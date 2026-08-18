Données sur les mises en chantier et la construction résidentielle de juillet 2026

OTTAWA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations est demeurée stable en juillet comparativement à juin, en ne diminuant que de 0,5 % pour se chiffrer à 247 377, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions)

Le nombre réel mensuel de mises en chantier d'habitations a diminué de 19 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 18 834 en juillet 2026, alors qu'il était de 23 155 en juillet 2025. Le cumul annuel s'est établi à 131 851, en baisse de 4 % par rapport à la même période en 2025.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 5 % en juillet (229 074) par rapport à juin (240 773) dans l'ensemble des régions du pays.

Le nombre de logements en construction dans les centres de 50 000 habitants ou plus est demeuré stable en juillet. Il n'a augmenté que de 0,6 % par rapport à juin, pour s'établir à 373 091. Quant aux achèvements, leur nombre s'est élevé à 19 773 en juillet, ce qui représente une hausse de 8,1 % par rapport à juin. Le nombre de logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé, mais qui n'ont pas encore été mis en chantier a augmenté de 3 % d'un mois à l'autre, pour s'établir à 141 480 en juillet.

Citation :

« Les résultats de juillet montrent que le rythme des mises en chantier continue à se modérer et la construction de logements neufs au Canada évolue conformément aux récentes mise à jour de l'été du « Perspectives du marché de l'habitation 2026 » publiées par la SCHL. Bien que le nombre de logements en construction demeure élevé et que les achèvements augmentent, moins de nouveaux projets d'ensembles résidentiels sont lancés dans de nombreux marchés, notamment à Vancouver, à Calgary et à Toronto. Compte tenu du récent ralentissement de l'activité, les mises en chantier devraient demeurer modestes au cours des prochains mois. Cette tendance reflète les difficultés persistantes liées au lancement de nouveaux projets d'ensembles résidentiels. Parallèlement, le grand nombre de logements déjà en construction continuera de soutenir les achèvements et d'accroître l'offre de logements. »

Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe

Faits saillants :

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 11 274.

Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, Montréal a connu une hausse de 3 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en juillet par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont diminué de 42 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Toronto a enregistré une baisse de 10 % à cause de la diminution des mises en chantier de logements collectifs.

a connu une hausse de 3 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en juillet par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À les mises en chantier d'habitations ont diminué de 42 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. a enregistré une baisse de 10 % à cause de la diminution des mises en chantier de logements collectifs. Pour en savoir plus sur les mises en chantier d'habitations, ce qu'elles mesurent et leur importance, consultez l' Observateur du logement de la SCHL .

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août le 16 septembre à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête de la SCHL permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les données sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité de construction mensuelle, trimestrielle et annuelle sur le marché du neuf. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Depuis 80 ans, la SCHL est le pilier du système canadien du logement, dont elle soutient la stabilité et la durabilité. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Liens connexes :

Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants juin 2026-juillet 2026 Province/centre Logements approuvés* en attente de

mise en chantier (nombre) Logements en construction

(nombre) Logements achevés

(nombre)

juin 2026 juillet 2026 % juin 2026 juillet 2026 % juin 2026 juillet 2026 % Provinces

















Terre-Neuve-et-Labrador 533 509 -4.5 914 957 4.7 73 83 13.7 Île-du-Prince-Édouard 397 316 -20.4 992 1,093 10.2 62 60 -3.2 Nouvelle-Écosse 3,309 3,149 -4.8 14,609 14,978 2.5 151 119 -21.2 Nouveau-Brunswick 1,542 1,725 11.9 5,516 5,668 2.8 702 460 -34.5 Atlantique 5,781 5,699 -1.4 22,031 22,696 3 988 722 -26.9 Québec 33,376 33,975 1.8 60,476 57,466 -5 4,620 7,491 62.1 Ontario 29,595 30,839 4.2 151,342 151,670 0.2 4,305 4,037 -6.2 Manitoba 3,647 3,820 4.7 9,350 9,495 1.6 1,157 419 -63.8 Saskatchewan 1,756 1,820 3.6 6,657 6,889 3.5 399 247 -38.1 Alberta 22,303 23,565 5.7 44,509 44,540 0.1 3,525 3,805 7.9 Prairies 27,706 29,205 5.4 60,516 60,924 0.7 5,081 4,471 -12 Colombie-Britannique 40,866 41,762 2.2 81,104 80,335 -0.9 3,304 3,052 -7.6 Canada (centres de

50 000+ hab.) 137,324 141,480 3 375,469 373,091 -0.6 18,298 19,773 8.1



















Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission 2,061 2,099 1.8 3,036 2,887 -4.9 48 168 ## Barrie 593 558 -5.9 2,197 2,414 9.9 41 87 112.2 Belleville - Quinte West 83 114 37.3 886 899 1.5 25 18 -28 Brantford 386 447 15.8 1,875 1,640 -12.5 126 246 95.2 Calgary 16,177 17,698 9.4 24,924 24,547 -1.5 1,852 1,879 1.5 Chilliwack 91 82 -9.9 1,267 1,266 -0.1 30 23 -23.3 Drummondville 316 247 -21.8 984 905 -8 69 203 194.2 Edmonton 5,503 5,316 -3.4 17,878 18,289 2.3 1,195 1,729 44.7 Fredericton 384 125 -67.4 1,540 1,826 18.6 72 32 -55.6 Greater/Grand Sudbury 54 38 -29.6 532 547 2.8 10 30 200 Guelph 132 138 4.5 436 252 -42.2 4 189 ## Halifax 3,206 3,060 -4.6 14,414 14,751 2.3 144 116 -19.4 Hamilton 615 531 -13.7 7,068 6,920 -2.1 93 327 ## Kamloops 322 335 4 1,113 929 -16.5 263 201 -23.6 Kelowna 1,247 1,295 3.8 4,203 4,302 2.4 279 20 -92.8 Kingston 447 450 0.7 1,880 1,911 1.6 180 23 -87.2 Kitchener-Cambridge-Waterloo 656 681 3.8 8,052 7,712 -4.2 168 563 ## Lethbridge 449 361 -19.6 492 573 16.5 419 56 -86.6 London 1,619 1,886 16.5 6,556 6,649 1.4 606 86 -85.8 Moncton 654 1,033 58 3,161 3,023 -4.4 437 368 -15.8 Montréal 19,094 19,068 -0.1 35,697 34,809 -2.5 3,145 3,403 8.2 Nanaimo 228 212 -7 1,153 1,203 4.3 238 25 -89.5 Oshawa 889 844 -5.1 2,844 2,864 0.7 54 83 53.7 Ottawa-Gatineau 6,393 6,664 4.2 21,284 20,828 -2.1 1,593 1,675 5.1 Gatineau 1,780 1,692 -4.9 4,209 3,556 -15.5 223 832 ## Ottawa 4,613 4,972 7.8 17,075 17,272 1.2 1,370 843 -38.5 Peterborough 192 132 -31.3 72 140 94.4 7 4 -42.9 Québec 7,569 8,112 7.2 11,295 10,455 -7.4 430 1,746 ## Red Deer 27 31 14.8 322 312 -3.1 17 32 88.2 Regina 325 494 52 1,963 2,015 2.6 161 25 -84.5 Saguenay 840 986 17.4 993 893 -10.1 94 187 98.9 St. Catharines-Niagara 1,200 1,120 -6.7 4,610 4,727 2.5 49 74 51 Saint John 504 567 12.5 815 819 0.5 193 60 -68.9 St. John's 533 509 -4.5 914 957 4.7 73 83 13.7 Saskatoon 1,431 1,326 -7.3 4,694 4,874 3.8 238 222 -6.7 Sherbrooke 668 721 7.9 2,025 1,885 -6.9 225 297 32 Thunder Bay 137 140 2.2 464 486 4.7 13 5 -61.5 Toronto 16,992 17,878 5.2 92,217 92,749 0.6 1,329 1,009 -24.1 Trois-Rivières 891 910 2.1 1,165 833 -28.5 23 390 ## Vancouver 35,069 35,751 1.9 59,896 59,595 -0.5 2,171 2,123 -2.2 Victoria 1,742 1,828 4.9 9,015 8,747 -3 204 433 112.3 Windsor 242 261 7.9 1,629 1,521 -6.6 116 176 51.7 Winnipeg 3,513 3,706 5.5 8,947 9,105 1.8 1,154 381 -67 Toutes les RMR 133,474 137,754 3.2 364,508 362,059 -0.7 17,588 18,797 6.9

* Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (en excluant les conversions), mais dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont pas encore dénombrés parmi les mises en chantier d'habitations. Ces logements, qui n'apparaissent pas encore dans les données du Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL, pourraient être un indicateur de mises en chantier à venir. ## non calculable / valeurs extrêmes

Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA) © Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance) juillet 2026

Maisons individuelles Autres Total

juin 2026 juillet 2026 % juin 2026 juillet 2026 % juin 2026 juillet 2026 % Provinces (10,000+)

















Nfld.Lab. 665 635 -5 727 737 1 1,392 1,372 -1 P.E.I. 291 280 -4 1,322 1,358 3 1,613 1,638 2 N.S. 1,441 1,371 -5 4,746 5,116 8 6,186 6,488 5 N.B. 950 841 -11 3,750 3,807 2 4,699 4,647 -1 Que. 5,366 4,953 -8 51,763 55,799 8 57,129 60,752 6 Ont. 9,637 9,576 -1 56,123 53,828 -4 65,760 63,404 -4 Man. 2,236 2,230 0 6,184 6,714 9 8,420 8,945 6 Sask. 1,922 1,933 1 3,940 4,398 12 5,862 6,331 8 Alta. 13,298 13,352 0 31,664 31,727 0 44,961 45,079 0 B.C. 3,827 3,626 -5 36,866 33,382 -9 40,694 37,008 -9 Canada (10,000+) 39,631 38,796 -2 197,084 196,866 0 236,715 235,662 0 Canada (Tous les centres) 45,318 44,358 -2 203,342 203,018 0 248,660 247,376 -1 Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission 134 107 -20 1,434 1,408 -2 1,568 1,515 -3 Barrie 185 216 17 424 860 103 609 1,076 77 Belleville - Quinte West 131 142 8 152 162 7 283 304 7 Brantford 223 171 -23 1,144 732 -36 1,367 903 -34 Calgary 5,867 5,794 -1 17,156 15,888 -7 23,023 21,682 -6 Chilliwack 120 127 6 826 834 1 946 961 2 Drummondville 225 215 -4 1,006 1,104 10 1,231 1,319 7 Edmonton 5,742 5,813 1 11,944 13,648 14 17,686 19,461 10 Fredericton 242 241 0 740 1,090 47 982 1,331 36 Greater/Grand Sudbury 86 74 -14 98 152 55 184 226 23 Guelph 32 25 -22 126 102 -19 158 127 -20 Halifax 712 629 -12 3,730 4,122 11 4,442 4,751 7 Hamilton 233 235 1 1,698 1,700 0 1,931 1,935 0 Kamloops 109 80 -27 1,878 1,104 -41 1,987 1,184 -40 Kelowna 208 189 -9 2,112 1,932 -9 2,320 2,121 -9 Kingston 181 147 -19 458 500 9 639 647 1 Kitchener-Cambridge-Waterloo 354 341 -4 4,688 4,708 0 5,042 5,049 0 Lethbridge 275 285 4 558 752 35 833 1,037 24 London 464 493 6 4,534 4,050 -11 4,998 4,543 -9 Moncton 297 265 -11 1,935 2,004 4 2,233 2,269 2 Montréal 1,245 1,226 -2 25,568 27,485 7 26,813 28,711 7 Nanaimo 104 136 31 800 918 15 904 1,054 17 Oshawa 436 289 -34 354 506 43 790 795 1 Ottawa-Gatineau 2,212 2,344 6 11,835 12,562 6 14,047 14,905 6 Gatineau 454 359 -21 3,030 3,050 1 3,485 3,409 -2 Ottawa 1,758 1,985 13 8,805 9,512 8 10,562 11,496 9 Peterborough 87 98 13 24 136 467 111 234 111 Québec 801 776 -3 7,702 9,144 19 8,503 9,920 17 Red Deer 111 132 19 396 402 2 507 534 5 Regina 490 456 -7 1,474 1,514 3 1,964 1,970 0 Saguenay 191 179 -6 1,108 1,114 1 1,299 1,293 0 St. Catharines-Niagara 467 387 -17 2,226 2,338 5 2,693 2,725 1 Saint John 239 204 -15 106 174 64 345 378 10 St. John's 544 533 -2 610 656 8 1,154 1,189 3 Saskatoon 1,374 1,397 2 2,452 2,858 17 3,826 4,255 11 Sherbrooke 287 309 8 2,042 2,204 8 2,329 2,513 8 Thunder Bay 95 92 -3 410 280 -32 505 372 -26 Toronto 2,559 2,618 2 24,296 22,500 -7 26,855 25,118 -6 Trois-Rivières 132 130 -2 1,076 1,068 -1 1,208 1,198 -1 Vancouver 2,028 1,935 -5 23,192 21,270 -8 25,220 23,205 -8 Victoria 306 287 -6 3,462 2,978 -14 3,768 3,265 -13 Windsor 319 349 9 616 634 3 935 983 5 Winnipeg 1,904 1,893 -1 5,518 6,098 11 7,422 7,991 8

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021



Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus



















juillet 2025 - 2026















Province Maisons individuelles Autres Total

2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % T.-N.-L. 371 355 -4 212 389 83 583 744 28 Î.-P.-É. 175 146 -17 635 787 24 810 933 15 N.-É. 880 764 -13 4,522 2,863 -37 5,402 3,627 -33 N.-B. 452 436 -4 2,394 2,089 -13 2,846 2,525 -11 Atlantique 1,878 1,701 -9 7,763 6,128 -21 9,641 7,829 -19 Qc 2,626 2,777 6 27,651 28,599 3 30,277 31,376 4 Ont. 5,340 5,221 -2 28,324 30,720 8 33,664 35,941 7 Man. 1,309 1,239 -5 2,189 3,543 62 3,498 4,782 37 Sask. 925 1,012 9 2,263 2,295 1 3,188 3,307 4 Alb. 9,237 7,499 -19 23,031 18,619 -19 32,268 26,118 -19 Prairies 11,471 9,750 -15 27,483 24,457 -11 38,954 34,207 -12 C.-B. 2,229 2,053 -8 22,781 20,445 -10 25,010 22,498 -10 Canada 23,544 21,502 -9 114,002 110,349 -3 137,546 131,851 -4 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 99 61 -38 1,392 728 -48 1,491 789 -47 Barrie 92 129 40 472 436 -8 564 565 0 Belleville - Quinte West 89 77 -13 271 85 -69 360 162 -55 Brantford 188 128 -32 1,054 579 -45 1,242 707 -43 Calgary 4,129 3,266 -21 12,472 9,589 -23 16,601 12,855 -23 Chilliwack 71 70 -1 266 424 59 337 494 47 Drummondville 140 134 -4 568 603 6 708 737 4 Edmonton 4,103 3,256 -21 8,956 7,602 -15 13,059 10,858 -17 Fredericton 136 145 7 619 627 1 755 772 2 Greater/Grand Sudbury 53 41 -23 111 80 -28 164 121 -26 Guelph 16 11 -31 77 64 -17 93 75 -19 Halifax 443 362 -18 4,071 2,282 -44 4,514 2,644 -41 Hamilton 160 112 -30 1,658 1,002 -40 1,818 1,114 -39 Kamloops 57 64 12 300 950 ## 357 1,014 184 Kelowna 162 107 -34 1,849 1,151 -38 2,011 1,258 -37 Kingston 108 90 -17 730 261 -64 838 351 -58 Kitchener-Cambridge-Waterloo 208 215 3 1,409 2,505 78 1,617 2,720 68 Lethbridge 214 157 -27 198 382 93 412 539 31 London 282 273 -3 895 2,376 165 1,177 2,649 125 Moncton 134 107 -20 1,429 1,158 -19 1,563 1,265 -19 Montréal 751 734 -2 14,332 15,131 6 15,083 15,865 5 Nanaimo 49 69 41 169 466 176 218 535 145 Oshawa 188 154 -18 236 260 10 424 414 -2 Ottawa-Gatineau 947 1,211 28 6,938 6,684 -4 7,885 7,895 0 Gatineau 236 218 -8 1,335 1,658 24 1,571 1,876 19 Ottawa 711 993 40 5,603 5,026 -10 6,314 6,019 -5 Peterborough 41 48 17 17 68 ## 58 116 100 Québec 402 461 15 5,097 4,800 -6 5,499 5,261 -4 Red Deer 78 63 -19 219 207 -5 297 270 -9 Regina 198 246 24 811 776 -4 1,009 1,022 1 Saguenay 142 116 -18 251 624 149 393 740 88 St. Catharines-Niagara 261 256 -2 972 1,269 31 1,233 1,525 24 Saint John 113 113 - 160 95 -41 273 208 -24 St. John's 346 320 -8 205 351 71 551 671 22 Saskatoon 685 741 8 1,364 1,506 10 2,049 2,247 10 Sherbrooke 153 170 11 732 1,142 56 885 1,312 48 Thunder Bay 46 38 -17 63 220 ## 109 258 137 Toronto 1,724 1,355 -21 12,571 13,410 7 14,295 14,765 3 Trois-Rivières 102 78 -24 683 582 -15 785 660 -16 Vancouver 1,138 1,093 -4 14,741 13,238 -10 15,879 14,331 -10 Victoria 158 161 2 2,762 1,877 -32 2,920 2,038 -30 Windsor 188 186 -1 469 325 -31 657 511 -22 Winnipeg 1,178 1,073 -9 1,859 3,167 70 3,037 4,240 40 Total 19,772 17,491 -12 103,448 99,082 -4 123,220 116,573 -5

1 Les données de 2024, 2025 et 2026 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché)

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

maisons individuelles Autres Tous les logements juillet 2025 juillet 2026 % juillet 2025 juillet 2026 % juillet 2025 juillet 2026 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 97 83 -14 33 46 39 130 129 -1 Î.-P.-É. 51 35 -31 191 126 -34 242 161 -33 N.-É. 189 136 -28 1,265 515 -59 1,454 651 -55 N.-B. 127 123 -3 647 523 -19 774 646 -17 Atlantique 464 377 -19 2,136 1,210 -43 2,600 1,587 -39 Qc 545 449 -18 3,877 4,603 19 4,422 5,052 14 Ont. 928 1,111 20 5,368 3,530 -34 6,296 4,641 -26 Man. 243 174 -28 258 451 75 501 625 25 Sask. 136 167 23 261 325 25 397 492 24 Alb. 1,445 1,224 -15 2,921 2,817 -4 4,366 4,041 -7 Prairies 1,824 1,565 -14 3,440 3,593 4 5,264 5,158 -2 C.-B. 355 308 -13 4,198 2,088 -50 4,553 2,396 -47 Canada (10 000+) 4,116 3,810 -7 19,019 15,024 -21 23,135 18,834 -19 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 21 8 -62 198 11 -94 219 19 -91 Barrie 17 26 53 317 224 -29 334 250 -25 Belleville - Quinte West 21 22 5 87 9 -90 108 31 -71 Brantford 17 4 -76 0 7 ## 17 11 -35 Calgary 581 493 -15 1,308 1,011 -23 1,889 1,504 -20 Chilliwack 3 11 ## 16 11 -31 19 22 16 Drummondville 20 23 15 87 100 15 107 123 15 Edmonton 655 544 -17 1,536 1,630 6 2,191 2,174 -1 Fredericton 49 61 24 217 257 18 266 318 20 Greater/Grand Sudbury 27 14 -48 23 31 35 50 45 -10 Guelph 5 2 -60 42 1 -98 47 3 -94 Halifax 78 35 -55 1,115 417 -63 1,193 452 -62 Hamilton 33 26 -21 893 153 -83 926 179 -81 Kamloops 7 5 -29 174 11 -94 181 16 -91 Kelowna 27 20 -26 170 95 -44 197 115 -42 Kingston 22 22 - 15 32 113 37 54 46 Kitchener-Cambridge-Waterloo 56 63 13 330 161 -51 386 224 -42 Lethbridge 41 34 -17 8 103 ## 49 137 180 London 44 71 61 352 109 -69 396 180 -55 Moncton 27 19 -30 335 202 -40 362 221 -39 Montréal 134 118 -12 2,257 2,340 4 2,391 2,458 3 Nanaimo 2 10 ## 6 66 ## 8 76 ## Oshawa 41 20 -51 64 83 30 105 103 -2 Ottawa-Gatineau 171 243 42 1,295 981 -24 1,466 1,224 -17 Gatineau 82 22 -73 220 143 -35 302 165 -45 Ottawa 89 221 148 1,075 838 -22 1,164 1,059 -9 Peterborough 13 16 23 14 56 ## 27 72 167 Québec 62 82 32 639 949 49 701 1,031 47 Red Deer 10 13 30 3 9 ## 13 22 69 Regina 28 40 43 42 39 -7 70 79 13 Saguenay 30 16 -47 42 70 67 72 86 19 St. Catharines-Niagara 56 35 -38 232 156 -33 288 191 -34 Saint John 32 24 -25 42 42 - 74 66 -11 St. John's 90 76 -16 33 46 39 123 122 -1 Saskatoon 103 120 17 219 280 28 322 400 24 Sherbrooke 33 37 12 40 121 ## 73 158 116 Thunder Bay 17 12 -29 26 15 -42 43 27 -37 Toronto 259 278 7 1,461 1,262 -14 1,720 1,540 -10 Trois-Rivières 14 14 - 51 44 -14 65 58 -11 Vancouver 194 168 -13 2,914 1,642 -44 3,108 1,810 -42 Victoria 32 20 -38 549 146 -73 581 166 -71 Windsor 38 45 18 204 17 -92 242 62 -74 Winnipeg 200 137 -32 196 408 108 396 545 38 Toutes les régions 3,310 3,027 -9 17,552 13,347 -24 20,862 16,374 -22

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.

















Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]