TORONTO, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Les hommes et les garçons ont un rôle essentiel à jouer en tant qu'alliés dans la prévention de la violence fondée sur le sexe et dans la réalisation de l'égalité des genres. La recherche a démontré que la participation des hommes et des garçons à des stratégies de prévention et de lutte contre la violence peut faire une réelle différence et réduire la violence fondée sur le sexe (VFS).

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre de Femmes et Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement de 599 774 $ pour soutenir le nouveau projet de Ruban blanc (White Ribbon) intitulé Calling Men in as Allies for Gender Equality: Engaging men and boys by utilizing GBA Plus (appel à la mobilisation des hommes en tant qu'alliés pour l'égalité des genres : mobiliser les hommes et les garçons en utilisant l'ACS Plus). La ministre Ien était accompagnée de Humberto Carolo, directeur exécutif de Ruban blanc, pour annoncer le financement.

Le nouveau projet permettra à Ruban blanc de se concentrer sur les rôles cruciaux des hommes et des garçons pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe grâce au développement, au projet pilote et à la prestation d'un nouveau programme de formation et de sensibilisation au certificat d'analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus). Ce projet de 30 mois se déroulera de novembre 2022 à avril 2025.

L'annonce s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, une campagne internationale annuelle qui unit les gens au Canada et dans le monde entier pour lutter contre les actes de violence fondée sur le sexe. La campagne se déroule du 25 novembre au 10 décembre.

Parallèlement à l'annonce du financement, Ruban blanc a créé une vidéo réalisée par Hubert Davis, en nomination aux Oscars et lauréat du prix du public du Festival international du film de Toronto, pour lancer officiellement sa prochaine campagne : J'ai toujours su (I Knew All Along). Le thème de la campagne, J'ai toujours su, suggère que de nombreux hommes et garçons sont conscients des inégalités entre les genres et les encourage à agir maintenant pour développer des masculinités saines.

L'annonce d'aujourd'hui soutient en outre le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe qui reconnaît le rôle des hommes et des garçons dans la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le sexe. Depuis 2020, Femmes et Égalité des genres Canada a investi environ 1,3 million de dollars en subventions et contributions à Ruban blanc pour faire avancer les travaux visant à mobiliser les hommes et les garçons sur l'égalité des genres et les questions liées à la violence fondée sur le sexe.

« Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui continue d'être un obstacle important à l'atteinte de l'égalité des sexes au Canada. Chaque Canadienne et chaque Canadien a le droit de vivre à l'abri de la violence, et en travaillant ensemble à des projets comme celui-ci - en faisant participer toute la population canadienne à l'effort - nous réaliserons des progrès dans l'atteinte de cet objectif important. »

L'honorable Marcy Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Ruban blanc a hâte de mettre en œuvre notre projet Calling Men in as Allies for Gender Equality avec le soutien de Femmes et Égalité des genres Canada. Grâce à ce nouveau financement, nous pourrons poursuivre notre mission d'engager les hommes et les garçons à mettre fin à toutes les formes de violence fondée sur le sexe grâce à des initiatives puissantes et percutantes, comme notre nouvelle annonce d'intérêt public, I Knew All Along/J'ai toujours su, conçu pour aider les hommes à faire partie de la solution pour construire un avenir équitable entre les sexes. »

Humberto Carolo, directeur général, Ruban blanc

Faits en bref

Depuis 2015, FEGC a fourni plus de 17,8 millions de dollars en financement à 42 organismes dans le cadre d'initiatives qui font avancer le travail visant à mobiliser les hommes et les garçons; 13,8 millions de dollars de ce financement ont été affectés à des projets liés à la violence fondée sur le sexe. Depuis 2018, l'équipe de recherche de FEGC a investi plus de 275 000 $ dans la recherche précisément sur la participation des hommes et des garçons à la prévention de la violence fondée sur le sexe et à la promotion de l'égalité des genres.

Reconnaître le rôle des hommes et des garçons dans la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le sexe est un principe du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui a été lancé en novembre 2022.

Alors que la violence touche des personnes de tous genres, âges, religions, cultures, ethnies et milieux socio-économiques, la violence fondée sur le sexe touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Certaines populations qui sont exposées au risque de violence fondée sur le sexe ou mal desservies lorsqu'elles subissent diverses formes de violence comprennent les femmes et les filles autochtones, les femmes noires et racisées, les femmes immigrantes et réfugiées, les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées et les autres personnes d'orientations sexuelles et identités de genre diverses (2ELGBTQI+), les personnes en situation de handicap et les femmes vivant dans les collectivités nordiques, rurales et éloignées.

Le thème des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe de cette année est « Ce n'est pas juste » : un rappel à la fois de l'injustice de la violence fondée sur le sexe et de la façon dont la société perpétue les cycles de violence en excusant les formes de violence fondée sur le sexe moins violentes et évidentes.

Selon l'Enquête canadienne sur la sécurité dans les espaces publics et privés de 2018, 36 % des hommes qui ont déjà eu une relation de partenaire intime ont déclaré avoir subi une forme de violence entre partenaires intimes. La prévalence de la violence entre partenaires intimes est encore plus élevée dans certains groupes, notamment les hommes appartenant à des minorités sexuelles, dont plus de 54 % déclarent avoir été victimes de violence entre partenaires intimes. De plus, plus d'un homme sur quatre (26 %) a déclaré qu'à un moment donné avant l'âge de 15 ans, il avait été agressé physiquement ou sexuellement par un adulte.

