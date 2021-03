OTTAWA, ON, le 11 mars 2021 /CNW/ - La demande mondiale de minéraux critiques augmente pour faciliter la transition vers une économie mondiale sobre en carbone. En tirant parti de son savoir-faire en exploitation minière et en production et en mettant à profit sa solide réputation sur les plans environnemental et social ainsi qu'en matière de gouvernance, le Canada peut devenir le fournisseur mondial privilégié pour les technologies propres de pointe.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui la publication d'une liste des minéraux critiques du Canada à l'occasion du congrès virtuel 2021 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE).

Cette liste répertorie 31 minéraux jugés d'une importance critique pour la prospérité économique à long terme du Canada et de nos alliés - des minéraux qui peuvent être produits au Canada, qui sont essentiels à l'industrie nationale et à la sécurité intérieure et qui peuvent alimenter des chaînes d'approvisionnement fiables et résilientes pour satisfaire la demande mondiale.

La liste des minéraux critiques est le fruit non seulement d'une collaboration avec d'autres ministères fédéraux et divers secteurs de l'industrie (c.-à-d. la fabrication ainsi que l'exploration et l'exploitation minières), mais aussi de vastes consultations d'une durée de cinq mois avec les provinces et territoires. La liste priorise la constitution d'une base industrielle pour l'édification d'une économie sobre en carbone numérisée et permet à l'industrie, à nos partenaires commerciaux et aux investisseurs d'estimer avec plus de certitude et de prévisibilité ce que le Canada a à offrir.

Par exemple, le Canada est le seul pays occidental à disposer d'abondantes réserves de cobalt, de graphite, de lithium et de nickel - tous des minéraux essentiels à la fabrication des véhicules électriques et des batteries de l'avenir.

De plus, grâce à l'approche « Des mines à la mobilité », les minéraux du Canada peuvent jouer un rôle de premier plan dans d'autres domaines sur les marchés mondiaux. À l'échelle internationale, le Canada occupe le deuxième rang pour la production de niobium - un métal important pour l'industrie aérospatiale - et le quatrième rang pour la production d'indium - un composant essentiel des semi-conducteurs et de nombreux matériaux nécessaires à l'industrie de la fabrication automobile de pointe.

En tant que grande nation minière dotée d'abondantes ressources et soutenue par des marchés libres, la stabilité politique et un accès privilégié aux marchés mondiaux, le Canada prendra les rênes de l'approvisionnement mondial en produits faits à partir de minéraux critiques et propulsera l'économie de l'avenir.

Citations

« Qu'il s'agisse de panneaux solaires ou de batteries pour véhicules électriques, les 31 minéraux critiques figurant sur la liste du Canada servent à mettre au point des technologies propres. Ces minéraux sont tous essentiels pour réduire les émissions, accroître notre compétitivité et renforcer notre sécurité énergétique. La liste du Canada indique aux investisseurs où le Canada entend concentrer ses efforts et ouvrir la voie. Les minéraux critiques nous rapprochent vraiment de la carboneutralité. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« La demande en minéraux et métaux continue de croître, plus particulièrement du côté des minéraux critiques, qui sont d'une importance vitale dans les domaines de l'aérospatiale, des soins de santé et des télécommunications et pour toute une gamme de technologies propres telles que les panneaux solaires et les batteries de voitures électriques. Nous sommes convaincus que, grâce au leadership exercé par le Canada en matière de normes d'exploitation minière durable et à la volonté du gouvernement de mettre en valeur les minéraux critiques, le secteur minier a les outils, les compétences et le soutien nécessaires pour fournir les minéraux extraits de façon responsable dont ont besoin les industries du Canada et du monde entier. »



Pierre Gratton

Président et chef de la direction, Association minière du Canada

« Notre expertise en exploration minière, nos vastes ressources, la possibilité de découvertes futures et notre leadership pour l'adoption de pratiques durables placent le Canada en excellente position pour devenir le "fournisseur de choix" à l'échelle mondiale pour les minéraux critiques, favorisant ainsi la transition vers un avenir sobre en carbone. Le soutien apporté par le gouvernement, grâce notamment au Plan canadien pour les minéraux et les métaux et à la création d'une liste de minéraux critiques, est un élément essentiel pour atteindre cet objectif. »

Felix Lee

Président, Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs

« De par le monde, les peuples autochtones considèrent que les terres, les ressources et les eaux sont sacrées. Nous savons également que la terre est source de toute vie. Par conséquent, nous comprenons que nous ne pouvons prendre que ce que la terre nous offre de façon durable. L'annonce indiquant que le Canada a déterminé les principaux minéraux critiques nécessaires au maintien de la vie représente une excellente nouvelle. S'il nous est possible d'extraire uniquement ce qui est nécessaire, et ce, d'une manière durable et respectueuse de l'environnement qui tient compte des personnes les plus touchées, nous serons alors en bonne voie d'exercer une mise en valeur équilibrée des ressources. »

Dawn Madahbee Leach

Vice-présidente, Conseil national de développement économique des Autochtones et directrice générale de la Waubetek Business Development Corporation

Liste des minéraux critiques du Canada

Le Canada et les États-Unis font progresser leur collaboration sur les minéraux critiques

Faits sur les minéraux et les métaux

