KINGSTON, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

À cette fin, le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Ville de Kingston ont annoncé un financement combiné d'environ 39 millions de dollars pour aider à construire 109 logements locatifs sûrs à Kingston.

Les unités feront partie d'un immeuble d'appartements de 10 étages situé au 1752 Bath Road. Cet ensemble résidentiel comptera 53 appartements d'une chambre et 56 appartements de deux chambres. Il sera situé juste devant un arrêt de transport en commun. Il offrira aussi 100 places de stationnement pour vélos et plusieurs places de stationnement pour des véhicules d'autopartage.

L'annonce a été faite par l'honorable Mark Gerretsen, député fédéral de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Bryan Paterson, maire de Kingston.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

Citations :

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires pour relever le défi et construire plus de logements au Canada. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs neufs en investissant plus de 36 millions de dollars dans la construction de 109 logements à Kingston. Ce n'est pas seulement de la construction. Nous offrons la chance aux personnes et aux familles de s'épanouir, de grandir et de bâtir leur avenir avec stabilité et dignité. » - L'honorable Mark Gerretsen, député fédéral de Kingston et les Îles

« En collaborant avec le gouvernement fédéral et la SCHL, le promoteur a pu accéder à du financement qui a rendu possible la construction de l'immeuble du 1752 Bath Road. Des investissements comme celui-ci aident à augmenter les options de logements et à répondre aux besoins de notre communauté. » - Bryan Paterson, maire de Kingston

« Le Martin Group est fermement déterminé à offrir des logements locatifs de grande qualité qui répondent aux besoins de notre communauté. Nous ne nous contentons pas de créer des logements abordables. Nous voulons offrir des logements de qualité qui deviendront un chez-soi et dont les résidents seront fiers. Cet aménagement témoigne clairement de l'engagement du gouvernement fédéral à améliorer l'abordabilité et l'offre de logements. Le projet n'aurait pas été possible sans le soutien du Programme de prêts pour la construction d'appartements de la SCHL et sans l'appui de la Ville de Kingston. Ce partenariat à 3 parties apportera à Kingston des logements dont la population a grand besoin. De plus, il veillera à ce qu'un plus grand nombre de résidents aient accès à des logements sûrs qu'ils peuvent se payer. » - Andrew Martin, Martin Group of Companies

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Le PPCA a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds pour créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour l'ensemble situé au 1752 Bath Road est le suivant : 36,6 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du PPCA; 190 000 $ du Programme de financement initial de la SCHL; 2,4 millions de dollars de la Ville de Kingston.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Apprenez-en plus sur Maisons Canada.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]