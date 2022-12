OTTAWA, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Le Défi d'offre de logement passe au quatrième cycle. Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un financement de 40 millions de dollars pour l'initiative « Bâtir pour l'avenir : Construction novatrice pour l'abordabilité du logement », le quatrième cycle du Défi d'offre de logement.

Le cycle Bâtir pour l'avenir vise à trouver et à cultiver des solutions pour éliminer les obstacles à l'innovation dans le domaine de la construction afin d'accroître l'offre de logements qui sont abordables et compatibles avec le climat et qui répondent aux besoins des gens. En soutenant la mise à l'échelle, la reproduction et l'adoption de solutions novatrices, ce cycle s'attaque directement aux obstacles liés à l'offre de logements. Il permet aux parties prenantes locales de cerner et de résoudre les problèmes uniques liés à la construction de logements dans leur région. Ce cycle vise aussi à stimuler la collaboration, le partage des connaissances et les partenariats des différents échelons gouvernementaux afin de favoriser la création de nouvelles unités et la modernisation des logements existants.

Le cycle Bâtir pour l'avenir commence aujourd'hui, et les demandes seront acceptées jusqu'au 13 avril 2023, à 14 h (HAE).

Le Défi d'offre de logement est hébergé sur la plateforme d'Impact Canada. Les innovateurs qui souhaitent poser leur candidature doivent consulter le site https://impact.canada.ca/fr/defis/batir-pour-l-avenir.

Citation :

« Toutes les personnes vivant au Canada méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Pour atteindre cet objectif, notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements abordables. En favorisant la collaboration et en établissant des partenariats stratégiques, nous travaillons en étroite collaboration avec les intervenants pour éliminer les obstacles à l'offre de logements afin que nous puissions tous construire plus de logements abordables pour les personnes vivant au Canada. Cette approche axée sur la collaboration est essentielle à la création d'une offre de logements durable et à long terme. Voici la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada a fourni un financement de 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer le Défi d'offre de logement (DOL) et trouver de nouvelles solutions pour les personnes à la recherche d'un chez-soi abordable au Canada .

a fourni un financement de 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer le Défi d'offre de logement (DOL) et trouver de nouvelles solutions pour les personnes à la recherche d'un chez-soi abordable au . Le DOL est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et vise à :

fournir de nouvelles ressources et à trouver des solutions afin d'améliorer l'offre de logements, ainsi qu'à offrir une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada ;

aider à éliminer les obstacles à l'offre de logements et à l'abordabilité, à présenter de nouvelles idées et solutions, et à favoriser la collaboration et les partenariats.

Le DOL est une composante d' Impact Canada , une initiative pangouvernementale qui aide les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement innovatrices pour produire des résultats significatifs pour la population du Canada .

, une initiative pangouvernementale qui aide les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement innovatrices pour produire des résultats significatifs pour la population du . Le premier cycle, « Fondé sur les données » , a permis de sélectionner 14 finalistes qui ont présenté des solutions innovatrices pour combler les lacunes dans les données sur le logement. Ces participants créeront des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données, améliorant ainsi la prise de décision relative à l'offre de logements. Jusqu'à 25 millions de dollars serviront à financer ces solutions dans le cadre du premier cycle.

, a permis de sélectionner 14 finalistes qui ont présenté des solutions innovatrices pour combler les lacunes dans les données sur le logement. Ces participants créeront des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données, améliorant ainsi la prise de décision relative à l'offre de logements. Jusqu'à 25 millions de dollars serviront à financer ces solutions dans le cadre du premier cycle. Le deuxième cycle, Démarrage, a permis de sélectionner 14 solutions pour recevoir du financement afin de concrétiser les idées proposées pour les étapes préalables à l'aménagement. Un financement pour la mise en œuvre pouvant atteindre 38 millions de dollars sera versé pour financer ces solutions. Découvrez ici qui a été sélectionné.

a permis de sélectionner 14 solutions pour recevoir du financement afin de concrétiser les idées proposées pour les étapes préalables à l'aménagement. Un financement pour la mise en œuvre pouvant atteindre 38 millions de dollars sera versé pour financer ces solutions. Découvrez ici qui a été sélectionné. La première étape du troisième cycle, « Accès Nord » est terminée. Elle a permis de présélectionner 33 demandeurs qui ont proposé des solutions relatives à la chaîne d'approvisionnement. Ces solutions visent à réduire le temps, les coûts et les risques liés à l'accès aux ressources nécessaires pour construire et maintenir une offre appropriée de logements dans le Nord et en région éloignée. Jusqu'à 80 millions de dollars seront versés pour financer les solutions sélectionnées dans le cadre de ce cycle. Découvrez ici les équipes choisies parmi celles qui ont été présélectionnées.

est terminée. Elle a permis de présélectionner 33 demandeurs qui ont proposé des solutions relatives à la chaîne d'approvisionnement. Ces solutions visent à réduire le temps, les coûts et les risques liés à l'accès aux ressources nécessaires pour construire et maintenir une offre appropriée de logements dans le Nord et en région éloignée. Jusqu'à 80 millions de dollars seront versés pour financer les solutions sélectionnées dans le cadre de ce cycle. Découvrez ici les équipes choisies parmi celles qui ont été présélectionnées. Le Défi s'harmonise avec la Stratégie nationale sur le logement et l'objectif de la SCHL, à savoir que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca .

. Pour en savoir plus sur Impact Canada, visitez le site https://impact.canada.ca/fr.

