CALGARY, AB, le 21 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview ont annoncé un financement de 58,5 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cet investissement vise à soutenir des ensembles résidentiels et leurs 239 logements et 8 lits. Ils ont été ou seront construits sur les territoires de quatre Premières Nations pour des personnes vulnérables, notamment : des familles, des jeunes n'ayant plus accès aux services à l'enfance, des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie et des Autochtones vivant dans des réserves dans le Sud-Est de l'Alberta. Ces ensembles fournissent des logements sûrs et abordables à des personnes qui risquent de se trouver en situation d'itinérance et leur offrent un chez-soi.

Sur le territoire de la Nation Siksika, 94 logements et 8 lits seront construits pour ses membres. On réservera 20 maisons individuelles aux mères monoparentales, aux familles et aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. De plus, 64 duplex de transition seront destinés aux personnes de 18 à 24 ans qui n'ont plus accès aux services à l'enfance ou qui fréquentent un établissement d'enseignement postsecondaire, ainsi qu'aux membres de la Nation Siksika aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Pour fournir un logement avec services de soutien aux enfants pris en charge, une maison individuelle de huit lits servira de foyer de groupe. Puis, un complexe familial de 10 unités offrira des logements abordables avec services de soutien pour réunir des familles et permettra de loger des familles avec enfants. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a versé 20,8 millions de dollars pour les ensembles résidentiels. Pour sa part, l'organisme Siksika Off-Reserve Affordable Housing a fourni 1,25 million de dollars.

La Nation crie de Samson, qui habite la région de Maskwacis, a initialement obtenu 65 maisons individuelles. Elle a aussi bénéficié d'excédents supplémentaires qui permettront de construire 2 unités de plus, pour un total de 67 logements. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL, a versé 20,5 millions de dollars pour les ensembles. La Nation crie de Samson, quant à elle, a investi 2,9 millions de dollars.

Sur le territoire de la Première Nation de Montana, près de Maskwacis, on construit 20 maisons individuelles. Les travaux seront achevés en juin 2023. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL, a versé 5,6 millions de dollars pour l'ensemble et la Première Nation de Montana, 627 860 $.

Quant à la tribu des Blood, on a construit 50 maisons individuelles sur son territoire, près de Lethbridge. La construction a été achevée en mars 2022. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL, a versé 4,1 millions de dollars pour l'ensemble résidentiel et la tribu des Blood, 2,6 millions de dollars.

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi il prend immédiatement des mesures pour améliorer les conditions de logement dans les communautés autochtones de l'Alberta grâce à des ensembles résidentiels comme ceux-ci. Ces investissements permettront d'éliminer les obstacles uniques auxquels font face les communautés des Premières Nations en Alberta. Ils auront une incidence importante sur l'offre de nouveaux logements abordables pour les personnes et les familles vulnérables. La Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement vise à offrir des options de logement abordable aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au pays. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'Initiative pour la création rapide de logements de notre gouvernement favorise un sentiment d'appartenance en offrant des logements aux personnes dans le besoin. Grâce à elle, les gens disposent d'une base solide pour s'épanouir et contribuer à leur communauté locale. Pour soutenir le logement des Autochtones en Alberta, il ne suffit pas de construire des logements. Il faut aussi jeter les bases de la préservation culturelle, de l'autonomie des communautés et d'un avenir meilleur pour les générations à venir. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette initiative, et je suis d'avis qu'elle entraînera d'importants changements positifs. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Lancée en 2020, l' ICRL est administrée par la SCHL dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents.

est administrée par la SCHL dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL a pour objectif que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL a pour objectif que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

