ST. JOHN'S, NL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 3,4 millions de dollars pour aider à construire 10 logements de transition destinés à soutenir les femmes et les membres de la famille des personnes 2ELGBTQIA+ qui ont vécu de la violence. Les programmes de First Light St. John's Friendship Centre sont conçus pour répondre aux besoins uniques des membres de la famille des personnes qui y résident. Ils offrent un soutien global qui favorise la guérison, l'autonomie et la stabilité. Grâce à cette approche holistique, l'organisation vise à soutenir les membres de la famille dans leur cheminement vers la guérison à long terme et la stabilité en matière de logement.

L'annonce a été faite par Tom Osborne, député fédéral de Cape Spear, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

Citations :

« Nous nous engageons à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs pour offrir un soutien en matière de logement à ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet offrira des logements sûrs et rénovés à certains des résidents les plus vulnérables de St. John's -- des personnes dont les besoins sont les plus grands et les plus urgents. Notre gouvernement est fier d'être l'un des partenaires qui rendent cet ensemble de logements possible. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'ajout de 10 nouveaux logements de transition au solide réseau de soutien culturel du First Light St. John's Friendship Centre fera une réelle différence pour les femmes autochtones et les membres de la communauté 2SLGBTQI+ qui recherchent la sécurité et la stabilité. Cet investissement permet de s'assurer que les personnes victimes de violence basée sur le genre ont accès non seulement à un logement sûr, mais aussi aux mesures de soutien globales nécessaires pour guérir et se reconstruire. En collaborant avec les communautés, nous pouvons ouvrir la voie à de meilleurs résultats à long terme pour les femmes, les enfants et les personnes 2SLGBTQI+ autochtones à Terre-Neuve-et-Labrador et dans tout le pays. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Cet investissement du gouvernement fédéral offrira stabilité et sécurité, ainsi que des logements culturellement appropriés aux membres de la communauté autochtone. Je suis fier de cet investissement, car il aidera à combler le besoin urgent de logements abordables à St. John's et soutiendra les individus et les familles autochtones pour des générations à venir. » - Tom Osborne, député fédéral de Cape Spear

« L'impact de cet investissement dépasse l'espace physique. First Light accueille dix membres de la communauté autochtone urbaine qui ont été victimes de violence basée sur le genre. Notre équipe de Harvey House est reconnaissante de pouvoir partager cet espace avec notre communauté et profondément touchée par la force et la sagesse qui se manifestent entre ces murs. Notre programme vise à cultiver les expériences et les talents uniques de nos résidents, en les accompagnant dans leur cheminement vers la guérison, qui nourrit et enrichit leur identité globale. » - Megan Pottle, responsable du logement et de la justice chez First Light St. John's Friendship Centre

Faits en bref :

L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA) , de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le portail de demande est maintenant fermé.

, de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le portail de demande est maintenant fermé. Le financement fourni pour les logements de transition de First Light est le suivant : 3,48 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones de la Stratégie nationale sur le logement; Financement opérationnel continu fourni par Services aux Autochtones Canada (SAC) 121 540 $ de First Light St. John's Friendship Centre.



Renseignements supplémentaires :

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

