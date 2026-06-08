Le Canada annonce le début des travaux pour la construction de 217 logements à Toronto

TORONTO, le 8 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 112 millions de dollars pour aider à construire 217 logements locatifs sûrs à Toronto. Situé au 389 Cleveland Street, l'ensemble résidentiel compte 15 étages et dispose d'un espace commercial au rez-de-chaussée. L'immeuble est équipé d'un système géothermique permettant un chauffage et une climatisation écoénergétiques et à faible empreinte carbone, ce qui témoigne d'un engagement en faveur de pratiques de construction durables et résilientes. Il est situé près des principales zones d'emploi et de la station de train léger sur rail d'Eglinton, et on trouve aussi des commerces, des parcs et des écoles dans les alentours, ce qui donne accès aux services et aux commodités à proximité.

L'annonce a été faite par Leslie Church, députée fédérale de Toronto--St. Paul's, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre de logements pour réduire les coûts. Cet ensemble résidentiel permettra de créer plus de logements locatifs pour les personnes qui vivent et travaillent à Toronto. Il est un exemple de ce qui est possible lorsque nous travaillons ensemble en partenariat avec le secteur privé. C'est un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour relever le défi de construire plus de logements dans notre collectivité. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs neufs en investissant plus de 112 millions de dollars dans la construction de 217 logements à Toronto. Ce n'est pas seulement de la construction. Nous créons de réelles occasions pour les personnes et les familles de s'épanouir, de grandir et d'avoir un chez-soi sûr. » - Leslie Church, députée fédérale de Toronto--St. Paul's

« Des quartiers inclusifs commencent par des immeubles bien conçus et inclusifs. Au 383-389, rue Cleveland, cela signifiait un véritable éventail de tailles de logements, des habitations abordables intégrées dans l'ensemble de l'immeuble et 33 logements accessibles conçus selon les normes de la CSA. Il ne s'agit pas d'un immeuble qui se contente de cocher des cases, mais d'un lieu qui ouvre ses portes à tout le monde. » -- Michael Williams, associé directeur et chef du développement chez Hazelview

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2025, la SCHL avait engagé 29,45 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 74 600 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la Stratégie nationale sur le logement qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 389 Cleveland Street est le suivant : 112 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du PPCA.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]