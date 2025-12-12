AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LIVERPOOL English
LIVERPOOL, NS, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Jessica Fancy, députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable Kim Masland, ministre des Ressources naturelles et de la Gestion des urgences et députée de Queens-Shelburne, et à Scott Christian, maire de la Municipalité régionale de Queens, pour une annonce en matière de logement.
À noter : L'événement aura lieu à l'extérieur. Les médias sont invités à s'habiller en fonction des conditions météorologiques.
Date :
15 décembre 2025
Heure :
11 h (HNA)
Lieu :
21, rue Lawrence
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
