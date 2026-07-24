/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À WHISTLER/

WHISTLER, BC, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi Jack Crompton, maire de Whistler, pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 24 juillet 2026



Heure : 10 :00 (HP)



Lieu : Hôtel de ville de Whistler

4325 Blackcomb Wy

Whistler (Colombie-Britannique) V8E 0X5

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]