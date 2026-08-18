Le Canada annonce que la Ville d'Amherst est une nouvelle partenaire locale engagée à utiliser le Catalogue de conception de logements

AMHERST, NS, le 18 août 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous nous concentrons sur la création de quartiers où les Canadiens veulent vivre et peuvent se permettre de vivre.

Le Catalogue de conception de logements fait partie d'un vaste éventail de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le rythme de la construction résidentielle, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Le Catalogue appuie la normalisation dans le secteur de l'habitation, et les administrations locales sont des partenaires clés pour réaliser ce potentiel. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une bibliothèque de plus de 50 plans préapprouvés d'immeubles de faible hauteur afin d'accélérer une densification douce à l'échelle nationale. Ce catalogue est gratuit pour toute la population du pays. Les conceptions tiennent compte des différentes exigences de construction au Canada et ont été élaborées par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé qu'Amherst a adhéré au Catalogue de modèles de logements, devenant ainsi la plus récente municipalité à se joindre à des dizaines d'autres collectivités partout au pays à titre de partenaire local officiel. Amherst appuie de façon proactive le Catalogue en procédant à l'examen préalable des modèles afin de faciliter et d'accélérer les approbations, ce qui simplifie la planification des projets pour les constructeurs et les propriétaires. La municipalité fait la promotion des sept modèles conçus pour la région de l'Atlantique, notamment des logements accessoires, des quadruplex, des maisons en rangée superposées et un immeuble de six logements.

Par ailleurs, Amherst a su respecter ses engagements dans le cadre du FACL et dépasser ses cibles de création de logements, un succès qui a également été souligné aujourd'hui. Amherst a proposé un Plan d'action pour le logement ambitieux comprenant des modifications de zonage visant à accroître la flexibilité, à permettre jusqu'à six logements sur les terrains résidentiels et à favoriser une plus grande densité résidentielle dans les secteurs commerciaux. Grâce aux réformes mises en œuvre dans le cadre du FACL, le processus d'examen des demandes de permis de construire est désormais plus rapide et plus prévisible.

Amherst a récemment reçu son deuxième versement du FACL, d'un montant de 566 038 $, en reconnaissance de la mise en œuvre réussie de son plan. Le FACL récompense les administrations locales qui réduisent les formalités administratives et prennent des mesures concrètes pour construire davantage de logements plus rapidement. Les collectivités affichant un rendement élevé étaient également admissibles à un financement supplémentaire afin de poursuivre d'autres initiatives.

Grâce aux réformes réalisées dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, le processus d'examen des permis de construction est maintenant plus rapide et plus prévisible. La Ville a également mis en place des mesures qui ont préparé le terrain à l'adoption du Catalogue, notamment des modifications de zonage visant à accroître la flexibilité, à permettre jusqu'à six logements sur les terrains résidentiels et à encourager une densité résidentielle accrue dans les secteurs commerciaux.

Le travail se poursuit avec les administrations locales de partout au pays pour les encourager à soutenir le Catalogue de conception de logements.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Aujourd'hui, en tant que partenaires, nous bâtissons un Canada plus fort. En regardant autour de moi, je sais que, bien que nous ayons tous des solutions différentes à proposer, notre objectif est le même : accroître la construction résidentielle et veiller à ce que tout le monde au Canada ait un chez-soi. » - Alana Hirtle, députée de Cumberland-Colchester

« Alors que les collectivités partout au Canada s'efforcent de répondre aux besoins en logement, il est important de rendre l'information fiable et les solutions pratiques aussi accessibles que possible. Cette nouvelle ressource de la SCHL offre aux propriétaires, aux constructeurs et aux promoteurs un outil supplémentaire pour explorer des options de logement pouvant contribuer à la croissance continue d'Amherst, tout en réduisant une partie du temps et des coûts associés aux premières étapes de planification. » - Rob Small, maire d'Amherst

Faits en bref :

Liste des partenaires locaux : Catalogue : soutien aux administrations locales

Les propriétaires-occupants, les constructeurs et les collectivités qui souhaitent recevoir des mises à jour peuvent s'inscrire sur la page Web du Catalogue de conception de logements.

Les trousses de conception technique complètes qui ont été lancées en octobre 2025 comprennent des dessins et des spécifications architecturaux et techniques, y compris des aménagements prêts à l'accessibilité et des aménagements à accessibilité améliorée, des modèles et des documents pour les rapports sur le rendement énergétique, des rapports sur le rendement du bâtiment et un guide d'utilisation. De plus, des résumés des coûts de construction régionaux et des guides sur la résilience climatique et la sélection des matériaux sont maintenant disponibles. Les conceptions ciblent toutes les régions du pays : la Colombie-Britannique; l'Alberta; le Manitoba et la Saskatchewan; l'Ontario; le Québec; les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard); et les territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Les plans ont été conçus par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie et ils visent à créer une légère densité et un aménagement intercalaire dans les quartiers existants de toutes les régions du pays.

Le gouvernement fédéral continuera de mobiliser les provinces et territoires dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Il sollicitera notamment leur collaboration pour le Catalogue de conception de logements et les plans standardisés.

Le gouvernement fédéral s'inspire des catalogues de conception de logements d'après-guerre créés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) entre les années 1940 et 1970.

Parallèlement à ces efforts, la SCHL continuera de s'acquitter de son mandat consistant à contribuer au bon fonctionnement du système de logement au Canada grâce à des programmes existants comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Contacts : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]