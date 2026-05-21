COLE HARBOUR, NS, le 21 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Première Nation de Millbrook ont annoncé un financement combiné de plus de 29 millions de dollars pour aider à construire un immeuble de 68 logements à Cole Harbour, dans la municipalité régionale de Halifax. Situé sur le territoire de la Première Nation de Millbrook (réserve indienne de Cole Harbour no 30), l'immeuble offrira des logements locatifs de un, deux et trois chambres, conçus pour répondre à divers besoins des ménages de la région.

L'annonce a été faite par l'honorable Darren Fisher, président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et député de Dartmouth-Cole Harbour, accompagné de Bob Gloade, chef de la Première Nation de Millbrook.

La réussite de la Première Nation de Millbrook dans l'atteinte de ses engagements dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) a également été soulignée aujourd'hui. Elle a même dépassé ses cibles pour ce qui est du nombre de logements. La Première Nation a proposé un plan ambitieux et a récemment reçu son troisième versement de plus de 620 000 $ au titre du FACL, ce qui reflète la mise en œuvre réussie de son plan. Le FACL récompense les administrations locales qui apportent des changements qui réduisent les formalités administratives et qui accélèrent la construction d'un plus grand nombre de logements. Il encourage également les solutions locales qui créent davantage d'options de logement en éliminant les obstacles et en encourageant les mises à jour des systèmes d'urbanisme.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce qu'il faut retenir de l'annonce d'aujourd'hui, ce ne sont pas les montants ni le nombre de logements. C'est plutôt le fait que nous travaillons de près avec la Première Nation de Millbrook pour construire rapidement des logements locatifs de un, deux et trois chambres dont on a grandement besoin ici, à Dartmouth-Cole Harbour. » - L'honorable Darren Fisher, président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et député de Dartmouth-Cole Harbour

« Cet immeuble de 68 logements est un exemple de la vision ambitieuse de la Première Nation de Millbrook et élargira l'éventail des options résidentielles disponibles dans la communauté de Cole Harbour. Le logement abordable offre la sécurité et l'accessibilité pendant des générations et permet aux résidents de s'épanouir. Services aux Autochtones Canada collabore avec les Premières Nations pour que les leaders puissent créer un avenir solide sur les terres traditionnelles. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de la Première Nation de Millbrook, car elle a dirigé ces deux grands projets qui aideront de nombreux membres de la communauté de Millbrook ainsi que des personnes non autochtones à accéder à un chez-soi sûr et accueillant. La construction de notre nouvel immeuble de 68 appartements à Cole Harbour est presque terminée, et l'immeuble répondra aux besoins en matière de logement d'un grand nombre de résidents de cette région. Je suis aussi très fier de notre service de logement, qui a atteint ses engagements dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements et a même dépassé ses cibles en construisant de nombreux logements dans la réserve pour les membres de notre communauté. » - Chef Bob Gloade, Première Nation de Millbrook

« Ulnooweg est fier d'appuyer des projets dirigés par des Autochtones qui créent des possibilités économiques à long terme et répondent aux besoins changeants de nos communautés et de la région. Des partenariats comme celui-ci contribuent à bâtir un avenir plus fort et plus durable grâce à un développement et à des investissements porteurs de sens. » - Christopher Googoo, directeur de l'exploitation, Ulnooweg

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour la phase 2 de Millbrook Apartments est le suivant : 28,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable. 930 000 $ de Services aux Autochtones Canada. 912 000 $ de la Première Nation de Millbrook 250 000 $ de ULNOOWEG



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]