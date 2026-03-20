Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
20 mars, 2026, 14:45 ET
20 mars, 2026, 14:45 ET
KEMPTVILLE, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.
Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.
Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.
Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la municipalité de North Grenville ont annoncé un financement de plus de 24 millions de dollars pour aider à créer 60 logements locatifs sûrs pour les personnes âgées, les anciens combattants et les autres membres vulnérables de la population de Kemptville. Le projet consiste à revitaliser un immeuble existant sur le campus de Kemptville. L'immeuble comprendra des espaces partagés, y compris une salle de réunion, une cuisine et des espaces adaptables, pour permettre aux gens de se réunir. Des espaces pour s'asseoir seront aussi aménagés à chaque étage afin d'encourager les gens à socialiser et à interagir.
L'annonce a été faite par Bruce Fanjoy, député fédéral de Carleton, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Nancy Peckford, mairesse de la municipalité de North Grenville.
Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.
Citations :
« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins de logement. Cet ensemble résidentiel accroîtra l'offre de logements sûrs et abordables destinés à certains des résidents les plus vulnérables de Kemptville. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Le projet de rénovation de Bell Hall améliorera réellement la vie des gens d'ici, à Kemptville. Grâce à chaque projet comme celui-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - Bruce Fanjoy, député fédéral de Carleton
« Avoir accès à un logement sûr et abordable est un des plus grands problèmes que doivent surmonter les gens de North Grenville et de partout au Canada. Grâce à cet important investissement fédéral, l'ensemble résidentiel Bell Hall offrira 60 logements abordables aux personnes âgées, aux anciens combattants et aux autres personnes qui ont besoin d'un logement stable à proximité des services, y compris des services de soutien. En réaffectant un bâtiment existant sur le campus de Kemptville, nous créons un carrefour communautaire dynamique et inclusif, tout en maximisant l'utilisation de chaque dollar de fonds publics au bénéfice des personnes que nous servons. » - Nancy Peckford, mairesse de North Grenville
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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