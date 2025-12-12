/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À BEDFORD/ English
12 déc, 2025, 05:45 ET
BEDFORD, NS, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Braedon Clark, député de Sackville--Bedford--Preston, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Andy Fillmore, maire de la Municipalité régionale d'Halifax, pour une annonce en matière de logement.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 12 décembre, 13 h (HA).
Date :
12 décembre 2025
Heure :
14 h (HA)
Lieu :
L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
