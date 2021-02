CHARLOTTETOWN, PE, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à rebâtir la relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement entre le Canada et les Autochtones en appuyant la réalisation de leur vision de l'autodétermination. Ce travail est en grande partie rendu possible dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le Canada a versé près de 1,8 million de dollars au cours du présent exercice à cinq groupes autochtones du Canada atlantique dans le cadre du Programme de reconstruction des nations. La ministre Bennett a rencontré virtuellement l'Epekwitk Assembly of Councils pour en savoir plus sur le travail entrepris par sa nation et sur ses priorités et besoins uniques.

Le financement accordé cette année permettra à l'Epekwitk Assembly of Councils de poursuivre ses activités de renforcement des capacités et d'engagement communautaire en faveur de la reconstruction de la nation par l'entremise de « L'nuey », l'initiative des droits des Mi'kmaq d'Epekwitk. Les activités comprennent :

L'élaboration du document sur la vision des Mi'kmaq d'Epekwitk pour guider leur voie vers l'autonomie gouvernementale;

La recherche et la mobilisation en ce qui concerne la citoyenneté;

L'élaboration d'outils éducatifs qui aidera à l'autonomisation des Mi'kmaq, en plus d'éduquer et d'informer la communauté de l'Î.-P.-É dans son ensemble.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a prévu 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les efforts des groupes autochtones visant à rebâtir leurs structures de gouvernance et à reconstituer leurs nations.

Ces trois dernières années, depuis l'annonce du budget de 2018, des communautés et des groupes autochtones du Canada atlantique ont reçu 4,3 millions de dollars en financement dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les Autochtones du Canada atlantique pour faire progresser la réconciliation et faire valoir leur droit à l'autodétermination.

Citations

« L'Epekwitk Assembly of Councils se réjouit de voir le gouvernement du Canada appuyer les efforts de reconstruction de notre nation. Il est essentiel que nous exercions nos droits inhérents et que nous gouvernions nos propres nations, afin de créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et les générations à venir. »

Chef Junior Gould de la Première Nation Abegweit

Coprésident de l'Epekwitk Assembly of Councils

« L'aide du gouvernement du Canada pour rebâtir la capacité de nos nations vers l'autodétermination témoigne d'un véritable engagement envers la réconciliation. Il est grand temps que les Mi'kmaq de l'Î.-P.-É. aient leur propre pouvoir d'autonomie gouvernementale et reconstruisent les structures de gouvernance au sein de nos communautés. »

Chef Darlene Bernard de la Première Nation de Lennox Island

Coprésidente de l'Epekwitk Assembly of Councils

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les groupes autochtones du Canada atlantique à revitaliser et à reconstruire leurs nations selon leur propre vision. En se réunissant et en créant leur propre voie, les groupes autochtones affirment leur droit à l'autodétermination alors qu'ils renforcent la capacité de leur nation à gouverner efficacement et à offrir un meilleur avenir à leurs citoyens. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer des groupes comme l'Epekwitk Assembly of Councils, qui reconstruisent leurs nations et qui veulent aider à éduquer et à informer la communauté de l'Î-P-É dans son ensemble au sujet des Mi'kmaq et de leur histoire. Les investissements dans le cadre du Programme de reconstruction des nations sont nécessaires pour appuyer les visions des Autochtones concernant l'autodétermination et d'un avenir plus solide pour leurs gouvernements et leur peuple. »

Sean Casey

Député fédéral de Charlottetown

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à reconstruire leurs nations.

L'aide aux groupes autochtones pour reconstruire leurs nations est également un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, pour aider les groupes autochtones d'une même nation à unir leurs forces dans le but de renforcer les capacités de leur nation.

Les cinq groupes autochtones du Canada atlantique qui recevront un financement pour la reconstruction de leurs nations en 2020-2021 sont le Kwilmu'kw Maw-Klusuaqn en Nouvelle-Écosse, le Mi'gmawe'I Tplu'taqnn et la Nation Wolastoqey au Nouveau-Brunswick, l'Epekwitk Assembly of Councils à l'Île-du-Prince-Édouard et le NunatuKavut Community Council au Labrador .

