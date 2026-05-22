SAINT JOHN, NB, le 22 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province du Nouveau-Brunswick ont annoncé un financement combiné de plus de 1 million de dollars pour la construction de neuf logements sûrs avec services de soutien pour les jeunes de 19 à 25 ans qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance à Saint John. L'ensemble résidentiel, appelé Mitchener Village, comprend neuf studios destinés au groupe prioritaire, ainsi que deux espaces de bureau non résidentiels. L'un des bureaux sera loué au Center for Youth Care (CYC) pour soutenir ses principales activités, tandis que le deuxième sera utilisé par le personnel qui supervisera le projet. Les studios bénéficieront d'une subvention d'exploitation d'Habitation Nouveau-Brunswick, de sorte que tous les logements seront très abordables pour les résidents.

L'annonce a été faite par l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député fédéral de Saint John--Kennebecasis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que l'honorable John Dornan, ministre de la Santé et député provincial de Saint John Portland-Simonds.

Nous soulignons également aujourd'hui la réussite de Saint John dans l'atteinte de ses engagements dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). La ville a même dépassé ses cibles pour ce qui est du nombre de logements. Saint John a proposé un plan d'action ambitieux en matière de logement qui comprenait des réformes des règlements de zonage et l'exploitation de terrains publics et sous-utilisés pour aider à accroître l'offre de logements. Saint John a récemment reçu son troisième versement de près de 2,6 millions de dollars au titre du FACL, ce qui reflète la mise en œuvre réussie de son plan. Le FACL récompense les administrations locales qui réduisent les formalités administratives et prennent des mesures pour accélérer la construction de logements. Les collectivités très performantes étaient admissibles à un financement complémentaire pour réaliser d'autres initiatives.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'ensemble résidentiel que nous annonçons aujourd'hui améliorera réellement la vie des jeunes ici, à Saint John. Grâce à chaque projet comme celui-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député fédéral de Saint John--Kennebecasis

« Ces logements seront offerts aux jeunes de 19 à 25 ans qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance. Notre gouvernement reconnaît que tout le monde mérite un endroit sûr où vivre, et nous travaillons avec nos partenaires pour améliorer les options offertes à la population de la province. » - L'honorable John Dornan, ministre de la Santé et député provincial de Saint John Portland-Simonds

« Mitchener Village vise à créer des possibilités pour les jeunes. Chaque jeune mérite un endroit sûr où se poser, des gens qui croient en lui et la chance de bâtir l'avenir qu'il veut pour lui-même. Lorsque les jeunes ont un logement stable et du vrai soutien, on ouvre la porte à l'éducation, à l'emploi, aux liens et à la guérison. Nous sommes reconnaissants envers la Société canadienne d'hypothèques et de logement et nos partenaires communautaires qui donnent vie à cette possibilité pour les jeunes de notre collectivité. » - Karen Cummings, directrice générale, Centre for Youth Care

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel est le suivant : 437 128 $ du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable; 645 000 $ d'Habitation Nouveau-Brunswick; 179 360 $ de CYC Inc.; 1,3 million de dollars sous forme de dons.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]