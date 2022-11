LE CANADA APPUIE LA CRÉATION DE 50 LOGEMENTS ABORDABLES À SUDBURY

SUDBURY, ON , le 9 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt, Viviane Lapointe, députée de Sudbury, et Al Sizer, adjoint au maire de la Ville du Grand Sudbury, ont annoncé un investissement combiné près de 3,4 millions de dollars pour appuyer la création d'un carrefour communautaire et de 50 logements très abordables, dont 15 sont destinés au Havre d'espoir de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et 35 à l'Abri d'urgence hors rue du Grand Sudbury.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a investi près de 2,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), tandis que la Ville de Sudbury et l'Association canadienne pour la santé mentale ont investi environ 35 000 $ et 765 000 $, respectivement.

Situé au 200, rue Larch et géré par l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), cet ensemble d'habitation offrira 35 places en maison d'hébergement et 15 studios, ainsi que des ressources et des programmes pour les personnes confrontées à l'itinérance chronique et aux prises avec des problèmes de dépendance et de maladie mentale.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement demeure déterminé à travailler avec ses partenaires pour aider les personnes vulnérables et à investir dans le logement abordable dans des collectivités partout au pays. L'investissement dans ce projet du programme Logements pour de bon permettra de créer 50 logements et d'offrir des services de soutien sur place aux personnes à risque de Sudbury. Il est absolument essentiel de créer des options de logement comme celle-ci partout au pays afin de briser le cycle de l'itinérance pour les personnes à risque. Il s'agit d'un autre exemple de la manière dont la Stratégie nationale du logement de notre gouvernement continue de s'assurer que personne n'est laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Sudbury, et partout au Canada, ce qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Cet investissement aidera les personnes en situation d'itinérance et souffrant de maladie mentale à se remettre sur pied et à obtenir des services de soutien essentiels. Nous accordons la priorité à la santé mentale et au bien-être des gens. » - Viviane Lapointe, députée fédérale de Sudbury

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable est inestimable. Le financement annoncé aujourd'hui par le Fonds national de co-investissement pour le logement aura un impact énorme pour les citoyens les plus vulnérables qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir. Ce projet permettra aux résidents vulnérables de Nickel Belt et du Grand Sudbury d'avoir accès au soutien au logement dont ils ont besoin pour s'épanouir. » - Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt

« Nous sommes profondément reconnaissants du prêt de financement de projet d'immobilisations de la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour notre ensemble de logements du 200, rue Larch, qui comprend le foyer Healing with Hope (programme de gestion de l'alcoolisme), le refuge Off The Street (à faible barrière) et la clinique d'infirmières praticiennes de Sudbury. Il est prouvé que le logement avec services de soutien peut aider une personne à se rétablir de graves problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Ce financement a soutenu l'intégration des services par le biais d'un modèle de réduction des méfaits et d'un modèle de logement avec services de soutien, ce qui était très nécessaire dans notre communauté. » - Patty MacDonald, PDG de l'Association canadienne pour la santé mentale-Sudbury/Manitoulin

Le FNCIL est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

