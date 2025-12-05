AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA, DU QUÉBEC ET LA VILLE DE MONTRÉAL FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LAVAL English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
05 déc, 2025, 13:56 ET
MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, à l'honorable Rachel Bendayan, la secrétaire parlementaire du premier ministre, à Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, à Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, et à Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, pour une annonce en matière de logement.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 8 décembre, 8 h.
Date :
8 décembre 2025
Heure :
10 h 30 HNE
Lieu :
L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
