AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SAINT-JOHN

SAINT-JOHN, NB, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Wayne Long, Secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) député de Saint John--Kennebecasis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick et député de Saint-John Harbor et à Donna Noade Reardon, mairesse de Saint-John, pour une annonce en matière de logement.

Date : 27 juillet 2026 Heure : 12 h (HA) Lieu : 128, rue Waterloo,

Saint-John, Nouveau-Brunswick, E2L 3P4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]