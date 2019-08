Le Canada appuie la participation des Autochtones dans le secteur énergétique au Québec

OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - Ce sont les personnes qui vivent dans les communautés autochtones rurales et éloignées qui sont les mieux placées pour trouver les meilleures solutions au défi des changements climatiques de leur région. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille avec les peuples autochtones pour s'assurer qu'ils participent aux projets de mise en valeur des ressources naturelles et qu'ils en tirent profit.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 230 000 $ sur deux ans pour un projet d'énergie renouvelable de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) qui vise à enrichir les connaissances des collectivités en matière d'énergie renouvelable.

Les 43 Premières Nations du Québec et du Labrador seront les participants et bénéficiaires de ce projet, qui cible plus particulièrement les collectivités et les infrastructures hors réseau.

Le financement permettra à l'IDDPNQL de sensibiliser ces collectivités à l'importance et aux avantages des énergies renouvelables dans le cadre d'ateliers de formation en personne. Les collectivités des Premières Nations recevront également une orientation et un soutien technique continus en matière d'élaboration de projets d'énergies renouvelables. Les initiatives comme celle‑ci assureront un rôle de premier plan aux Premières Nations dans les projets d'énergies renouvelables à l'ère où leurs collectivités abandonnent progressivement le diesel.

Le financement de ce projet provient du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées. Ce programme, doté d'une enveloppe de 220 millions de dollars sur six ans, a pour but de réduire la dépendance des communautés rurales et éloignées au diesel en déployant et en démontrant des solutions d'énergie renouvelable ainsi qu'en favorisant l'efficacité énergétique et en développant les compétences et capacités locales. Il fait partie du plan d'infrastructure fédéral Investir dans le Canada , qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur douze ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

Citations

« Ce projet est conçu pour mieux outiller les collectivités des Premières Nations en leur donnant les compétences et la formation nécessaires pour participer plus activement à la gestion des ressources d'énergies renouvelables dans leur communauté. Notre gouvernement est fier de collaborer avec des partenaires autochtones afin de leur permettre d'assumer la responsabilité de leur production énergétique, de créer de bons emplois et de stimuler l'économie locale, tout en contribuant à réduire la polltuion. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles



« Le Programme de formation itinérante permettra aux collectivités des Premières Nations du Québec de renforcer leurs capacités et d'enrichir leurs connaissances. En investissant dans ce projet, le gouvernement du Canada crée un tremplin pour les collectivités des Premières Nations, qui pourront dès lors concevoir des projets concrets d'infrastructure d'énergies renouvelables pour remplacer les anciennes méthodes non renouvelables. »

Michael Ross

Directeur général, Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

Liens connexes

Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/RNCan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca