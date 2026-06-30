Le Canada annonce que la Ville de London est une nouvelle partenaire locale engagée à utiliser le Catalogue de conception de logements

Le Canada annonce que la Ville de London est une nouvelle partenaire locale engagée à utiliser le Catalogue de conception de logementsEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
30 juin, 2026, 13:15 ET
30 juin, 2026, 13:15 ET
LONDON, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.
Le Catalogue de conception de logements fait partie d'un vaste éventail de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le rythme de la construction résidentielle, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Le Catalogue appuie la normalisation dans le secteur de l'habitation, et les administrations locales sont des partenaires clés pour réaliser ce potentiel. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une bibliothèque de 50 plans préapprouvés d'immeubles de faible hauteur afin d'accélérer une densification douce à l'échelle nationale. Ce catalogue est gratuit pour toute la population du pays. Les conceptions tiennent compte des différentes exigences de construction au Canada et ont été élaborées par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie.
Aujourd'hui, Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre, ainsi que l'honorable Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest et Josh Morgan, maire de London annonce que la Ville de London a approuvé le Catalogue de conceptions de logements et qu'elle est devenue la plus récente municipalité à se joindre à des dizaines d'autres partout au pays en tant que partenaire local officiel. La Ville de London soutient de façon proactive le catalogue en effectuant un examen préalable des conceptions afin de simplifier les approbations, ce qui facilite la planification des ensembles résidentiels pour les constructeurs et les propriétaires-occupants.
La Ville de London a été la première collectivité canadienne à bénéficier du Fonds pour accélérer la construction de logements. Elle a ouvert la voie à un plus grand nombre d'options de logement en modernisant le zonage et en adoptant une approche normalisée des lignes directrices et des approbations en matière d'aménagement. La Ville de London permet l'aménagement d'un maximum de quatre logements sur une propriété dans des quartiers existants, ce qui est directement conforme au Catalogue de conception de logements. Elle devient ainsi un partenaire local pour accélérer une légère densification.
Le travail se poursuit avec les administrations locales de partout au pays pour les encourager à soutenir le Catalogue de conception de logements.
Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.
Citations :
« L'annonce d'aujourd'hui montre ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements travaillent ensemble pour s'attaquer à la pénurie de logements au Canada. En nous associant à des municipalités comme la Ville de London pour soutenir des conceptions de logements normalisées et simplifier les approbations, nous rendons la construction de logements dont la population canadienne a besoin plus rapide et plus facile. Ensemble, nous élargissons les choix de logement et bâtissons des collectivités plus fortes et plus dynamiques. » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre
« Aujourd'hui, nous montrons ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons en partenariat. Nous contribuons tous de différentes façons, mais nous sommes animés par le même objectif : construire plus de logements et veiller à ce que la population partout au Canada et à London ait accès au logement dont elle a besoin. » - L'honorable Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest
« Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral et de promouvoir activement le Catalogue de conceptions de logements auprès des constructeurs potentiels de notre ville. Le financement pour accélérer la construction de logements nous a permis d'éliminer les obstacles et d'encourager davantage d'aménagements. Ce catalogue est un autre outil pour aider à construire des logements pour les résidents de London. En facilitant l'accès à des conceptions de grande qualité et prêtes à l'adaptation, nous favorisons des approbations plus rapides et un plus grand nombre d'options de logement dans notre ville. » - Josh Morgan, maire de London
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Contacts : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article