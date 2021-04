QUÉBEC, le 9 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada encourage la recherche de solutions à l'accumulation de déchets de plastique. En investissant dans des solutions aux changements climatiques, il crée de l'emploi et stimule l'innovation.

Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi d'un million de dollars à BOSK Bioproduits dans le cadre de la deuxième phase du Défi sur le plastique. Le Défi a pour but d'aider les petites entreprises à réduire la pollution en transformant les résidus forestiers en matières plastiques durables pour usage domestique.

À l'aide de ce financement, l'entreprise BOSK Bioproduits se concentrera sur l'installation d'une petite chaîne de production pour le prototypage des formules de bioplastiques compostables faits de biomasse forestière que le Conseil national de recherches du Canada a élaborées. Elle pourra aussi travailler à la formulation du produit et améliorer sa compatibilité avec le matériel de production actuellement utilisé dans l'industrie.

Dans le cadre de la première phase du Défi, BOSK Bioproduits a mis au point, à partir de boues de papeterie et de résidus de fibre ligneuse, un bioplastique à excellente compostabilité et à bon rapport efficacité-coût qui peut entre autres servir à l'impression 3D et entrer dans la fabrication d'emballages alimentaires, de bouteilles de plastique et de contenants pour les cosmétiques.

Ressources naturelles Canada a collaboré avec Agriculture et Agroalimentaire Canada pour lancer ce défi dans le cadre du Défi des plastiques domestiques du programme fédéral Solutions innovatrices Canada (SIC). SIC est un programme doté d'un budget de 100 millions de dollars pour aider les entrepreneurs et les petites entreprises à trouver des solutions novatrices viables à des défis environnementaux complexes. Le gouvernement du Canada pourrait ensuite être le premier client de ces petites entreprises, ce qui les aiderait à commercialiser leur innovation, à prendre de l'expansion et à créer de bons emplois pour les Canadiens.

L'innovation propre est un atout pour notre économie, nos collectivités et notre bien-être. Les investissements dans les bioplastiques ouvrent un éventail de nouvelles possibilités dans le secteur forestier tout en contribuant à lutter contre la pollution à l'échelle mondiale et en permettant d'adopter un mode de vie durable pour l'avenir.

« Ces investissements mettent en lumière le caractère novateur de notre secteur forestier local. Grâce à des entreprises comme BOSK Bioproduits, nous réduisons la pollution par le plastique et bâtissons des collectivités plus durables. Nous continuerons de donner aux acteurs locaux les moyens d'agir et nous les épaulerons afin de relever les défis posés par les changements climatiques. »

Joël Lightbound

Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Député de Louis-Hébert

« Les forêts canadiennes nous donnent beaucoup, et nous sommes devenus des chefs de file pour trouver de nouvelles façons d'utiliser cette ressource d'une grande richesse. Les bioplastiques fabriqués à partir de biomasse forestière sont compostables. Ils peuvent réduire les déchets de plastique dans nos sites d'enfouissement. Ils peuvent servir à l'impression 3D et à la fabrication d'emballages alimentaires. C'est bon pour l'environnement et c'est bon pour les emplois. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Plusieurs agriculteurs et entreprises agroalimentaires créent des matériaux renouvelables innovateurs qui contribuent à réduire l'accumulation de déchets de plastique. Notre gouvernement entend résolument investir dans les bioplastiques et aider notre secteur agroalimentaire à mener la transition du Canada vers une économie plus propre. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises. Il est de plus en plus important d'investir dans des solutions durables qui bénéficieront non seulement à notre économie, mais aussi à notre environnement. En investissant dans les initiatives innovatrices et durables de petites entreprises comme BOSK Bioproduits, le gouvernement du Canada soutient l'économie, aide à renforcer le leadership technologique canadien et contribue à la lutte du Canada contre le réchauffement planétaire. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La contribution de RNCan et ce programme de Solutions innovatrices Canada ont donné le coup d'envoi à la réalisation de notre projet. Ceci a permis de rallier différents joueurs du domaine privé et public autour d'un objectif commun, pour passer à une étape clé de notre stratégie de développement de marché. Ce projet permet de positionner le Canada comme un producteur de bioplastiques compostables en accord avec les fondements du développement durable pour offrir enfin une solution concrète à la crise du plastique. »

Laurence Boudreault

Directrice générale, BOSK Bioproduits

