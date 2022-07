Situé au 328 et au 330, rue Court, à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, l'ensemble de logements de Community Connections offre 10 lits à des personnes ayant une déficience développementale ou physique. Cet ensemble est constitué d'une maison de style duplex qui offre cinq chambres d'un côté et quatre de l'autre, ainsi qu'une chambre supplémentaire pour le répit des résidents.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement est en mesure d'avoir une incidence réelle sur la vie des personnes qui en ont le plus besoin. Cet ensemble résidentiel soutient directement les personnes handicapées tout en leur offrant les services dont elles ont besoin pour être en sécurité et s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Toutes les personnes de l'Île-du-Prince-Édouard méritent un chez-soi - un endroit où elles peuvent se sentir en sécurité et vivre dans la dignité. Ce nouveau duplex est en mesure d'offrir des logements sûrs avec services de soutien et de soins complexes aux personnes ayant un trouble de développement ou une déficience physique, ce qui les aide à mener une vie plus saine et plus enrichissante. » ‒ Bobby Morrissey, député fédéral d'Egmont

L'organisme Community Connections est situé dans la ville de Summerside et a été créé en septembre 1996 pour coordonner la prestation des services aux personnes handicapées fournis par les trois anciens organismes SAW Industries Inc., Summerside Group Home et East Prince Residential Services, ainsi que par le Summerside Adult Development Centre.

À ce jour, le gouvernement fédéral a investi 32,3 millions de dollars pour aider à créer 166 logements abordables à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit de :

créer jusqu'à 60 000 logements; réparer jusqu'à 240 000 logements; créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale; créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées; créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.



Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

