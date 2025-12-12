BEDFORD, NS, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada. À cette fin, l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA) soutient la création de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 9,8 millions de dollars pour aider à construire l'espace qui accueillera 10 logements d'urgence et 5 logements de transition afin de soutenir les personnes 2ELGBTQIA+ qui ont été victimes de violence. Services aux Autochtones Canada a aussi fourni une subvention pour couvrir les coûts de démarrage et du soutien continu. Cet immeuble offrira aux résidents un lieu où ils pourront bénéficier de programmes de soutien fondés sur des modes de connaissance et des pratiques adaptés à la culture.

L'annonce a été faite par Braedon Clark, député fédéral de Sackville--Bedford--Preston, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Andy Fillmore, maire de la municipalité régionale de Halifax.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Chaque personne mérite un chez-soi où elle se sent en sécurité, valorisée et soutenue. Les personnes bispirituelles et LGBTQIA+ autochtones ont trop souvent été privées de cette sécurité. Je tiens à souligner et à célébrer le travail de la Wabanaki Two-Spirit Alliance, qui montre la voie à suivre pour ces logements de transition. Ce projet reflète la force des collectivités qui défendent depuis longtemps la création d'espaces ancrés dans la dignité et la culture. Notre gouvernement est fier de soutenir les solutions dirigées par des Autochtones qui offrent une guérison aujourd'hui et qui bâtissent un avenir plus sûr pour la prochaine génération. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins en matière de logement et remédier à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel accroîtra l'offre de logements sûrs et abordables destinés à certains des résidents les plus vulnérables de Bedford. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - Braedon Clark, député fédéral de Sackville--Bedford--Preston

« Les organismes communautaires, comme W2SA, sont des partenaires de confiance. Ils veillent à ce que le logement soit jumelé à des services de soutien adaptés à la culture qui honorent l'identité et favorisent le sentiment d'appartenance. À l'hôtel de ville, notre rôle est d'éliminer les obstacles et de collaborer étroitement avec les partenaires qui offrent des solutions. Ma porte est ouverte à toutes les personnes, les organisations et les collectivités qui ont une idée permettant d'offrir un logement et de l'espoir aux gens qui en ont le plus besoin. » - Andy Fillmore, maire de la municipalité régionale de Halifax

« L'ensemble de logements Wabanaki 2S est une excellente occasion de mettre en œuvre un soutien global aux personnes 2ELGBTQIA+ de cette ville et de la province. Il s'agit aussi d'un jalon incroyable dans l'élaboration d'un modèle de logement et d'hébergement pour les personnes bispirituelles de la région de l'Atlantique, qui pourraient ne pas être prises en compte dans les populations prioritaires existantes. Grâce au soutien incroyable de la Wabanaki Two-Spirit Alliance, l'ensemble résidentiel permettra aux personnes bispirituelles d'accéder à des logements plus durables. » - John R. Sylliboy, président du conseil d'administration, Wabanaki Two-Spirit Alliance

« W2SA célèbre cette réalisation et ce jalon avec la communauté que nous représentons. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être soutenus par un si grand nombre d'ordres de gouvernement. Nous tenons à remercier chaque personne qui a travaillé avec tant de diligence pour aider à créer cet espace pour les personnes bispirituelles, LGBTQIA+ et de diverses identités de genre. Nous créons un espace pour permettre aux gens de guérir et de renforcer leur résilience. Par ailleurs, ce projet souligne aussi l'engagement à aider les personnes marginalisées à trouver des voies vers le bien-être qui sont globales et adaptées à la culture. » - Tianna Bennett, directrice générale, W2SA

Faits en bref :

L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA) , de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fait partie de l'enveloppe budgétaire de 724,1 millions de dollars allouée à la Stratégie globale de prévention de la violence, conformément à l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le budget est réparti comme suit : La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) verse 420 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition; Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 304,1 millions de dollars sur cinq ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture.

, de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant : 9,8 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones de la Stratégie nationale sur le logement; une subvention de démarrage et du soutien continu de Services aux Autochtones Canada.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

