/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À WEST KELOWNA/

WEST KELOWNA, BC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État à l'Approvisionnement de la Défense et député fédéral de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique. et Gord Milsom, maire de West Kelowna, pour une annonce concernant le logement.

Date : July 15, 2026 Heure : 10 h 30 (HP) Lieu : Hôtel de ville de West Kelowna

3731, autoroute Old Okanagan

West Kelowna V4T 0G7

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]