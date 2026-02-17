ST. JOHN'S, NL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Tom Osborne, député de Cape Spear, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada pour une annonce en matière de logement.

Date : 17 février 2026 Heure : 12 :15 h (HTN) Lieu : First Light Friendship Center

716 rue Water,

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador,

A1E 1C1

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]