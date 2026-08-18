Données sur les mises en chantier et la construction résidentielle de juillet 2026

Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
18 août, 2026, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations est demeurée stable en juillet comparativement à juin, en ne diminuant que de 0,5 % pour se chiffrer à 247 377, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel mensuel de mises en chantier d'habitations a diminué de 19 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 18 834 en juillet 2026, alors qu'il était de 23 155 en juillet 2025. Le cumul annuel s'est établi à 131 851, en baisse de 4 % par rapport à la même période en 2025.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 5 % en juillet (229 074) par rapport à juin (240 773) dans l'ensemble des régions du pays.
Le nombre de logements en construction dans les centres de 50 000 habitants ou plus est demeuré stable en juillet. Il n'a augmenté que de 0,6 % par rapport à juin, pour s'établir à 373 091. Quant aux achèvements, leur nombre s'est élevé à 19 773 en juillet, ce qui représente une hausse de 8,1 % par rapport à juin. Le nombre de logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé, mais qui n'ont pas encore été mis en chantier a augmenté de 3 % d'un mois à l'autre, pour s'établir à 141 480 en juillet.
Citation :
« Les résultats de juillet montrent que le rythme des mises en chantier continue à se modérer et la construction de logements neufs au Canada évolue conformément aux récentes mise à jour de l'été du « Perspectives du marché de l'habitation 2026 » publiées par la SCHL. Bien que le nombre de logements en construction demeure élevé et que les achèvements augmentent, moins de nouveaux projets d'ensembles résidentiels sont lancés dans de nombreux marchés, notamment à Vancouver, à Calgary et à Toronto. Compte tenu du récent ralentissement de l'activité, les mises en chantier devraient demeurer modestes au cours des prochains mois. Cette tendance reflète les difficultés persistantes liées au lancement de nouveaux projets d'ensembles résidentiels. Parallèlement, le grand nombre de logements déjà en construction continuera de soutenir les achèvements et d'accroître l'offre de logements. »
- Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe
Faits saillants :
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 11 274.
- Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, Montréal a connu une hausse de 3 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en juillet par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont diminué de 42 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Toronto a enregistré une baisse de 10 % à cause de la diminution des mises en chantier de logements collectifs.
- Pour en savoir plus sur les mises en chantier d'habitations, ce qu'elles mesurent et leur importance, consultez l'Observateur du logement de la SCHL.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août le 16 septembre à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et méthodes d'enquête de la SCHL permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les données sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité de construction mensuelle, trimestrielle et annuelle sur le marché du neuf. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
Depuis 80 ans, la SCHL est le pilier du système canadien du logement, dont elle soutient la stabilité et la durabilité. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
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Liens connexes :
- Mises en chantier d'habitations en juin 2026
- Mise à jour de l'été :Perspectives du marché de l'habitation 2026 | SCHL
- Mise à jour sur le marché locatif de mi-année 2026 | SCHL
- Faire autrement : apprendre à rendre l'offre de logements plus réactive | SCHL
- Rapport sur l'offre de logements, printemps 2026
|
Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants
|
juin 2026-juillet 2026
|
Province/centre
|
Logements approuvés* en attente de
|
Logements en construction
|
Logements achevés
|
juin 2026
|
juillet 2026
|
%
|
juin 2026
|
juillet 2026
|
%
|
juin 2026
|
juillet 2026
|
%
|
Provinces
|
Terre-Neuve-et-Labrador
|
533
|
509
|
-4.5
|
914
|
957
|
4.7
|
73
|
83
|
13.7
|
Île-du-Prince-Édouard
|
397
|
316
|
-20.4
|
992
|
1,093
|
10.2
|
62
|
60
|
-3.2
|
Nouvelle-Écosse
|
3,309
|
3,149
|
-4.8
|
14,609
|
14,978
|
2.5
|
151
|
119
|
-21.2
|
Nouveau-Brunswick
|
1,542
|
1,725
|
11.9
|
5,516
|
5,668
|
2.8
|
702
|
460
|
-34.5
|
Atlantique
|
5,781
|
5,699
|
-1.4
|
22,031
|
22,696
|
3
|
988
|
722
|
-26.9
|
Québec
|
33,376
|
33,975
|
1.8
|
60,476
|
57,466
|
-5
|
4,620
|
7,491
|
62.1
|
Ontario
|
29,595
|
30,839
|
4.2
|
151,342
|
151,670
|
0.2
|
4,305
|
4,037
|
-6.2
|
Manitoba
|
3,647
|
3,820
|
4.7
|
9,350
|
9,495
|
1.6
|
1,157
|
419
|
-63.8
|
Saskatchewan
|
1,756
|
1,820
|
3.6
|
6,657
|
6,889
|
3.5
|
399
|
247
|
-38.1
|
Alberta
|
22,303
|
23,565
|
5.7
|
44,509
|
44,540
|
0.1
|
3,525
|
3,805
|
7.9
|
Prairies
|
27,706
|
29,205
|
5.4
|
60,516
|
60,924
|
0.7
|
5,081
|
4,471
|
-12
|
Colombie-Britannique
|
40,866
|
41,762
|
2.2
|
81,104
|
80,335
|
-0.9
|
3,304
|
3,052
|
-7.6
|
Canada (centres de
|
137,324
|
141,480
|
3
|
375,469
|
373,091
|
-0.6
|
18,298
|
19,773
|
8.1
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
2,061
|
2,099
|
1.8
|
3,036
|
2,887
|
-4.9
|
48
|
168
|
##
|
Barrie
|
593
|
558
|
-5.9
|
2,197
|
2,414
|
9.9
|
41
|
87
|
112.2
|
Belleville - Quinte West
|
83
|
114
|
37.3
|
886
|
899
|
1.5
|
25
|
18
|
-28
|
Brantford
|
386
|
447
|
15.8
|
1,875
|
1,640
|
-12.5
|
126
|
246
|
95.2
|
Calgary
|
16,177
|
17,698
|
9.4
|
24,924
|
24,547
|
-1.5
|
1,852
|
1,879
|
1.5
|
Chilliwack
|
91
|
82
|
-9.9
|
1,267
|
1,266
|
-0.1
|
30
|
23
|
-23.3
|
Drummondville
|
316
|
247
|
-21.8
|
984
|
905
|
-8
|
69
|
203
|
194.2
|
Edmonton
|
5,503
|
5,316
|
-3.4
|
17,878
|
18,289
|
2.3
|
1,195
|
1,729
|
44.7
|
Fredericton
|
384
|
125
|
-67.4
|
1,540
|
1,826
|
18.6
|
72
|
32
|
-55.6
|
Greater/Grand Sudbury
|
54
|
38
|
-29.6
|
532
|
547
|
2.8
|
10
|
30
|
200
|
Guelph
|
132
|
138
|
4.5
|
436
|
252
|
-42.2
|
4
|
189
|
##
|
Halifax
|
3,206
|
3,060
|
-4.6
|
14,414
|
14,751
|
2.3
|
144
|
116
|
-19.4
|
Hamilton
|
615
|
531
|
-13.7
|
7,068
|
6,920
|
-2.1
|
93
|
327
|
##
|
Kamloops
|
322
|
335
|
4
|
1,113
|
929
|
-16.5
|
263
|
201
|
-23.6
|
Kelowna
|
1,247
|
1,295
|
3.8
|
4,203
|
4,302
|
2.4
|
279
|
20
|
-92.8
|
Kingston
|
447
|
450
|
0.7
|
1,880
|
1,911
|
1.6
|
180
|
23
|
-87.2
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
656
|
681
|
3.8
|
8,052
|
7,712
|
-4.2
|
168
|
563
|
##
|
Lethbridge
|
449
|
361
|
-19.6
|
492
|
573
|
16.5
|
419
|
56
|
-86.6
|
London
|
1,619
|
1,886
|
16.5
|
6,556
|
6,649
|
1.4
|
606
|
86
|
-85.8
|
Moncton
|
654
|
1,033
|
58
|
3,161
|
3,023
|
-4.4
|
437
|
368
|
-15.8
|
Montréal
|
19,094
|
19,068
|
-0.1
|
35,697
|
34,809
|
-2.5
|
3,145
|
3,403
|
8.2
|
Nanaimo
|
228
|
212
|
-7
|
1,153
|
1,203
|
4.3
|
238
|
25
|
-89.5
|
Oshawa
|
889
|
844
|
-5.1
|
2,844
|
2,864
|
0.7
|
54
|
83
|
53.7
|
Ottawa-Gatineau
|
6,393
|
6,664
|
4.2
|
21,284
|
20,828
|
-2.1
|
1,593
|
1,675
|
5.1
|
Gatineau
|
1,780
|
1,692
|
-4.9
|
4,209
|
3,556
|
-15.5
|
223
|
832
|
##
|
Ottawa
|
4,613
|
4,972
|
7.8
|
17,075
|
17,272
|
1.2
|
1,370
|
843
|
-38.5
|
Peterborough
|
192
|
132
|
-31.3
|
72
|
140
|
94.4
|
7
|
4
|
-42.9
|
Québec
|
7,569
|
8,112
|
7.2
|
11,295
|
10,455
|
-7.4
|
430
|
1,746
|
##
|
Red Deer
|
27
|
31
|
14.8
|
322
|
312
|
-3.1
|
17
|
32
|
88.2
|
Regina
|
325
|
494
|
52
|
1,963
|
2,015
|
2.6
|
161
|
25
|
-84.5
|
Saguenay
|
840
|
986
|
17.4
|
993
|
893
|
-10.1
|
94
|
187
|
98.9
|
St. Catharines-Niagara
|
1,200
|
1,120
|
-6.7
|
4,610
|
4,727
|
2.5
|
49
|
74
|
51
|
Saint John
|
504
|
567
|
12.5
|
815
|
819
|
0.5
|
193
|
60
|
-68.9
|
St. John's
|
533
|
509
|
-4.5
|
914
|
957
|
4.7
|
73
|
83
|
13.7
|
Saskatoon
|
1,431
|
1,326
|
-7.3
|
4,694
|
4,874
|
3.8
|
238
|
222
|
-6.7
|
Sherbrooke
|
668
|
721
|
7.9
|
2,025
|
1,885
|
-6.9
|
225
|
297
|
32
|
Thunder Bay
|
137
|
140
|
2.2
|
464
|
486
|
4.7
|
13
|
5
|
-61.5
|
Toronto
|
16,992
|
17,878
|
5.2
|
92,217
|
92,749
|
0.6
|
1,329
|
1,009
|
-24.1
|
Trois-Rivières
|
891
|
910
|
2.1
|
1,165
|
833
|
-28.5
|
23
|
390
|
##
|
Vancouver
|
35,069
|
35,751
|
1.9
|
59,896
|
59,595
|
-0.5
|
2,171
|
2,123
|
-2.2
|
Victoria
|
1,742
|
1,828
|
4.9
|
9,015
|
8,747
|
-3
|
204
|
433
|
112.3
|
Windsor
|
242
|
261
|
7.9
|
1,629
|
1,521
|
-6.6
|
116
|
176
|
51.7
|
Winnipeg
|
3,513
|
3,706
|
5.5
|
8,947
|
9,105
|
1.8
|
1,154
|
381
|
-67
|
Toutes les RMR
|
133,474
|
137,754
|
3.2
|
364,508
|
362,059
|
-0.7
|
17,588
|
18,797
|
6.9
|
* Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (en excluant les conversions), mais dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont pas encore dénombrés parmi les mises en chantier d'habitations. Ces logements, qui n'apparaissent pas encore dans les données du Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL, pourraient être un indicateur de mises en chantier à venir.
|
## non calculable / valeurs extrêmes
|
Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA)
|
© Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026
|
Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)
juillet 2026
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
juin 2026
|
juillet 2026
|
%
|
juin 2026
|
juillet 2026
|
%
|
juin 2026
|
juillet 2026
|
%
|
Provinces (10,000+)
|
Nfld.Lab.
|
665
|
635
|
-5
|
727
|
737
|
1
|
1,392
|
1,372
|
-1
|
P.E.I.
|
291
|
280
|
-4
|
1,322
|
1,358
|
3
|
1,613
|
1,638
|
2
|
N.S.
|
1,441
|
1,371
|
-5
|
4,746
|
5,116
|
8
|
6,186
|
6,488
|
5
|
N.B.
|
950
|
841
|
-11
|
3,750
|
3,807
|
2
|
4,699
|
4,647
|
-1
|
Que.
|
5,366
|
4,953
|
-8
|
51,763
|
55,799
|
8
|
57,129
|
60,752
|
6
|
Ont.
|
9,637
|
9,576
|
-1
|
56,123
|
53,828
|
-4
|
65,760
|
63,404
|
-4
|
Man.
|
2,236
|
2,230
|
0
|
6,184
|
6,714
|
9
|
8,420
|
8,945
|
6
|
Sask.
|
1,922
|
1,933
|
1
|
3,940
|
4,398
|
12
|
5,862
|
6,331
|
8
|
Alta.
|
13,298
|
13,352
|
0
|
31,664
|
31,727
|
0
|
44,961
|
45,079
|
0
|
B.C.
|
3,827
|
3,626
|
-5
|
36,866
|
33,382
|
-9
|
40,694
|
37,008
|
-9
|
Canada (10,000+)
|
39,631
|
38,796
|
-2
|
197,084
|
196,866
|
0
|
236,715
|
235,662
|
0
|
Canada (Tous les centres)
|
45,318
|
44,358
|
-2
|
203,342
|
203,018
|
0
|
248,660
|
247,376
|
-1
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
134
|
107
|
-20
|
1,434
|
1,408
|
-2
|
1,568
|
1,515
|
-3
|
Barrie
|
185
|
216
|
17
|
424
|
860
|
103
|
609
|
1,076
|
77
|
Belleville - Quinte West
|
131
|
142
|
8
|
152
|
162
|
7
|
283
|
304
|
7
|
Brantford
|
223
|
171
|
-23
|
1,144
|
732
|
-36
|
1,367
|
903
|
-34
|
Calgary
|
5,867
|
5,794
|
-1
|
17,156
|
15,888
|
-7
|
23,023
|
21,682
|
-6
|
Chilliwack
|
120
|
127
|
6
|
826
|
834
|
1
|
946
|
961
|
2
|
Drummondville
|
225
|
215
|
-4
|
1,006
|
1,104
|
10
|
1,231
|
1,319
|
7
|
Edmonton
|
5,742
|
5,813
|
1
|
11,944
|
13,648
|
14
|
17,686
|
19,461
|
10
|
Fredericton
|
242
|
241
|
0
|
740
|
1,090
|
47
|
982
|
1,331
|
36
|
Greater/Grand Sudbury
|
86
|
74
|
-14
|
98
|
152
|
55
|
184
|
226
|
23
|
Guelph
|
32
|
25
|
-22
|
126
|
102
|
-19
|
158
|
127
|
-20
|
Halifax
|
712
|
629
|
-12
|
3,730
|
4,122
|
11
|
4,442
|
4,751
|
7
|
Hamilton
|
233
|
235
|
1
|
1,698
|
1,700
|
0
|
1,931
|
1,935
|
0
|
Kamloops
|
109
|
80
|
-27
|
1,878
|
1,104
|
-41
|
1,987
|
1,184
|
-40
|
Kelowna
|
208
|
189
|
-9
|
2,112
|
1,932
|
-9
|
2,320
|
2,121
|
-9
|
Kingston
|
181
|
147
|
-19
|
458
|
500
|
9
|
639
|
647
|
1
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
354
|
341
|
-4
|
4,688
|
4,708
|
0
|
5,042
|
5,049
|
0
|
Lethbridge
|
275
|
285
|
4
|
558
|
752
|
35
|
833
|
1,037
|
24
|
London
|
464
|
493
|
6
|
4,534
|
4,050
|
-11
|
4,998
|
4,543
|
-9
|
Moncton
|
297
|
265
|
-11
|
1,935
|
2,004
|
4
|
2,233
|
2,269
|
2
|
Montréal
|
1,245
|
1,226
|
-2
|
25,568
|
27,485
|
7
|
26,813
|
28,711
|
7
|
Nanaimo
|
104
|
136
|
31
|
800
|
918
|
15
|
904
|
1,054
|
17
|
Oshawa
|
436
|
289
|
-34
|
354
|
506
|
43
|
790
|
795
|
1
|
Ottawa-Gatineau
|
2,212
|
2,344
|
6
|
11,835
|
12,562
|
6
|
14,047
|
14,905
|
6
|
Gatineau
|
454
|
359
|
-21
|
3,030
|
3,050
|
1
|
3,485
|
3,409
|
-2
|
Ottawa
|
1,758
|
1,985
|
13
|
8,805
|
9,512
|
8
|
10,562
|
11,496
|
9
|
Peterborough
|
87
|
98
|
13
|
24
|
136
|
467
|
111
|
234
|
111
|
Québec
|
801
|
776
|
-3
|
7,702
|
9,144
|
19
|
8,503
|
9,920
|
17
|
Red Deer
|
111
|
132
|
19
|
396
|
402
|
2
|
507
|
534
|
5
|
Regina
|
490
|
456
|
-7
|
1,474
|
1,514
|
3
|
1,964
|
1,970
|
0
|
Saguenay
|
191
|
179
|
-6
|
1,108
|
1,114
|
1
|
1,299
|
1,293
|
0
|
St. Catharines-Niagara
|
467
|
387
|
-17
|
2,226
|
2,338
|
5
|
2,693
|
2,725
|
1
|
Saint John
|
239
|
204
|
-15
|
106
|
174
|
64
|
345
|
378
|
10
|
St. John's
|
544
|
533
|
-2
|
610
|
656
|
8
|
1,154
|
1,189
|
3
|
Saskatoon
|
1,374
|
1,397
|
2
|
2,452
|
2,858
|
17
|
3,826
|
4,255
|
11
|
Sherbrooke
|
287
|
309
|
8
|
2,042
|
2,204
|
8
|
2,329
|
2,513
|
8
|
Thunder Bay
|
95
|
92
|
-3
|
410
|
280
|
-32
|
505
|
372
|
-26
|
Toronto
|
2,559
|
2,618
|
2
|
24,296
|
22,500
|
-7
|
26,855
|
25,118
|
-6
|
Trois-Rivières
|
132
|
130
|
-2
|
1,076
|
1,068
|
-1
|
1,208
|
1,198
|
-1
|
Vancouver
|
2,028
|
1,935
|
-5
|
23,192
|
21,270
|
-8
|
25,220
|
23,205
|
-8
|
Victoria
|
306
|
287
|
-6
|
3,462
|
2,978
|
-14
|
3,768
|
3,265
|
-13
|
Windsor
|
319
|
349
|
9
|
616
|
634
|
3
|
935
|
983
|
5
|
Winnipeg
|
1,904
|
1,893
|
-1
|
5,518
|
6,098
|
11
|
7,422
|
7,991
|
8
|
Données fondées sur les définitions du recensement de 2021
|
Source : Centre d'analyse de marché, SCHL
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
juillet 2025 - 2026
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
T.-N.-L.
|
371
|
355
|
-4
|
212
|
389
|
83
|
583
|
744
|
28
|
Î.-P.-É.
|
175
|
146
|
-17
|
635
|
787
|
24
|
810
|
933
|
15
|
N.-É.
|
880
|
764
|
-13
|
4,522
|
2,863
|
-37
|
5,402
|
3,627
|
-33
|
N.-B.
|
452
|
436
|
-4
|
2,394
|
2,089
|
-13
|
2,846
|
2,525
|
-11
|
Atlantique
|
1,878
|
1,701
|
-9
|
7,763
|
6,128
|
-21
|
9,641
|
7,829
|
-19
|
Qc
|
2,626
|
2,777
|
6
|
27,651
|
28,599
|
3
|
30,277
|
31,376
|
4
|
Ont.
|
5,340
|
5,221
|
-2
|
28,324
|
30,720
|
8
|
33,664
|
35,941
|
7
|
Man.
|
1,309
|
1,239
|
-5
|
2,189
|
3,543
|
62
|
3,498
|
4,782
|
37
|
Sask.
|
925
|
1,012
|
9
|
2,263
|
2,295
|
1
|
3,188
|
3,307
|
4
|
Alb.
|
9,237
|
7,499
|
-19
|
23,031
|
18,619
|
-19
|
32,268
|
26,118
|
-19
|
Prairies
|
11,471
|
9,750
|
-15
|
27,483
|
24,457
|
-11
|
38,954
|
34,207
|
-12
|
C.-B.
|
2,229
|
2,053
|
-8
|
22,781
|
20,445
|
-10
|
25,010
|
22,498
|
-10
|
Canada
|
23,544
|
21,502
|
-9
|
114,002
|
110,349
|
-3
|
137,546
|
131,851
|
-4
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
99
|
61
|
-38
|
1,392
|
728
|
-48
|
1,491
|
789
|
-47
|
Barrie
|
92
|
129
|
40
|
472
|
436
|
-8
|
564
|
565
|
0
|
Belleville - Quinte West
|
89
|
77
|
-13
|
271
|
85
|
-69
|
360
|
162
|
-55
|
Brantford
|
188
|
128
|
-32
|
1,054
|
579
|
-45
|
1,242
|
707
|
-43
|
Calgary
|
4,129
|
3,266
|
-21
|
12,472
|
9,589
|
-23
|
16,601
|
12,855
|
-23
|
Chilliwack
|
71
|
70
|
-1
|
266
|
424
|
59
|
337
|
494
|
47
|
Drummondville
|
140
|
134
|
-4
|
568
|
603
|
6
|
708
|
737
|
4
|
Edmonton
|
4,103
|
3,256
|
-21
|
8,956
|
7,602
|
-15
|
13,059
|
10,858
|
-17
|
Fredericton
|
136
|
145
|
7
|
619
|
627
|
1
|
755
|
772
|
2
|
Greater/Grand Sudbury
|
53
|
41
|
-23
|
111
|
80
|
-28
|
164
|
121
|
-26
|
Guelph
|
16
|
11
|
-31
|
77
|
64
|
-17
|
93
|
75
|
-19
|
Halifax
|
443
|
362
|
-18
|
4,071
|
2,282
|
-44
|
4,514
|
2,644
|
-41
|
Hamilton
|
160
|
112
|
-30
|
1,658
|
1,002
|
-40
|
1,818
|
1,114
|
-39
|
Kamloops
|
57
|
64
|
12
|
300
|
950
|
##
|
357
|
1,014
|
184
|
Kelowna
|
162
|
107
|
-34
|
1,849
|
1,151
|
-38
|
2,011
|
1,258
|
-37
|
Kingston
|
108
|
90
|
-17
|
730
|
261
|
-64
|
838
|
351
|
-58
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
208
|
215
|
3
|
1,409
|
2,505
|
78
|
1,617
|
2,720
|
68
|
Lethbridge
|
214
|
157
|
-27
|
198
|
382
|
93
|
412
|
539
|
31
|
London
|
282
|
273
|
-3
|
895
|
2,376
|
165
|
1,177
|
2,649
|
125
|
Moncton
|
134
|
107
|
-20
|
1,429
|
1,158
|
-19
|
1,563
|
1,265
|
-19
|
Montréal
|
751
|
734
|
-2
|
14,332
|
15,131
|
6
|
15,083
|
15,865
|
5
|
Nanaimo
|
49
|
69
|
41
|
169
|
466
|
176
|
218
|
535
|
145
|
Oshawa
|
188
|
154
|
-18
|
236
|
260
|
10
|
424
|
414
|
-2
|
Ottawa-Gatineau
|
947
|
1,211
|
28
|
6,938
|
6,684
|
-4
|
7,885
|
7,895
|
0
|
Gatineau
|
236
|
218
|
-8
|
1,335
|
1,658
|
24
|
1,571
|
1,876
|
19
|
Ottawa
|
711
|
993
|
40
|
5,603
|
5,026
|
-10
|
6,314
|
6,019
|
-5
|
Peterborough
|
41
|
48
|
17
|
17
|
68
|
##
|
58
|
116
|
100
|
Québec
|
402
|
461
|
15
|
5,097
|
4,800
|
-6
|
5,499
|
5,261
|
-4
|
Red Deer
|
78
|
63
|
-19
|
219
|
207
|
-5
|
297
|
270
|
-9
|
Regina
|
198
|
246
|
24
|
811
|
776
|
-4
|
1,009
|
1,022
|
1
|
Saguenay
|
142
|
116
|
-18
|
251
|
624
|
149
|
393
|
740
|
88
|
St. Catharines-Niagara
|
261
|
256
|
-2
|
972
|
1,269
|
31
|
1,233
|
1,525
|
24
|
Saint John
|
113
|
113
|
-
|
160
|
95
|
-41
|
273
|
208
|
-24
|
St. John's
|
346
|
320
|
-8
|
205
|
351
|
71
|
551
|
671
|
22
|
Saskatoon
|
685
|
741
|
8
|
1,364
|
1,506
|
10
|
2,049
|
2,247
|
10
|
Sherbrooke
|
153
|
170
|
11
|
732
|
1,142
|
56
|
885
|
1,312
|
48
|
Thunder Bay
|
46
|
38
|
-17
|
63
|
220
|
##
|
109
|
258
|
137
|
Toronto
|
1,724
|
1,355
|
-21
|
12,571
|
13,410
|
7
|
14,295
|
14,765
|
3
|
Trois-Rivières
|
102
|
78
|
-24
|
683
|
582
|
-15
|
785
|
660
|
-16
|
Vancouver
|
1,138
|
1,093
|
-4
|
14,741
|
13,238
|
-10
|
15,879
|
14,331
|
-10
|
Victoria
|
158
|
161
|
2
|
2,762
|
1,877
|
-32
|
2,920
|
2,038
|
-30
|
Windsor
|
188
|
186
|
-1
|
469
|
325
|
-31
|
657
|
511
|
-22
|
Winnipeg
|
1,178
|
1,073
|
-9
|
1,859
|
3,167
|
70
|
3,037
|
4,240
|
40
|
Total
|
19,772
|
17,491
|
-12
|
103,448
|
99,082
|
-4
|
123,220
|
116,573
|
-5
|
1 Les données de 2024, 2025 et 2026 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché)
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
juillet 2025
|
juillet 2026
|
%
|
juillet 2025
|
juillet 2026
|
%
|
juillet 2025
|
juillet 2026
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
97
|
83
|
-14
|
33
|
46
|
39
|
130
|
129
|
-1
|
Î.-P.-É.
|
51
|
35
|
-31
|
191
|
126
|
-34
|
242
|
161
|
-33
|
N.-É.
|
189
|
136
|
-28
|
1,265
|
515
|
-59
|
1,454
|
651
|
-55
|
N.-B.
|
127
|
123
|
-3
|
647
|
523
|
-19
|
774
|
646
|
-17
|
Atlantique
|
464
|
377
|
-19
|
2,136
|
1,210
|
-43
|
2,600
|
1,587
|
-39
|
Qc
|
545
|
449
|
-18
|
3,877
|
4,603
|
19
|
4,422
|
5,052
|
14
|
Ont.
|
928
|
1,111
|
20
|
5,368
|
3,530
|
-34
|
6,296
|
4,641
|
-26
|
Man.
|
243
|
174
|
-28
|
258
|
451
|
75
|
501
|
625
|
25
|
Sask.
|
136
|
167
|
23
|
261
|
325
|
25
|
397
|
492
|
24
|
Alb.
|
1,445
|
1,224
|
-15
|
2,921
|
2,817
|
-4
|
4,366
|
4,041
|
-7
|
Prairies
|
1,824
|
1,565
|
-14
|
3,440
|
3,593
|
4
|
5,264
|
5,158
|
-2
|
C.-B.
|
355
|
308
|
-13
|
4,198
|
2,088
|
-50
|
4,553
|
2,396
|
-47
|
Canada (10 000+)
|
4,116
|
3,810
|
-7
|
19,019
|
15,024
|
-21
|
23,135
|
18,834
|
-19
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
21
|
8
|
-62
|
198
|
11
|
-94
|
219
|
19
|
-91
|
Barrie
|
17
|
26
|
53
|
317
|
224
|
-29
|
334
|
250
|
-25
|
Belleville - Quinte West
|
21
|
22
|
5
|
87
|
9
|
-90
|
108
|
31
|
-71
|
Brantford
|
17
|
4
|
-76
|
0
|
7
|
##
|
17
|
11
|
-35
|
Calgary
|
581
|
493
|
-15
|
1,308
|
1,011
|
-23
|
1,889
|
1,504
|
-20
|
Chilliwack
|
3
|
11
|
##
|
16
|
11
|
-31
|
19
|
22
|
16
|
Drummondville
|
20
|
23
|
15
|
87
|
100
|
15
|
107
|
123
|
15
|
Edmonton
|
655
|
544
|
-17
|
1,536
|
1,630
|
6
|
2,191
|
2,174
|
-1
|
Fredericton
|
49
|
61
|
24
|
217
|
257
|
18
|
266
|
318
|
20
|
Greater/Grand Sudbury
|
27
|
14
|
-48
|
23
|
31
|
35
|
50
|
45
|
-10
|
Guelph
|
5
|
2
|
-60
|
42
|
1
|
-98
|
47
|
3
|
-94
|
Halifax
|
78
|
35
|
-55
|
1,115
|
417
|
-63
|
1,193
|
452
|
-62
|
Hamilton
|
33
|
26
|
-21
|
893
|
153
|
-83
|
926
|
179
|
-81
|
Kamloops
|
7
|
5
|
-29
|
174
|
11
|
-94
|
181
|
16
|
-91
|
Kelowna
|
27
|
20
|
-26
|
170
|
95
|
-44
|
197
|
115
|
-42
|
Kingston
|
22
|
22
|
-
|
15
|
32
|
113
|
37
|
54
|
46
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
56
|
63
|
13
|
330
|
161
|
-51
|
386
|
224
|
-42
|
Lethbridge
|
41
|
34
|
-17
|
8
|
103
|
##
|
49
|
137
|
180
|
London
|
44
|
71
|
61
|
352
|
109
|
-69
|
396
|
180
|
-55
|
Moncton
|
27
|
19
|
-30
|
335
|
202
|
-40
|
362
|
221
|
-39
|
Montréal
|
134
|
118
|
-12
|
2,257
|
2,340
|
4
|
2,391
|
2,458
|
3
|
Nanaimo
|
2
|
10
|
##
|
6
|
66
|
##
|
8
|
76
|
##
|
Oshawa
|
41
|
20
|
-51
|
64
|
83
|
30
|
105
|
103
|
-2
|
Ottawa-Gatineau
|
171
|
243
|
42
|
1,295
|
981
|
-24
|
1,466
|
1,224
|
-17
|
Gatineau
|
82
|
22
|
-73
|
220
|
143
|
-35
|
302
|
165
|
-45
|
Ottawa
|
89
|
221
|
148
|
1,075
|
838
|
-22
|
1,164
|
1,059
|
-9
|
Peterborough
|
13
|
16
|
23
|
14
|
56
|
##
|
27
|
72
|
167
|
Québec
|
62
|
82
|
32
|
639
|
949
|
49
|
701
|
1,031
|
47
|
Red Deer
|
10
|
13
|
30
|
3
|
9
|
##
|
13
|
22
|
69
|
Regina
|
28
|
40
|
43
|
42
|
39
|
-7
|
70
|
79
|
13
|
Saguenay
|
30
|
16
|
-47
|
42
|
70
|
67
|
72
|
86
|
19
|
St. Catharines-Niagara
|
56
|
35
|
-38
|
232
|
156
|
-33
|
288
|
191
|
-34
|
Saint John
|
32
|
24
|
-25
|
42
|
42
|
-
|
74
|
66
|
-11
|
St. John's
|
90
|
76
|
-16
|
33
|
46
|
39
|
123
|
122
|
-1
|
Saskatoon
|
103
|
120
|
17
|
219
|
280
|
28
|
322
|
400
|
24
|
Sherbrooke
|
33
|
37
|
12
|
40
|
121
|
##
|
73
|
158
|
116
|
Thunder Bay
|
17
|
12
|
-29
|
26
|
15
|
-42
|
43
|
27
|
-37
|
Toronto
|
259
|
278
|
7
|
1,461
|
1,262
|
-14
|
1,720
|
1,540
|
-10
|
Trois-Rivières
|
14
|
14
|
-
|
51
|
44
|
-14
|
65
|
58
|
-11
|
Vancouver
|
194
|
168
|
-13
|
2,914
|
1,642
|
-44
|
3,108
|
1,810
|
-42
|
Victoria
|
32
|
20
|
-38
|
549
|
146
|
-73
|
581
|
166
|
-71
|
Windsor
|
38
|
45
|
18
|
204
|
17
|
-92
|
242
|
62
|
-74
|
Winnipeg
|
200
|
137
|
-32
|
196
|
408
|
108
|
396
|
545
|
38
|
Toutes les régions
|
3,310
|
3,027
|
-9
|
17,552
|
13,347
|
-24
|
20,862
|
16,374
|
-22
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
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