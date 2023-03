SURREY, BC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Sukh Dhaliwal, député de Surrey-Newton, Randeep Sarai, député de Surrey-Centre, Ken Hardie, député de Fleetwood-Port Wells et Brenda Locke, Le maire de la Ville de Surrey a annoncé un financement de 11,4 millions de dollars pour Surrey, l'un des 41 bénéficiaires de la troisième ronde du volet municipal de l'Initiative de logement rapide. Cet investissement devrait permettre de créer au moins 23 nouveaux logements.

Le financement est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre la création d'au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la phase 3 de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets, doté de 1 milliard de dollars, et le volet des villes, doté de 500 millions de dollars.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici à Surrey. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des gens, notre gouvernement continue d'obtenir des résultats significatifs pour la population canadienne. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement continuera d'aider les Canadiens à avoir accès à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois pour l'économie locale, ici à Surrey. Le gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre des solutions en matière de logement à Surrey et partout au Canada. - Sukh Dhaliwal, député de Surrey-Newton

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Surrey et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous sommes en mesure de donner un coup de main aux personnes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - Randeep Sarai, député de Surrey-Centre

« Le gouvernement du Canada aide à rendre des logements abordables disponibles en Colombie-Britannique et partout au pays pour ceux qui en ont le plus besoin. Dans le cadre de l'Initiative de logement rapide de la Stratégie nationale sur le logement, les deux ordres de gouvernement travaillent à la mise en œuvre de solutions locales aux défis locaux en matière de logement, comme ici même à Surrey. » - Ken Hardie, député de Fleetwood-Port Kells

« Notre gouvernement offre aux Canadiens non seulement des logements sûrs et abordables, mais aussi les emplois et les possibilités dont ils ont besoin pour renforcer nos collectivités et y contribuer. Nous sommes fiers d'appuyer la création de ces 23 nouveaux logements abordables qui contribueront à améliorer le bien-être général des résidents de Surrey. » - John Aldag, député de Cloverdale-Langley City

« La création de logements pour répondre à la crise du logement est une priorité pour la Ville de Surrey. Je remercie le gouvernement du Canada de cette importante contribution dans le cadre de l'Initiative de logement rapide. Ce financement aidera les résidents de Surrey à prospérer en créant des logements sûrs et stables pour les résidents les plus vulnérables qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. L'itinérance est un défi en constante évolution et de véritables solutions peuvent être trouvées lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble. » - Brenda Locke, mairesse de la Ville de Surrey

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

