MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'heure où le Canada accueille le monde à la Conférence de l'ONU sur la biodiversité, la COP15 (Conférence des Parties), à Montréal, nous continuons de travailler avec des partenaires nationaux et internationaux pour protéger la nature et créer un avenir durable pour les générations à venir. La résilience climatique, la restauration des paysages environnementaux et la biodiversité demeurent la priorité du Canada pour un développement économique mondial inclusif.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement de 18,7 millions de dollars pour soutenir le déploiement de plateformes de leadership fondées sur la nature. Dans le cadre des partenariats éprouvés du Réseau international de forêts modèles (RIFM) dans des pays admissibles à l'aide publique au développement (APD), cet investissement contribuera aux efforts pour accélérer la restauration des forêts et des paysages, favoriser une gouvernance inclusive et outiller la prochaine génération de dirigeants du secteur forestier pour lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité.

L'investissement représente une affectation de l'engagement financier quinquennal du Canada pris en 2021 de 5,3 milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques, et un effort en vue de l'engagement du Canada visant à ce que 20 % de ces fonds soient utilisés pour des solutions fondées sur la nature et des projets qui apportent des avantages en matière de biodiversité.

Cet investissement dans le Réseau international de forêts modèles aidera non seulement les pays en développement à effectuer leur transition vers un développement durable inclusif, écologique, à l'épreuve des changements climatiques et à faibles émissions de carbone, mais contribuera aussi en partie à la réalisation des engagements du Canada dans le cadre de l'Engagement mondial sur le financement de la lutte contre la déforestation et du Partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat.

Toute solution pour contrer les changements climatiques et la perte de biodiversité terrestre implique nécessairement des écosystèmes forestiers sains. Les écosystèmes forestiers et la gestion durable des forêts sont une solution essentielle, fondée sur la nature à de nombreux problèmes, notamment l'atténuation des changements climatiques, la perte de biodiversité et l'augmentation des efforts de conservation.

Comme les forêts abritent 80 % de toute la biodiversité terrestre, la restauration des forêts et des paysages représente une importante solution fondée sur la nature. Le Canada continuera de prendre des mesures importantes pour faire face à la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le programme de financement de la lutte contre les changements climatiques du Canada vise à aider les pays en développement à effectuer la transition vers un développement durable inclusif, écologique, à l'épreuve des changements climatiques et à faibles émissions de carbone.

Citations

« Les préoccupations qui ont inspiré le Réseau international de forêts modèles il y a 30 ans sont de plus en plus pertinentes en 2022. Des pratiques exemplaires inclusives et des approches de gouvernance communes pour la gestion des ressources naturelles sont une part importante d'un effort international concerté pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité et d'habitat. Grâce à cet investissement, nous faisons progresser notre engagement à l'égard du financement de la lutte contre les changements climatiques, restaurons d'importantes terres et forêts, et aidons à soutenir la prochaine génération de dirigeants dans le secteur forestier. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles



« La protection, la conservation et la remise en état de la nature ont des retombées positives pour le climat et la biodiversité. C'est pourquoi l'engagement du Canada pour le financement de la lutte contre les changements climatiques comprend un soutien accru à l'égard d'initiatives comme celle-ci, qui tirent parti de solutions climatiques fondées sur la nature pour contribuer à freiner et à inverser la perte de biodiversité d'ici 2030. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre des Affaires étrangères

« Les arbres occupent une place de choix dans notre plan pour combattre les changements climatiques et freiner la perte de biodiversité. Les forêts, les arbres et ceux qui en prennent soin aideront le Canada et le monde à faire la transition vers une économie carboneutre, à protéger et à conserver nos écosystèmes, à assurer la résilience des villes aux phénomènes météorologiques extrêmes, à améliorer la santé publique et à édifier un avenir respectueux de la nature. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« C'est dans les pays en développement que les changements climatiques et la perte de biodiversité ont les plus graves répercussions. En collaborant à la remise en état et à la gestion des forêts et en investissant dans la prochaine génération de leaders dans le secteur forestier, nous pouvons contribuer à trouver des solutions durables qui généreront des résultats locaux et mondiaux en matière de climat et de biodiversité pour le bien des communautés locales et pour notre bien à tous. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Renseignements pertinents

Faits en bref

En 2021, alors que la communauté internationale demandait aux pays d'avoir des cibles plus ambitieuses en matière de climat, le Canada a répondu à l'appel et a annoncé qu'il allait doubler sa participation au financement international de la lutte contre les changements climatiques, qui passerait de 2,65 milliards de dollars (2015-2021) à 5,3 milliards de dollars (2021-2026).

Afin de renforcer davantage sa capacité à aider les pays en développement à faire la transition vers un développement durable, à faibles émissions de carbone, résilient au climat, sain pour la nature et inclusif, le Canada a également annoncé qu'il allait :

allouer un minimum de 20 % du financement à des projets qui tirent parti de solutions climatiques fondées sur la nature et à des projets qui apportent des avantages connexes en matière de biodiversité;



continuer de soutenir le leadership et la prise de décisions des femmes dans l'action climatique et veiller à ce qu'au moins 80 % des projets climatiques adhèrent à l'égalité des sexes, conformément à la Politique d'aide internationale féministe du Canada.

Le 30 e anniversaire du Réseau international de forêts modèles a été souligné le 12 juin 2022. Le gouvernement du Canada a annoncé l'élaboration d'un Réseau international de forêts modèles lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992 en même temps que la création de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

anniversaire du Réseau international de forêts modèles a été souligné le 12 juin 2022. Le gouvernement du Canada a annoncé l'élaboration d'un Réseau international de forêts modèles lors du Sommet de la en 1992 en même temps que la création de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Le siège du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique se trouve à Montréal, et celui du Secrétariat du Réseau international des forêts modèles est situé à Ottawa .

. Le Réseau international de forêts modèles est une communauté de pratique mondiale et bénévole dont les membres et les partisans concourent à l'atteinte de la gestion durable des paysages forestiers et des ressources naturelles par le concept de forêts modèles.

Depuis plus de 30 ans, le RIFM a permis la création de 60 modèles forestiers dans plus de 30 pays sur cinq continents.

