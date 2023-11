NORTH VANCOUVER, BC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 40 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) pour la construction de 89 logements destinés à la location à North Vancouver.

Cette annonce fait suite à la visite à Vancouver, le 16 août, de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. À cette occasion, le ministre a annoncé près de 500 millions de dollars pour plus de 1 110 logements, dont ceux de l'ensemble annoncé aujourd'hui.

Les logements neufs Baden Park - Site 4 au 904, rue Lytton. Les commodités comprendront une salle de conditionnement physique, un atelier de réparation de vélos, un espace de rangement pour les vélos, un stationnement souterrain et des espaces de rangement. La construction devrait être achevée à l'été 2025.

Sources de financement :

40,3 millions de dollars en prêts dans le cadre de l'iFCLL et 6,7 millions de dollars d'Anthem Baden Apartments Holdings LP et le district de North Vancouver a fourni des contributions pour les commodités communautaires liées aux logements abordables et locatifs garantis en vertu des ententes sur le logement.

Citations :

« Nous devons accroître l'offre de logements dans tous les segments du marché, y compris le logement pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Ces 89 nouveaux logements offriront aux résidents en endroit sûrs sécurisé et bien desservi où ils pourront se sentir chez eux. Le gouvernement fédéral continuera de faire des investissements au moyen de programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs et à travailler avec ses partenaires, afin qu'aucun Canadien n'ait jamais à se soucier de disposer d'un endroit où vivre confortablement et en toute sécurité. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement dans l'immeuble Baden Park - site 4 représente un aménagement important pour notre collectivité. Ces 89 nouveaux logements représentent plus que des structures physiques; elles jettent les bases d'un quartier plus robuste et dynamique. En travaillant avec nos partenaires pour répondre aux besoins locaux en matière de logement et assurer l'accès à des espaces sûrs, nous construisons un Canada plus fort et plus résilient » - L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord- Seymour

« Notre collectivité a besoin d'options de logement hors marché. Le fait que le gouvernement fédéral s'associe à des promoteurs dans notre communauté et fournisse des prêts préférentiels peut nous aider à faire un pas de plus vers la satisfaction de ce besoin. » Mike Little, maire, district de North Vancouver

« Nous sommes très reconnaissants envers la SCHL de s'être associée à nous. Chez Anthem Properties, nous construisons une grande variété de logements dans l'ensemble du Grand Vancouver. Grâce à notre ensemble Baden Park, nous pouvons offrir aux gens du district de North Vancouver 89 logements locatifs, abordables et du marché, dont ils ont grandement besoin. Sans des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs de la SCHL, cela ne serait pas possible. » - Rob Blackwell, vice-président directeur de l'aménagement chez Anthem Lytton Street Development

Faits en bref :

L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique.

, le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique. De ce montant, le gouvernement du Canada a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver.

a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution fédérale totale s'élève à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium.

a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . La contribution fédérale totale s'élève à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à Surrey et à Langley .

a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à et à . D'importants projets d'infrastructure de transport en commun, comme le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , renforcent les collectivités. Ils facilitent la vie d'un plus grand nombre de personnes au Canada et favorisent l'abordabilité. En outre, ils cadrent avec l'engagement du gouvernement fédéral de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

