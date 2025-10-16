OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir aux Canadiens un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui le lancement du projet Inuit VAW Shelter, un investissement de 6,4 millions de dollars pour la construction de 13 logements en maison d'hébergement destinés aux femmes inuites.

La maison d'hébergement, qui appartient à l'Ottawa Aboriginal Coalition, servira de refuge aux femmes et aux enfants inuits qui fuient la violence. Des services et du soutien adaptés à la culture seront offerts afin d'aider les Inuits à guérir et à rebâtir leur vie. Cette initiative est financée dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones du gouvernement du Canada. La conception de la maison d'hébergement a été élaborée en étroite collaboration avec la communauté inuite afin de s'assurer qu'elle reflète la culture, les valeurs et les traditions inuites.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Trop de femmes et d'enfants inuits sont victimes de violence sans un endroit sûr où se tourner. Ce refuge, conçu avec le savoir inuit et mis en œuvre avec des partenaires communautaires, offrira de la sécurité, de la guérison et du soutien pratique afin que les familles puissent recommencer leur vie dans la dignité. Notre gouvernement est fier de soutenir des solutions dirigées par la collectivité et axées sur les résultats. » L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Les centres d'hébergement et les logements de transition offrent un soutien essentiel à celles et ceux qui sont dans le besoin, mais ils ne constituent qu'une partie de la solution. C'est pourquoi nous investissons dans des espaces ancrés dans la culture, comme le nouveau centre pour femmes inuites victimes de violence, qui contribuent à garantir sécurité et dignité aux femmes et à leurs enfants, tout en poursuivant nos efforts pour des solutions de logement durables et permanentes. Chacun mérite de se sentir en sécurité et de s'épanouir dans sa culture. » - L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation est le suivant : 6,4 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones. Financement opérationnel continu de la part de Services aux Autochtones Canada (SAC)



