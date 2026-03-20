KEMPTVILLE, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la municipalité de North Grenville ont annoncé un financement de plus de 24 millions de dollars pour aider à créer 60 logements locatifs sûrs pour les personnes âgées, les anciens combattants et les autres membres vulnérables de la population de Kemptville. Le projet consiste à revitaliser un immeuble existant sur le campus de Kemptville. L'immeuble comprendra des espaces partagés, y compris une salle de réunion, une cuisine et des espaces adaptables, pour permettre aux gens de se réunir. Des espaces pour s'asseoir seront aussi aménagés à chaque étage afin d'encourager les gens à socialiser et à interagir.

L'annonce a été faite par Bruce Fanjoy, député fédéral de Carleton, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Nancy Peckford, mairesse de la municipalité de North Grenville.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins de logement. Cet ensemble résidentiel accroîtra l'offre de logements sûrs et abordables destinés à certains des résidents les plus vulnérables de Kemptville. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet de rénovation de Bell Hall améliorera réellement la vie des gens d'ici, à Kemptville. Grâce à chaque projet comme celui-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - Bruce Fanjoy, député fédéral de Carleton

« Avoir accès à un logement sûr et abordable est un des plus grands problèmes que doivent surmonter les gens de North Grenville et de partout au Canada. Grâce à cet important investissement fédéral, l'ensemble résidentiel Bell Hall offrira 60 logements abordables aux personnes âgées, aux anciens combattants et aux autres personnes qui ont besoin d'un logement stable à proximité des services, y compris des services de soutien. En réaffectant un bâtiment existant sur le campus de Kemptville, nous créons un carrefour communautaire dynamique et inclusif, tout en maximisant l'utilisation de chaque dollar de fonds publics au bénéfice des personnes que nous servons. » - Nancy Peckford, mairesse de North Grenville

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements aide les administrations locales de partout au Canada à réduire les formalités administratives afin d'augmenter et d'accélérer la construction de logements. Il favorise l'innovation, soutient la mise à jour des systèmes d'urbanisme et élimine les obstacles pour encourager la réalisation d'initiatives locales visant à créer plus d'options de logement.

North Grenville a proposé un plan d'action ambitieux en matière de logement qui comprenait l'examen des terrains municipaux en vue de leur réutilisation potentielle pour créer des logements et des quartiers à usage mixte. Le terrain municipal du Kemptville College est le premier qui a été examiné dans le cadre de cette initiative du FACL.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel au 15, Campus Drive est le suivant : 24 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable; 4,75 millions de dollars de la municipalité de North Grenville.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.



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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]