Le Canada annonce que la Ville de London est une nouvelle partenaire locale engagée à utiliser le Catalogue de conception de logements

LONDON, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Le Catalogue de conception de logements fait partie d'un vaste éventail de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le rythme de la construction résidentielle, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Le Catalogue appuie la normalisation dans le secteur de l'habitation, et les administrations locales sont des partenaires clés pour réaliser ce potentiel. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une bibliothèque de 50 plans préapprouvés d'immeubles de faible hauteur afin d'accélérer une densification douce à l'échelle nationale. Ce catalogue est gratuit pour toute la population du pays. Les conceptions tiennent compte des différentes exigences de construction au Canada et ont été élaborées par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie.

Aujourd'hui, Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre, ainsi que l'honorable Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest et Josh Morgan, maire de London annonce que la Ville de London a approuvé le Catalogue de conceptions de logements et qu'elle est devenue la plus récente municipalité à se joindre à des dizaines d'autres partout au pays en tant que partenaire local officiel. La Ville de London soutient de façon proactive le catalogue en effectuant un examen préalable des conceptions afin de simplifier les approbations, ce qui facilite la planification des ensembles résidentiels pour les constructeurs et les propriétaires-occupants.

La Ville de London a été la première collectivité canadienne à bénéficier du Fonds pour accélérer la construction de logements. Elle a ouvert la voie à un plus grand nombre d'options de logement en modernisant le zonage et en adoptant une approche normalisée des lignes directrices et des approbations en matière d'aménagement. La Ville de London permet l'aménagement d'un maximum de quatre logements sur une propriété dans des quartiers existants, ce qui est directement conforme au Catalogue de conception de logements. Elle devient ainsi un partenaire local pour accélérer une légère densification.

Le travail se poursuit avec les administrations locales de partout au pays pour les encourager à soutenir le Catalogue de conception de logements.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui montre ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements travaillent ensemble pour s'attaquer à la pénurie de logements au Canada. En nous associant à des municipalités comme la Ville de London pour soutenir des conceptions de logements normalisées et simplifier les approbations, nous rendons la construction de logements dont la population canadienne a besoin plus rapide et plus facile. Ensemble, nous élargissons les choix de logement et bâtissons des collectivités plus fortes et plus dynamiques. » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre

« Aujourd'hui, nous montrons ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons en partenariat. Nous contribuons tous de différentes façons, mais nous sommes animés par le même objectif : construire plus de logements et veiller à ce que la population partout au Canada et à London ait accès au logement dont elle a besoin. » - L'honorable Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest

« Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral et de promouvoir activement le Catalogue de conceptions de logements auprès des constructeurs potentiels de notre ville. Le financement pour accélérer la construction de logements nous a permis d'éliminer les obstacles et d'encourager davantage d'aménagements. Ce catalogue est un autre outil pour aider à construire des logements pour les résidents de London. En facilitant l'accès à des conceptions de grande qualité et prêtes à l'adaptation, nous favorisons des approbations plus rapides et un plus grand nombre d'options de logement dans notre ville. » - Josh Morgan, maire de London

Faits en bref :

Liste des partenaires locaux : Catalogue : soutien aux administrations locales

Les propriétaires-occupants, les constructeurs et les collectivités qui souhaitent recevoir des mises à jour peuvent s'inscrire sur la page Web du Catalogue de conception de logements.

Les trousses de conception technique complètes qui ont été lancées en octobre 2025 comprennent des dessins et des spécifications architecturaux et techniques, y compris des aménagements prêts à l'accessibilité et des aménagements à accessibilité améliorée, des modèles et des documents pour les rapports sur le rendement énergétique, des rapports sur le rendement du bâtiment et un guide d'utilisation. De plus, des résumés des coûts de construction régionaux et des guides sur la résilience climatique et la sélection des matériaux sont maintenant disponibles. Les conceptions ciblent toutes les régions du pays : la Colombie-Britannique; l'Alberta; le Manitoba et la Saskatchewan; l'Ontario; le Québec; les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard); et les territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Les plans ont été conçus par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie et ils visent à créer une légère densité et un aménagement intercalaire dans les quartiers existants de toutes les régions du pays.

Le gouvernement fédéral continuera de mobiliser les provinces et territoires dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Il sollicitera notamment leur collaboration pour le Catalogue de conception de logements et les plans standardisés.

Le gouvernement fédéral s'inspire des catalogues de conception de logements d'après-guerre créés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) entre les années 1940 et 1970.

Parallèlement à ces efforts, la SCHL continuera de s'acquitter de son mandat consistant à contribuer au bon fonctionnement du système de logement au Canada grâce à des programmes existants comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Contacts : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]