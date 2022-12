TORONTO, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée de Toronto-Danforth, John Tory, maire de Toronto, et Jag Sharma, président et chef de la direction de la Société de logement communautaire de Toronto, ont annoncé un investissement combiné d'environ 98 millions de dollars pour appuyer le renouvellement et la rénovation de plus de 750 logements à Toronto.

Le gouvernement du Canada a versé près de 90,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, tandis que la Ville de Toronto a fait une contribution de plus de 8 millions de dollars pour le projet.

Ce projet historique de transfert de terrains et de renouvellement offrira des logements abordables à des centaines de femmes et leurs familles, les réfugiées et le peuple Autochtone dans des quartiers urbains et suburbains de Toronto. La propriété et l'exploitation de ces logements ont été transférées à deux organismes sans but lucratif offrant des logements abordables - Neighbourhood Land Trust et Circle Community Land Trust - afin d'améliorer les services aux locataires et de veiller à ce que les propriétés demeurent abordables et bien entretenues pour les années à venir.

La rénovation et le renouvellement des logements auront lieu au cours des cinq prochaines années et devraient être achevés d'ici la fin de 2027.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Toronto, et partout au pays. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'apporter un changement positif dans de nombreuses collectivités de la ville, car on offrira à des centaines de familles les logements abordables et accessibles dont elles ont besoin pour prospérer. En investissant dans le logement abordable, nous veillons à ce que nos collectivités soient des milieux dynamiques et inclusifs où les familles veulent vivre et s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement améliore le bien-être économique et social de centaines de familles à Toronto. Notre gouvernement fait des investissements importants, comme celui qui a été fait ici aujourd'hui, dans le logement partout au Canada afin d'offrir des logements sûrs et stables à ceux qui en ont le plus besoin. Cela contribue à faire de toutes nos communautés de meilleurs endroits où vivre, car plus de familles sont en mesure de trouver un logement qui répond à leurs besoins. » Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée de Toronto--Danforth

« Le plan Tenants First permet d'apporter des améliorations concrètes et significatives pour les gens de notre ville qui comptent sur le logement social avec des services de soutien appropriés et essentiels. Le transfert du portefeuille de maisons individuelles ainsi que la création de la nouvelle Société de logements pour personnes âgées de Toronto signifient que la Société de logement communautaire de Toronto peut maintenant se concentrer entièrement sur son mandat de base en tant que propriétaire-bailleur de logements sociaux. Je remercie le gouvernement fédéral de son important investissement sur cinq ans qui permettra de remettre ces maisons individuelles en bon état. Pendant que nous continuons de travailler avec d'autres ordres de gouvernement et des partenaires du marché de l'habitation pour créer plus de logements abordables, nous devons aussi nous assurer que le parc de logements existants à Toronto demeure abordable et que les personnes à faible revenu de notre ville ont accès à des options de logement saines et sécuritaires. Cet objectif demeure l'une de mes grandes priorités. Je suis heureux que ce transfert aide à protéger ces maisons individuelles et à les remettre en bon état pour les gens qui y résident actuellement et qui y résideront dans le futur. » - John Tory, maire de Toronto

« Pour conserver sa réputation de chef de file à l'échelle nationale et mondiale, Toronto doit continuer d'offrir des logements abordables à toute sa population. Ce transfert protège ces logements pour le bénéfice futur de Toronto et rapproche plus que jamais la Société de logement communautaire de Toronto de la vision de la Ville pour notre organisation, qui est plus axée sur le service et les locataires. » - Jag Sharma, président et chef de la direction, Société de logement communautaire de Toronto

« La Neighbourhood Land Trust est honorée de s'associer au YWCA de Toronto, à la Ville et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour améliorer et gérer cet important portefeuille de logements sociaux en tant que logements abordables permanents pour le compte des collectivités de l'ouest de Toronto. Grâce au co-investissement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et de la Ville, la fiducie foncière sera en mesure de réaliser des réparations et des améliorations durables dans 81 propriétés, ce qui profitera à 153 ménages de Toronto. » - Ayal Dinner, président du conseil d'administration, Neighbourhood Land Trust

« En tant que fiducie foncière communautaire, Circle fera en sorte que ces logements demeurent abordables de façon permanente pour les locataires d'aujourd'hui et les générations futures. Grâce au financement et au soutien importants de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous serons en mesure de remettre ces logements en bon état et d'effectuer des rénovations durables afin qu'ils soient sûrs et décents pour nos locataires et respectueux de l'environnement. Ces logements sont vraiment irremplaçables, et nous sommes fiers de faire en sorte qu'ils puissent continuer de servir dans l'avenir. Circle aimerait également souligner le soutien de Vancity Community Investment Bank, qui a financé l'acquisition et a rendu le transfert possible. » - Heather Tremain, présidente du conseil d'administration, Circle Community Land Trust

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

