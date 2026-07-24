Le Canada présente un financement supplémentaire pour construire plus de logements, plus rapidement, à Whistler

WHISTLER, BC, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, réduire les formalités administratives et construire des logements plus rapidement. Le gouvernement du Canada redouble d'efforts avec une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout aux pays. Nous nous concentrons sur la création de quartiers où les Canadiens veulent vivre et peuvent se permettre de vivre.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a présenté un financement supplémentaire de 416 000 $ dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Ce financement est destiné à appuyer les plans de la Ville de Whistler visant à éliminer les restrictions et à assouplir son processus d'aménagement de logements. Whistler utilisera le financement supplémentaire pour réaliser une refonte complète de son règlement de zonage.

Whistler utilisera ces fonds supplémentaires pour remplacer son règlement actuel sur le zonage et le stationnement, qui est devenu de plus en plus complexe et difficile à interpréter et à appliquer. Ce nouveau règlement simplifié et modernisé encadrera l'utilisation du sol et l'aménagement à Whistler et reflétera mieux les priorités de la collectivité. Il contribuera aussi à simplifier les processus d'examen et de délivrance de permis.

Le financement supplémentaire reflète la réussite de la Ville de Whistler dans la mise en œuvre de son entente au titre du FACL, laquelle passe maintenant à environ 3 millions de dollars. À ce jour, la Ville a tiré parti du financement du FACL pour délivrer près de 250 permis de construire, et elle devrait dépasser ses cibles du FACL.

Depuis la signature de son entente au titre du FACL, Whistler a déjà mis en place plusieurs mesures. Notamment, on compte la révision et la mise à jour des droits d'aménagement et des barèmes de droits, la priorisation des demandes de permis d'aménagement de logements pour la main-d'œuvre et l'optimisation du processus de délivrance des permis de construire afin de réduire les formalités administratives et d'accélérer la construction de logements.

L'annonce a été faite par Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Jack Crompton, maire de Whistler.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Faire construire plus de logements représente l'un des plus grands défis pour les collectivités en pleine croissance comme Whistler, où la demande continue de dépasser l'offre. Notre gouvernement est déterminé à aider les municipalités à prendre les mesures qui relèvent de leurs compétences afin d'éliminer les obstacles, d'accélérer les approbations et d'accroître le nombre de logements. Ce financement supplémentaire se veut une reconnaissance des progrès réalisés par Whistler. Il appuiera la poursuite des changements nécessaires pour construire davantage de logements pour les résidents et les travailleurs de la collectivité. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Le généreux soutien du gouvernement fédéral par l'entremise de son Fonds pour accélérer la construction de logements contribuera à réduire les formalités administratives inutiles et à lancer les mises en chantier. Ainsi, un plus grand nombre de résidents de Whistler pourront vivre, travailler et se divertir dans la collectivité qu'ils aiment, aujourd'hui et pour les générations à venir. Le conseil municipal de Whistler demeure fermement déterminé à accélérer la construction de logements destinés à la main-d'œuvre, et cet investissement fait progresser cette importante priorité. » - Jack Crompton, maire de la municipalité de villégiature de Whistler

Faits en bref :

Les collectivités très performantes participant au Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) étaient admissibles à un financement complémentaire pour réaliser d'autres initiatives. Pour être admissibles à du financement supplémentaire, les collectivités doivent avoir : respecté leur entente au titre du FACL; délivré un plus grand nombre de permis que la cible; proposé une initiative supplémentaire conforme aux 10 meilleures pratiques exemplaires du FACL.

Depuis le lancement du FACL en mars 2023, un total de 4,37 milliards de dollars en financement a été engagé pour aider à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction de logements pour la population de villages, de villes et de communautés autochtones du Canada.

Le financement pour la Ville comprend : un financement supplémentaire de 416 000 $ versé par le gouvernement fédéral par l'intermédiaire du FACL, dont l'annonce remonte au 13 mai 2026.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale. Elle est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]