TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, a annoncé un soutien fédéral de cinq ans de 4 737 448 $ au projet Maashkaawizii Kwe « Woman of Inner strength », dirigé par la Thunder Women Healing Lodge Society (la Healing Lodge) dans le cadre du Programme de contribution à l'amélioration de la sécurité des collectivités autochtones (PCASCA).

Ce financement aidera la Healing Lodge à offrir un soutien complet aux femmes autochtones qui réintègrent nos collectivités en provenance des services correctionnels fédéraux et provinciaux. Il offrira un hébergement sécuritaire et supervisé, des consultations psychologiques culturellement appropriées et des ateliers pour guérir des traumatismes, favoriser l'appartenance et développer des compétences pour une réintégration réussie dans la communauté.

En adaptant le Cadre fédéral visant à réduire la récidive de Sécurité publique - qui définit les domaines prioritaires pour soutenir la réintégration - aux connaissances et aux cultures autochtones, les participantes apprendront à développer des compétences de vie autonome et à bâtir des relations communautaires dans un environnement soutenu.

Le PCASCA finance des organisations autochtones ainsi que des gouvernements, des municipalités et des établissements d'enseignement postsecondaire autochtones afin de créer des solutions de sécurité communautaire spécialement conçues pour répondre aux besoins et aux priorités des communautés autochtones.

Citations

« Cet investissement témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir les approches adaptées sur le plan culturel et dirigées par des Autochtones, qui visent à prévenir la criminalité et à contribuer à un Canada plus sécuritaire pour tous. Par son travail pour autonomiser les femmes autochtones afin qu'elles reconstruisent leur vie et se réintègrent dans leurs communautés, la Thunder Women Healing Lodge Society contribue à renforcer la sécurité communautaire et à s'attaquer à la surreprésentation de longue date des peuples autochtones dans le système de justice pénale. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Des investissements comme celui-ci aident à bâtir un Canada plus sûr, brique par brique. En s'attaquant aux enjeux profonds qui contribuent à la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice pénale, la Thunder Women Healing Lodge Society contribue à réduire la récidive en s'attaquant à ses principales causes auprès des participantes au programme et en contribuant à un Canada plus sécuritaire pour l'avenir. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Pendant trop longtemps, les femmes autochtones ont été surreprésentées dans les prisons canadiennes, un reflet de l'héritage des pensionnats. Le projet Maashkaawizii Kwe « Woman of Inner strength », de la Thunder Women Healing Lodge Society offrira aux femmes autochtones incarcérées un espace sûr pour guérir et se préparer à la réinsertion. Grâce au soutien du Canada et des partenaires autochtones, nous sommes rappelés à notre interdépendance et à la nécessité de continuer à donner plus de place aux voix autochtones. »

- Patti Pettigrew, fondatrice et directrice générale, Thunder Woman Healing Lodge Society

Faits en bref

L'Initiative sur les services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones (ISCCA) 2023 est une initiative relevant du PCASCA qui finance des projets soutenant des solutions de rechange à l'incarcération et la réintégration des délinquants autochtones. En 2023, l'ISCCA a lancé un appel de propositions national. À l'automne 2024, Sécurité publique Canada a commencé à travailler avec les candidats retenus pour élaborer leurs propositions.

Un pavillon de ressourcement est un environnement spécialement conçu pour les délinquants autochtones qui offre aux délinquants des services et des programmes adaptés à la culture dans un milieu intégrant les valeurs, les traditions et les croyances autochtones.

La Thunder Women Healing Lodge Society soutient les femmes et les familles 2SLGBTQIA+ des Premières Nations (inscrites et non inscrites), inuites et métisses dans leur cheminement vers l'intégrité et l'équilibre, en offrant des services communautaires culturellement appropriés, élaborés par et pour les Autochtones, ainsi que des savoirs traditionnels et des ressources.

Le cadre fédéral visant à réduire la récidive est une approche multisectorielle axée sur cinq piliers clés - le logement, l'éducation, l'emploi, la santé et les réseaux de soutien positif - pour soutenir la réintégration des délinquants, briser le cycle de la récidive et améliorer la sécurité publique grâce à des initiatives fondées sur des preuves et axées sur la communauté.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]