUVER, BC, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à rebâtir la relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement entre le Canada et les Autochtones en appuyant la réalisation de leur vision de l'autodétermination. Le Programme de reconstruction des nations constitue un des éléments essentiels de cet exercice.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le Canada avait versé 2,6 millions de dollars au cours du présent exercice à dix groupes autochtones de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme de reconstruction des nations. La ministre Bennett a rencontré virtuellement les chefs héréditaires de la Gitanyow Huwilp Society pour en apprendre davantage sur le travail entrepris dans leur nation et sur leurs priorités et les besoins qui leur sont propres. Le Programme de reconstruction des nations a contribué à leurs efforts en vue de restaurer et de revitaliser leur système héréditaire traditionnel, d'améliorer l'échange d'information, d'appuyer et de faciliter la compréhension et de trouver des approches communes dans des domaines comme la foresterie, la gestion des terres et la surveillance de l'environnement.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a investi 100 millions de dollars sur une période de cinq ans afin de financer des activités qui faciliteront les efforts des groupes en vue de la reconstruction de leurs nations. Le Programme constitue une étape importante pour aider les groupes autochtones à rebâtir leurs structures de gouvernance et à progresser sur la voie de l'autodétermination.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les Autochtones de la Colombie-Britannique afin de promouvoir la réconciliation et de travailler en partenariat avec les communautés à la réalisation de leur vision de l'autodétermination.

Citations

« Le Programme de reconstruction des nations a fourni des ressources essentielles qui permettent d'aider les Gitanyow à renforcer l'échange d'information avec nos voisins, la Simgiget'm Gitwangak Society, sur la planification de l'utilisation des terres et la foresterie. Dans le cadre de notre projet actuel, nous sommes en mesure d'officialiser nos lois autochtones grâce à l'examen de notre Constitution, et nous poursuivons les pourparlers entre les dirigeants élus et les chefs héréditaires afin de mieux officialiser les rôles et les responsabilités. Notre approche consiste à élaborer des outils modernes pour appuyer et renforcer notre gouvernance traditionnelle. »

Glen Williams/Malii

Président et négociateur en chef du Bureau des chefs héréditaires gitanyow

« Des nations autochtones fortes et autonomes, capables de réaliser leur vision de l'autodétermination, se traduiront par des communautés autochtones saines et durables dont le bien-être et la prospérité économique seront améliorés. Il est essentiel d'appuyer les communautés autochtones qui choisissent de rebâtir leurs nations pour favoriser la réconciliation et le renouvellement de notre relation. L'annonce d'aujourd'hui aide les communautés de la Colombie-Britannique, notamment la Gitanyow Huwilp Society, à réaliser leur vision de l'autodétermination. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à se reconstruire en tant que nations.

Soutenir les groupes autochtones dans leur reconstruction est également un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Dans le cadre du Programme de reconstruction des nations, un financement de 100 millions de dollars a été mis à disposition pour une période de cinq ans, à compter de 2018-2019, afin d'aider les groupes autochtones d'une même nation à se rassembler pour renforcer les capacités à l'échelle de la nation.

Les dix groupes autochtones de la Colombie-Britannique qui recevront un financement pour la reconstruction de leur nation en 2020-2021 sont le peuple de Beaver, la Gitanyow Huwilp Society, la Gitxsan Treaty Society, la Nation de Lake Babine, le Secrétariat de la Nation haïda, la Tribu Tiyt, la Southern Dakelh Nation Alliance Society, les Premières Nations de Stellat'en et de Nadleh Whut'en, le Bureau des Wet'suwet'en et la WSANEC Leadership Council Society.

Liens connexes

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du Programme de reconstruction des nations

Modalités du Programme de reconstruction des Nations autochtones

