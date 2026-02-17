ST. JOHN'S, NL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé un financement combiné de plus de 2 millions de dollars pour aider à réparer 130 logements locatifs sûrs pour les personnes âgées à St. John's. Ce projet, dirigé par Anglican Homes Incorporated, comprend des réparations cruciales aux fondations, aux murs extérieurs et aux toits, ainsi que des améliorations complètes aux systèmes mécaniques, y compris le chauffage, la ventilation et la plomberie, et aux infrastructures électriques. Ces rénovations réduiront l'empreinte environnementale des immeubles, assureront l'intégrité à long terme de l'enveloppe du bâtiment et moderniseront les systèmes essentiels. Ces travaux permettront aux personnes âgées de continuer à accéder à des logements sûrs, fiables et abordables dans la collectivité.

L'annonce a été faite par Tom Osborne, député fédéral de Cape Spear, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Joedy Wall, ministre du Soutien social et du Bien-être, du Logement, de la Réduction de la pauvreté et de la Condition des personnes handicapées, et député provincial de Cape St. Francis, ainsi que par Danny Breen, maire de St. John's.

Citations :

« Nous nous engageons à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs pour offrir un soutien en matière de logement à ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet offrira des logements sûrs et rénovés à certains des résidents les plus vulnérables de St. John's -- des personnes dont les besoins sont les plus grands et les plus urgents. Notre gouvernement est fier d'être l'un des partenaires qui rendent cet ensemble de logements possible. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de St. John's et de partout au pays. Soutenir ce projet est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - Tom Osborne, député fédéral de Cape Spear

« Le premier ministre Wakeham a fait de la création de nouveaux logements abordables une priorité essentielle pour notre gouvernement, mais nous savons également que nous devons entretenir les logements existants. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à réparer ou à remplacer de manière proactive les logements inhabitables de la Newfoundland and Labrador Housing Corporation. Le projet de réparation d'Anglican Homes Inc. est un exemple de mesures visant à entretenir des logements viables et à garantir des logements abordables et indépendants pour les personnes âgées. » - L'honorable Joedy Wall, ministre du Soutien social et du Bien-être, du Logement, de la Réduction de la pauvreté et de la Condition des personnes handicapées et député provincial de Cape St. Francis

« L'accessibilité au logement et les changements climatiques sont deux des plus grands défis auxquels font face les Canadiens dans les petites et grandes collectivités partout au pays. En aidant des organismes comme Anglican Homes à rénover des logements abordables pour les rendre écoénergétiques, nous nous attaquons à ces deux crises en rendant les logements plus abordables et en réduisant les émissions et les coûts d'exploitation. Il s'agit d'investissements intelligents et tournés vers l'avenir qui amélioreront la qualité de vie des personnes âgées à Terre-Neuve-et-Labrador. » - Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)

« Bien vieillir au bon endroit est au cœur de la mission d'Anglican Homes Inc. Maintenir nos immeubles selon les normes les plus élevées et offrir à nos aînés des logements modernes, confortables et efficaces est une priorité absolue. Les investissements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et de la Fédération canadienne des municipalités permettent à AHI d'offrir des logements abordables et confortables aux membres de notre communauté. » - Peter Adams, président du conseil d'administration, Anglican Homes Inc.

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

, de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le portail de demande est maintenant fermé. Le financement fourni pour le projet de réparations de Anglican Homes Inc. est le suivant : 1,9 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 200 000 $ de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador; 2,37 millions de dollars de la Fédération canadienne des municipalités; 286 000 $ de Anglican Homes Inc.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

