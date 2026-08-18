Données sur les mises en chantier et la construction résidentielle de juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

18 août, 2026, 08:15 ET

OTTAWA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations est demeurée stable en juillet comparativement à juin, en ne diminuant que de 0,5 % pour se chiffrer à 247 377, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

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Mises en chantier d'habitations (toutes les régions)
Mises en chantier d'habitations (toutes les régions)

Le nombre réel mensuel de mises en chantier d'habitations a diminué de 19 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 18 834 en juillet 2026, alors qu'il était de 23 155 en juillet 2025. Le cumul annuel s'est établi à 131 851, en baisse de 4 % par rapport à la même période en 2025.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 5 % en juillet (229 074) par rapport à juin (240 773) dans l'ensemble des régions du pays.

Le nombre de logements en construction dans les centres de 50 000 habitants ou plus est demeuré stable en juillet. Il n'a augmenté que de 0,6 % par rapport à juin, pour s'établir à 373 091. Quant aux achèvements, leur nombre s'est élevé à 19 773 en juillet, ce qui représente une hausse de 8,1 % par rapport à juin. Le nombre de logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé, mais qui n'ont pas encore été mis en chantier a augmenté de 3 % d'un mois à l'autre, pour s'établir à 141 480 en juillet.

Citation :

« Les résultats de juillet montrent que le rythme des mises en chantier continue à se modérer et la construction de logements neufs au Canada évolue conformément aux récentes mise à jour de l'été du « Perspectives du marché de l'habitation 2026 » publiées par la SCHL. Bien que le nombre de logements en construction demeure élevé et que les achèvements augmentent, moins de nouveaux projets d'ensembles résidentiels sont lancés dans de nombreux marchés, notamment à Vancouver, à Calgary et à Toronto. Compte tenu du récent ralentissement de l'activité, les mises en chantier devraient demeurer modestes au cours des prochains mois. Cette tendance reflète les difficultés persistantes liées au lancement de nouveaux projets d'ensembles résidentiels. Parallèlement, le grand nombre de logements déjà en construction continuera de soutenir les achèvements et d'accroître l'offre de logements. »

  • Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe

Faits saillants :

  • Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 11 274.
  • Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, Montréal a connu une hausse de 3 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en juillet par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont diminué de 42 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Toronto a enregistré une baisse de 10 % à cause de la diminution des mises en chantier de logements collectifs.
  • Pour en savoir plus sur les mises en chantier d'habitations, ce qu'elles mesurent et leur importance, consultez l'Observateur du logement de la SCHL.
  • Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
  • Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août le 16 septembre à 8 h 15 (HE).
  • Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
  • Les définitions et méthodes d'enquête de la SCHL permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les données sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité de construction mensuelle, trimestrielle et annuelle sur le marché du neuf. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Depuis 80 ans, la SCHL est le pilier du système canadien du logement, dont elle soutient la stabilité et la durabilité. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Liens connexes :

Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants

juin 2026-juillet 2026

Province/centre

Logements approuvés* en attente de
mise en chantier (nombre)

Logements en construction
(nombre)

Logements achevés
(nombre)

juin 2026

juillet 2026

%

juin 2026

juillet 2026

%

juin 2026

juillet 2026

%

Provinces








Terre-Neuve-et-Labrador

533

509

-4.5

914

957

4.7

73

83

13.7

Île-du-Prince-Édouard

397

316

-20.4

992

1,093

10.2

62

60

-3.2

Nouvelle-Écosse

3,309

3,149

-4.8

14,609

14,978

2.5

151

119

-21.2

Nouveau-Brunswick

1,542

1,725

11.9

5,516

5,668

2.8

702

460

-34.5

Atlantique

5,781

5,699

-1.4

22,031

22,696

3

988

722

-26.9

Québec

33,376

33,975

1.8

60,476

57,466

-5

4,620

7,491

62.1

Ontario

29,595

30,839

4.2

151,342

151,670

0.2

4,305

4,037

-6.2

Manitoba

3,647

3,820

4.7

9,350

9,495

1.6

1,157

419

-63.8

Saskatchewan

1,756

1,820

3.6

6,657

6,889

3.5

399

247

-38.1

Alberta

22,303

23,565

5.7

44,509

44,540

0.1

3,525

3,805

7.9

Prairies

27,706

29,205

5.4

60,516

60,924

0.7

5,081

4,471

-12

Colombie-Britannique

40,866

41,762

2.2

81,104

80,335

-0.9

3,304

3,052

-7.6

Canada (centres de
50 000+ hab.)

137,324

141,480

3

375,469

373,091

-0.6

18,298

19,773

8.1










Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission

2,061

2,099

1.8

3,036

2,887

-4.9

48

168

##

Barrie

593

558

-5.9

2,197

2,414

9.9

41

87

112.2

Belleville - Quinte West

83

114

37.3

886

899

1.5

25

18

-28

Brantford

386

447

15.8

1,875

1,640

-12.5

126

246

95.2

Calgary

16,177

17,698

9.4

24,924

24,547

-1.5

1,852

1,879

1.5

Chilliwack

91

82

-9.9

1,267

1,266

-0.1

30

23

-23.3

Drummondville

316

247

-21.8

984

905

-8

69

203

194.2

Edmonton

5,503

5,316

-3.4

17,878

18,289

2.3

1,195

1,729

44.7

Fredericton

384

125

-67.4

1,540

1,826

18.6

72

32

-55.6

Greater/Grand Sudbury

54

38

-29.6

532

547

2.8

10

30

200

Guelph

132

138

4.5

436

252

-42.2

4

189

##

Halifax

3,206

3,060

-4.6

14,414

14,751

2.3

144

116

-19.4

Hamilton

615

531

-13.7

7,068

6,920

-2.1

93

327

##

Kamloops

322

335

4

1,113

929

-16.5

263

201

-23.6

Kelowna

1,247

1,295

3.8

4,203

4,302

2.4

279

20

-92.8

Kingston

447

450

0.7

1,880

1,911

1.6

180

23

-87.2

Kitchener-Cambridge-Waterloo

656

681

3.8

8,052

7,712

-4.2

168

563

##

Lethbridge

449

361

-19.6

492

573

16.5

419

56

-86.6

London

1,619

1,886

16.5

6,556

6,649

1.4

606

86

-85.8

Moncton

654

1,033

58

3,161

3,023

-4.4

437

368

-15.8

Montréal

19,094

19,068

-0.1

35,697

34,809

-2.5

3,145

3,403

8.2

Nanaimo

228

212

-7

1,153

1,203

4.3

238

25

-89.5

Oshawa

889

844

-5.1

2,844

2,864

0.7

54

83

53.7

Ottawa-Gatineau

6,393

6,664

4.2

21,284

20,828

-2.1

1,593

1,675

5.1

Gatineau

1,780

1,692

-4.9

4,209

3,556

-15.5

223

832

##

Ottawa

4,613

4,972

7.8

17,075

17,272

1.2

1,370

843

-38.5

Peterborough

192

132

-31.3

72

140

94.4

7

4

-42.9

Québec

7,569

8,112

7.2

11,295

10,455

-7.4

430

1,746

##

Red Deer

27

31

14.8

322

312

-3.1

17

32

88.2

Regina

325

494

52

1,963

2,015

2.6

161

25

-84.5

Saguenay

840

986

17.4

993

893

-10.1

94

187

98.9

St. Catharines-Niagara

1,200

1,120

-6.7

4,610

4,727

2.5

49

74

51

Saint John

504

567

12.5

815

819

0.5

193

60

-68.9

St. John's

533

509

-4.5

914

957

4.7

73

83

13.7

Saskatoon

1,431

1,326

-7.3

4,694

4,874

3.8

238

222

-6.7

Sherbrooke

668

721

7.9

2,025

1,885

-6.9

225

297

32

Thunder Bay

137

140

2.2

464

486

4.7

13

5

-61.5

Toronto

16,992

17,878

5.2

92,217

92,749

0.6

1,329

1,009

-24.1

Trois-Rivières

891

910

2.1

1,165

833

-28.5

23

390

##

Vancouver

35,069

35,751

1.9

59,896

59,595

-0.5

2,171

2,123

-2.2

Victoria

1,742

1,828

4.9

9,015

8,747

-3

204

433

112.3

Windsor

242

261

7.9

1,629

1,521

-6.6

116

176

51.7

Winnipeg

3,513

3,706

5.5

8,947

9,105

1.8

1,154

381

-67

Toutes les RMR

133,474

137,754

3.2

364,508

362,059

-0.7

17,588

18,797

6.9

* Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (en excluant les conversions), mais dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont pas encore dénombrés parmi les mises en chantier d'habitations. Ces logements, qui n'apparaissent pas encore dans les données du Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL, pourraient être un indicateur de mises en chantier à venir.

## non calculable / valeurs extrêmes

Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA)

© Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)

juillet 2026

Maisons individuelles

Autres

Total

juin 2026

juillet 2026

%

juin 2026

juillet 2026

%

juin 2026

juillet 2026

%

Provinces (10,000+)








Nfld.Lab.

665

635

-5

727

737

1

1,392

1,372

-1

P.E.I.

291

280

-4

1,322

1,358

3

1,613

1,638

2

N.S.

1,441

1,371

-5

4,746

5,116

8

6,186

6,488

5

N.B.

950

841

-11

3,750

3,807

2

4,699

4,647

-1

Que. 

5,366

4,953

-8

51,763

55,799

8

57,129

60,752

6

Ont.

9,637

9,576

-1

56,123

53,828

-4

65,760

63,404

-4

Man.

2,236

2,230

0

6,184

6,714

9

8,420

8,945

6

Sask.

1,922

1,933

1

3,940

4,398

12

5,862

6,331

8

Alta.

13,298

13,352

0

31,664

31,727

0

44,961

45,079

0

B.C.

3,827

3,626

-5

36,866

33,382

-9

40,694

37,008

-9

Canada (10,000+)

39,631

38,796

-2

197,084

196,866

0

236,715

235,662

0

Canada (Tous les centres)

45,318

44,358

-2

203,342

203,018

0

248,660

247,376

-1

Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission

134

107

-20

1,434

1,408

-2

1,568

1,515

-3

Barrie

185

216

17

424

860

103

609

1,076

77

Belleville - Quinte West

131

142

8

152

162

7

283

304

7

Brantford

223

171

-23

1,144

732

-36

1,367

903

-34

Calgary

5,867

5,794

-1

17,156

15,888

-7

23,023

21,682

-6

Chilliwack

120

127

6

826

834

1

946

961

2

Drummondville

225

215

-4

1,006

1,104

10

1,231

1,319

7

Edmonton

5,742

5,813

1

11,944

13,648

14

17,686

19,461

10

Fredericton

242

241

0

740

1,090

47

982

1,331

36

Greater/Grand Sudbury

86

74

-14

98

152

55

184

226

23

Guelph

32

25

-22

126

102

-19

158

127

-20

Halifax

712

629

-12

3,730

4,122

11

4,442

4,751

7

Hamilton

233

235

1

1,698

1,700

0

1,931

1,935

0

Kamloops

109

80

-27

1,878

1,104

-41

1,987

1,184

-40

Kelowna

208

189

-9

2,112

1,932

-9

2,320

2,121

-9

Kingston

181

147

-19

458

500

9

639

647

1

Kitchener-Cambridge-Waterloo

354

341

-4

4,688

4,708

0

5,042

5,049

0

Lethbridge

275

285

4

558

752

35

833

1,037

24

London

464

493

6

4,534

4,050

-11

4,998

4,543

-9

Moncton

297

265

-11

1,935

2,004

4

2,233

2,269

2

Montréal

1,245

1,226

-2

25,568

27,485

7

26,813

28,711

7

Nanaimo

104

136

31

800

918

15

904

1,054

17

Oshawa

436

289

-34

354

506

43

790

795

1

Ottawa-Gatineau

2,212

2,344

6

11,835

12,562

6

14,047

14,905

6

Gatineau

454

359

-21

3,030

3,050

1

3,485

3,409

-2

Ottawa

1,758

1,985

13

8,805

9,512

8

10,562

11,496

9

Peterborough

87

98

13

24

136

467

111

234

111

Québec

801

776

-3

7,702

9,144

19

8,503

9,920

17

Red Deer

111

132

19

396

402

2

507

534

5

Regina

490

456

-7

1,474

1,514

3

1,964

1,970

0

Saguenay

191

179

-6

1,108

1,114

1

1,299

1,293

0

St. Catharines-Niagara

467

387

-17

2,226

2,338

5

2,693

2,725

1

Saint John

239

204

-15

106

174

64

345

378

10

St. John's

544

533

-2

610

656

8

1,154

1,189

3

Saskatoon

1,374

1,397

2

2,452

2,858

17

3,826

4,255

11

Sherbrooke

287

309

8

2,042

2,204

8

2,329

2,513

8

Thunder Bay

95

92

-3

410

280

-32

505

372

-26

Toronto

2,559

2,618

2

24,296

22,500

-7

26,855

25,118

-6

Trois-Rivières

132

130

-2

1,076

1,068

-1

1,208

1,198

-1

Vancouver

2,028

1,935

-5

23,192

21,270

-8

25,220

23,205

-8

Victoria

306

287

-6

3,462

2,978

-14

3,768

3,265

-13

Windsor

319

349

9

616

634

3

935

983

5

Winnipeg

1,904

1,893

-1

5,518

6,098

11

7,422

7,991

8

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 

Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus










juillet 2025 - 2026







Province

Maisons individuelles

Autres

Total

2024

2025

%

2024

2025

%

2024

2025

%

T.-N.-L.

371

355

-4

212

389

83

583

744

28

Î.-P.-É.

175

146

-17

635

787

24

810

933

15

N.-É.

880

764

-13

4,522

2,863

-37

5,402

3,627

-33

N.-B.

452

436

-4

2,394

2,089

-13

2,846

2,525

-11

Atlantique

1,878

1,701

-9

7,763

6,128

-21

9,641

7,829

-19

Qc

2,626

2,777

6

27,651

28,599

3

30,277

31,376

4

Ont. 

5,340

5,221

-2

28,324

30,720

8

33,664

35,941

7

Man. 

1,309

1,239

-5

2,189

3,543

62

3,498

4,782

37

Sask.

925

1,012

9

2,263

2,295

1

3,188

3,307

4

Alb.

9,237

7,499

-19

23,031

18,619

-19

32,268

26,118

-19

Prairies

11,471

9,750

-15

27,483

24,457

-11

38,954

34,207

-12

C.-B.

2,229

2,053

-8

22,781

20,445

-10

25,010

22,498

-10

Canada

23,544

21,502

-9

114,002

110,349

-3

137,546

131,851

-4

Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission

99

61

-38

1,392

728

-48

1,491

789

-47

Barrie

92

129

40

472

436

-8

564

565

0

Belleville - Quinte West

89

77

-13

271

85

-69

360

162

-55

Brantford

188

128

-32

1,054

579

-45

1,242

707

-43

Calgary

4,129

3,266

-21

12,472

9,589

-23

16,601

12,855

-23

Chilliwack

71

70

-1

266

424

59

337

494

47

Drummondville

140

134

-4

568

603

6

708

737

4

Edmonton

4,103

3,256

-21

8,956

7,602

-15

13,059

10,858

-17

Fredericton

136

145

7

619

627

1

755

772

2

Greater/Grand Sudbury

53

41

-23

111

80

-28

164

121

-26

Guelph

16

11

-31

77

64

-17

93

75

-19

Halifax

443

362

-18

4,071

2,282

-44

4,514

2,644

-41

Hamilton

160

112

-30

1,658

1,002

-40

1,818

1,114

-39

Kamloops

57

64

12

300

950

##

357

1,014

184

Kelowna

162

107

-34

1,849

1,151

-38

2,011

1,258

-37

Kingston

108

90

-17

730

261

-64

838

351

-58

Kitchener-Cambridge-Waterloo

208

215

3

1,409

2,505

78

1,617

2,720

68

Lethbridge

214

157

-27

198

382

93

412

539

31

London

282

273

-3

895

2,376

165

1,177

2,649

125

Moncton

134

107

-20

1,429

1,158

-19

1,563

1,265

-19

Montréal

751

734

-2

14,332

15,131

6

15,083

15,865

5

Nanaimo

49

69

41

169

466

176

218

535

145

Oshawa

188

154

-18

236

260

10

424

414

-2

Ottawa-Gatineau

947

1,211

28

6,938

6,684

-4

7,885

7,895

0

Gatineau

236

218

-8

1,335

1,658

24

1,571

1,876

19

Ottawa

711

993

40

5,603

5,026

-10

6,314

6,019

-5

Peterborough

41

48

17

17

68

##

58

116

100

Québec

402

461

15

5,097

4,800

-6

5,499

5,261

-4

Red Deer

78

63

-19

219

207

-5

297

270

-9

Regina

198

246

24

811

776

-4

1,009

1,022

1

Saguenay

142

116

-18

251

624

149

393

740

88

St. Catharines-Niagara

261

256

-2

972

1,269

31

1,233

1,525

24

Saint John

113

113

-

160

95

-41

273

208

-24

St. John's

346

320

-8

205

351

71

551

671

22

Saskatoon

685

741

8

1,364

1,506

10

2,049

2,247

10

Sherbrooke

153

170

11

732

1,142

56

885

1,312

48

Thunder Bay

46

38

-17

63

220

##

109

258

137

Toronto

1,724

1,355

-21

12,571

13,410

7

14,295

14,765

3

Trois-Rivières

102

78

-24

683

582

-15

785

660

-16

Vancouver

1,138

1,093

-4

14,741

13,238

-10

15,879

14,331

-10

Victoria

158

161

2

2,762

1,877

-32

2,920

2,038

-30

Windsor

188

186

-1

469

325

-31

657

511

-22

Winnipeg

1,178

1,073

-9

1,859

3,167

70

3,037

4,240

40

Total

19,772

17,491

-12

103,448

99,082

-4

123,220

116,573

-5

1 Les données de 2024, 2025 et 2026 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché)

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

maisons individuelles

Autres

Tous les logements

juillet 2025

juillet 2026

%

juillet 2025

juillet 2026

%

juillet 2025

juillet 2026

%

Provinces (10 000+)

T.-N.-L.

97

83

-14

33

46

39

130

129

-1

Î.-P.-É.

51

35

-31

191

126

-34

242

161

-33

N.-É.

189

136

-28

1,265

515

-59

1,454

651

-55

N.-B.

127

123

-3

647

523

-19

774

646

-17

Atlantique

464

377

-19

2,136

1,210

-43

2,600

1,587

-39

Qc

545

449

-18

3,877

4,603

19

4,422

5,052

14

Ont.

928

1,111

20

5,368

3,530

-34

6,296

4,641

-26

Man.

243

174

-28

258

451

75

501

625

25

Sask.

136

167

23

261

325

25

397

492

24

Alb.

1,445

1,224

-15

2,921

2,817

-4

4,366

4,041

-7

Prairies

1,824

1,565

-14

3,440

3,593

4

5,264

5,158

-2

C.-B.

355

308

-13

4,198

2,088

-50

4,553

2,396

-47

Canada (10 000+)

4,116

3,810

-7

19,019

15,024

-21

23,135

18,834

-19

Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission

21

8

-62

198

11

-94

219

19

-91

Barrie

17

26

53

317

224

-29

334

250

-25

Belleville - Quinte West

21

22

5

87

9

-90

108

31

-71

Brantford

17

4

-76

0

7

##

17

11

-35

Calgary

581

493

-15

1,308

1,011

-23

1,889

1,504

-20

Chilliwack

3

11

##

16

11

-31

19

22

16

Drummondville

20

23

15

87

100

15

107

123

15

Edmonton

655

544

-17

1,536

1,630

6

2,191

2,174

-1

Fredericton

49

61

24

217

257

18

266

318

20

Greater/Grand Sudbury

27

14

-48

23

31

35

50

45

-10

Guelph

5

2

-60

42

1

-98

47

3

-94

Halifax

78

35

-55

1,115

417

-63

1,193

452

-62

Hamilton

33

26

-21

893

153

-83

926

179

-81

Kamloops

7

5

-29

174

11

-94

181

16

-91

Kelowna

27

20

-26

170

95

-44

197

115

-42

Kingston

22

22

-

15

32

113

37

54

46

Kitchener-Cambridge-Waterloo

56

63

13

330

161

-51

386

224

-42

Lethbridge

41

34

-17

8

103

##

49

137

180

London

44

71

61

352

109

-69

396

180

-55

Moncton

27

19

-30

335

202

-40

362

221

-39

Montréal

134

118

-12

2,257

2,340

4

2,391

2,458

3

Nanaimo

2

10

##

6

66

##

8

76

##

Oshawa

41

20

-51

64

83

30

105

103

-2

Ottawa-Gatineau

171

243

42

1,295

981

-24

1,466

1,224

-17

Gatineau

82

22

-73

220

143

-35

302

165

-45

Ottawa

89

221

148

1,075

838

-22

1,164

1,059

-9

Peterborough

13

16

23

14

56

##

27

72

167

Québec

62

82

32

639

949

49

701

1,031

47

Red Deer

10

13

30

3

9

##

13

22

69

Regina

28

40

43

42

39

-7

70

79

13

Saguenay

30

16

-47

42

70

67

72

86

19

St. Catharines-Niagara

56

35

-38

232

156

-33

288

191

-34

Saint John

32

24

-25

42

42

-

74

66

-11

St. John's

90

76

-16

33

46

39

123

122

-1

Saskatoon

103

120

17

219

280

28

322

400

24

Sherbrooke

33

37

12

40

121

##

73

158

116

Thunder Bay

17

12

-29

26

15

-42

43

27

-37

Toronto

259

278

7

1,461

1,262

-14

1,720

1,540

-10

Trois-Rivières

14

14

-

51

44

-14

65

58

-11

Vancouver

194

168

-13

2,914

1,642

-44

3,108

1,810

-42

Victoria

32

20

-38

549

146

-73

581

166

-71

Windsor

38

45

18

204

17

-92

242

62

-74

Winnipeg

200

137

-32

196

408

108

396

545

38

Toutes les régions

3,310

3,027

-9

17,552

13,347

-24

20,862

16,374

-22

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.








Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL








## non calculable / valeurs extrêmes








SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]

Profil de l'entreprise

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)