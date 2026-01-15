THUNDER BAY, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement, et l'économie canadienne se trouve à un moment charnière alors que le système commercial mondial est en pleine mutation. Notre prospérité future dépend de notre capacité à renforcer notre résilience à l'échelle nationale. Pour réussir, le Canada doit transformer son économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte et plus robuste. Le gouvernement du Canada s'efforce de renforcer les industries nationales, de soutenir les travailleurs canadiens et de bâtir une économie résiliente et diversifiée afin que le Canada devienne son propre meilleur client.

À cette fin, les gouvernements du Canada et de l'Ontario augmentent chacun leurs investissements, qui passeront de 758 millions de dollars à 950 millions de dollars, pour l'achat de 55 nouvelles rames de métro pour la ligne 2 de Toronto.

Cet investissement accru tire parti de la politique « Achetez canadien » et priorise l'utilisation de matériaux et de produits manufacturés canadiens. Les nouvelles rames de métro seront entièrement assemblées au Canada et elles seront désormais composées à 55 % de contenu canadien. Cela contribuera directement à la création de plus de 900 emplois dans l'ensemble du Canada et devrait soutenir plus de 1 700 emplois à l'échelle nationale. Cette approche accorde la priorité aux travailleurs canadiens et aux industries canadiennes, ce qui permet au Canada d'être plus compétitif sur les marchés mondiaux, aujourd'hui et à long terme.

Dans cette période où nous bâtissons, le nouveau gouvernement du Canada veille à ce que nous construisions canadien. La politique « Achetez canadien » garantit que les fonds publics soutiennent les emplois canadiens ainsi que les entreprises et les communautés canadiennes dans tout le pays.

L'annonce a été faite aujourd'hui à Thunder Bay par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, avec l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et de la Famille, et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, et Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, ainsi que du ministre Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario. Ils étaient en compagnie de Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay, de Michael Atlas, conseiller juridique principal du TTC, et de Michael Keroullé, président et chef de la direction d'Alstom Americas.

« Pour bâtir l'économie la plus forte du G7, nous devons veiller à ce que nos investissements protègent les emplois et appuient les industries ici même au Canada. Notre partenariat avec la TTC et le gouvernement de l'Ontario permet d'offrir des services de transport en commun fiables, abordables et durables, tout en soutenant des emplois bien rémunérés au Canada. Nous pouvons tous être fiers que ces rames soient construites pour les Canadiens, par des Canadiens. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les travailleuses et les travailleurs sont l'épine dorsale de notre économie et contribuent à la réussite de chaque région du pays. Le monde traverse un moment charnière -- et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons maîtriser. L'annonce faite aujourd'hui par Alstom renforce la souveraineté économique du Canada et permet de maintenir de bons emplois ici même à Thunder Bay. Nous bâtissons des carrières et renforçons notre économie chez nous. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et de la Famille et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Je suis très heureux de voir ce projet se concrétiser. C'est une bonne nouvelle pour Alstom, pour la ville de Thunder Bay et surtout, pour les travailleurs et leurs familles. Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui, au sein des gouvernements, ont fourni les efforts qui ont contribué à rendre cela possible. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River

« L'annonce d'aujourd'hui concrétise l'engagement de notre gouvernement à protéger l'Ontario, à la fois en veillant à ce que les deniers publics ontariens soutiennent les travailleurs ontariens et en renforçant et soutenant le secteur manufacturier de la province. La fabrication de nouvelles rames de métro dans les installations d'Alstom en Ontario permettra de maintenir les travailleurs qualifiés en poste et de veiller à ce que l'Ontario et le Canada disposent de la capacité de production nationale essentielle à notre prospérité économique et à notre sécurité nationale. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Nous remercions la Toronto Transit Commission ainsi que nos partenaires gouvernementaux de la confiance qu'ils accordent à Alstom pour la fourniture des nouvelles rames de métro. Ces rames à la fine pointe de la technologie contribueront à améliorer la fiabilité du service et le confort des passagers. Ces nouveaux véhicules seront conçus et fabriqués au Canada, assemblés à Thunder Bay, soutenus par un réseau élargi de fournisseurs locaux et mis à l'essai à Kingston. Avec la création de près de 1 000 emplois au pays, ces nouvelles rames de métro établissent une nouvelle norme en matière de fabrication au Canada, pour les Canadiens. »

Michael Keroullé, président et chef de la direction, Alstom Amériques

« C'est le résultat final d'une campagne acharnée menée par Unifor pour garantir que les fonds publics consacrés aux acquisitions liées au transport en commun soient utilisés pour soutenir les travailleurs et les communautés canadiennes. Les travailleurs canadiens excellent dans la construction de ce dont nous avons besoin pour faire tourner les rouages de notre économie. Il s'agit d'une victoire importante pour nos membres et la Ville de Thunder Bay, qui construisent des véhicules de transport en commun depuis des générations. Il est essentiel que tous les ordres de gouvernement s'unissent pour soutenir l'industrie manufacturière ici même, au Canada, surtout compte tenu de la période que nous traversons. C'est l'occasion de mettre en avant des stratégies industrielles qui permettent d'attirer des Canadiens qualifiés vers le monde du travail, et de construire dans les usines de tout le pays tout ce qui fait la réussite du Canada. »

Lana Payne, présidente nationale d'Unifor



« La TTC remercie tous ses partenaires financiers pour leur soutien dans le cadre de l'acquisition de ces nouvelles rames de métro pour la ligne 2, alors que nous travaillons en collaboration pour améliorer le transport en commun pour les centaines de milliers d'usagers qui empruntent quotidiennement la ligne 2 de la TTC. Nous sommes également heureux que ces rames contribuent à soutenir des centaines d'emplois canadiens chez Alstom à Thunder Bay, tout en maximisant la part de contenu canadien. »

Jamaal Myers, président de la TTC

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournit 950 900 000 $ pour l'acquisition de 55 nouvelles rames de métro pour la ligne 2 de Toronto.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement de financement sur 10 ans précédemment annoncé au titre du volet Financement de base du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC). À compter d'avril 2026, la Toronto Transit Commission recevra jusqu'à 1,2 milliard de dollars de financement du FTCC sur une période de 10 ans, soit de 2026 à 2036.

La politique « Achetez canadien » du gouvernement du Canada transforme fondamentalement la façon dont le gouvernement fédéral acquiert des biens et des services. Cette politique fait du Canada son meilleur client en renforçant les industries nationales, en soutenant les travailleurs canadiens et en bâtissant une économie plus résiliente et diversifiée dans un contexte de commerce mondial en évolution rapide.

Le volet Financement de base du FTCC offre un soutien prévisible et à long terme aux collectivités canadiennes qui disposent d'un réseau de transport en commun. Ce fonds contribue à améliorer l'accessibilité et la fiabilité du transport en commun, encourage les modes de transport plus propres, facilite un meilleur accès aux services essentiels et aux possibilités économiques pour les Canadiens, et favorise la durabilité environnementale ainsi que le bien-être social.

Le gouvernement de l'Ontario égalera l'investissement du Canada pour aider la TTC à acquérir 55 nouvelles rames pour le métro de la ligne 2 de Toronto, en partenariat avec le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto.

L'Ontario investit 70 milliards de dollars dans le plus grand projet d'expansion dans le domaine du transport en commun en Amérique du Nord, notamment en réalisant le plus grand projet d'expansion du métro de l'histoire du Canada avec la construction de la ligne Ontario, du prolongement vers le nord du métro Yonge, du prolongement du métro de Scarborough et du prolongement vers l'ouest de la ligne de TLR Eglinton Crosstown.

