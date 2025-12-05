VANCOUVER, BC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de la Colombie-Britannique et la Ville de Vancouver ont annoncé un financement combiné de plus de 195,9 millions de dollars pour aider à construire 390 logements locatifs sûrs dans deux ensembles résidentiels à Vancouver. L'annonce a été faite au 450 Pacific Street, où seront construits 91 logements dans le quartier Yaletown. Les logements seront destinés aux familles à revenu faible ou moyen, aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre, ainsi qu'aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles monoparentales dirigées par des femmes provenant de groupes dignes d'équité. Entre Nous Femmes Housing Society détiendra et exploitera l'immeuble de sept étages. La Hogan's Alley Society, à titre de partenaire, exploitera 30 logements conçus pour les personnes et les familles noires. La construction au 450 Pacific Street a commencé et devrait s'achever en 2028.

Du financement a aussi été annoncé pour l'ensemble résidentiel du 1010 Expo Boulevard, qui offrira 299 logements dans un immeuble de 29 étages en béton du quartier Yaletown. L'ensemble est conçu pour soutenir divers types de ménages à revenu faible ou moyen. La construction a commencé et devrait se terminer en 2029.

Ces projets sont réalisés en partenariat avec la Province, par l'intermédiaire de BC Housing. Cet investissement fait partie de la stratégie globale de la Province en matière de logement, dotée d'une enveloppe de 19 milliards de dollars. Il reflète aussi son engagement à offrir des logements abordables aux familles, aux personnes âgées et aux personnes seules.

L'annonce a été faite par l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, l'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, Terry Yung, député provincial de Vancouver-Yaletown, Sarah Kirby-Yung, adjointe au maire de la Ville de Vancouver, Lilian Chau, directrice générale de la Entre Nous Femmes Housing Society et Vanessa Mountain, vice-présidente, Properties and Land Development, BC Indigenous Housing Society.

Citations :

« Les collectivités prospèrent lorsque le logement reflète la diversité des personnes qui y vivent. En créant des collectivités où des personnes de tous les milieux peuvent vivre côte à côte, nous favorisons les liens, la stabilité et les occasions pour tout le monde. Il s'agit d'un investissement dans les quartiers afin qu'ils demeurent forts et accueillants à mesure qu'ils évoluent. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Avec nos partenaires, nous créons des communautés où les familles peuvent compter sur des logements sûrs et abordables. » Ces deux ensembles résidentiels donneront aux résidents de Yaletown un meilleur accès aux logements dont ils ont besoin maintenant et pour les générations à venir. C'est ça, bâtir un Canada fort. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre

« Ces logements offriront aux gens la stabilité dont ils ont besoin pour s'épanouir dans les collectivités qu'ils aiment. En travaillant en partenariat, nous créons des solutions de logement qui reflètent les divers besoins des résidents de la Colombie-Britannique. C'est un bon exemple de collaboration entre tous les ordres de gouvernement qui produit des résultats concrets pour la population. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Ces logements auront un effet durable pour des centaines de personnes à Vancouver. Ils offriront de la stabilité et des possibilités aux familles, aux personnes âgées et aux gens qui en ont le plus besoin. Nous cherchons à bâtir des communautés inclusives et fortes où tout le monde a un chez-soi. » - L'honorable Terry Yung, député fédéral de Vancouver-Yaletown

« En ajoutant 390 logements locatifs sûrs à Vancouver, nous contribuons à rendre le cœur de notre ville plus abordable et inclusif pour les personnes qui y vivent et y travaillent. La Ville est fière de participer à ces projets pour qu'un plus grand nombre de résidents puissent vivre près de leur travail, des services et du transport en commun. » - Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

« Pour la Entre Nous Femmes Housing Society, le 450 Pacific Street jette les bases de la guérison, de l'appartenance et des possibilités. Ce projet promet aux personnes qui ont le plus besoin d'un logement qu'elles trouveront un endroit où les soins et la culture se développeront ensemble. Au cœur du centre-ville de Vancouver, nous créons des logements très abordables pour une collectivité dynamique - des ménages dirigés par des femmes, des enfants et des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles autochtones et noires - afin que tout le monde ait un endroit où s'épanouir. » - Lilian Chau, directrice générale, Entre Nous Femmes Housing Society

« La BC Indigenous Housing Society est honorée de participer à ce projet historique sur Expo Boulevard. Un immeuble de 29 étages comptant 299 unités destinées aux familles et aux personnes autochtones, ce n'est pas que de la construction de logements. Cet immeuble représente la justice, le sentiment d'appartenance et un avenir où les Autochtones peuvent s'épanouir au cœur de leurs propres terres. Cet aménagement est un bon exemple de ce qu'on peut accomplir lorsque les gouvernements, les partenaires et la collectivité travaillent ensemble avec un engagement commun à l'égard de la réconciliation en action. Pour nos aînés, nos jeunes et les générations à venir, ces logements offriront de la stabilité, de la sécurité culturelle et une base pour guérir et saisir des occasions. Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont contribué à faire de ce projet une réalité, et nous avons hâte d'accueillir les locataires dans un immeuble qui honore leur histoire, leur dignité et leur droit à un logement sûr et abordable. » - Brenda Knights, directrice générale, BC Indigenous Housing Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Le financement du 450 Pacific Street est le suivant : 45,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable; 14,4 millions de dollars de la Province, par l'intermédiaire du Community Housing Fund; une contribution foncière de 2,2 millions de dollars et une exonération des droits d'aménagement de 2,6 millions de dollars de la Ville de Vancouver.

Le financement du 1010 Expo Boulevard est le suivant : 150,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable; 47,3 millions de dollars de la Province, par l'intermédiaire du Community Housing Fund; une contribution de 3,2 millions de dollars et une exonération des droits d'aménagement de 2,3 millions de dollars de la Ville de Vancouver.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

