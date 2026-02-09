Avis aux médias : La SCHL s'apprête à publier son dernier rapport Perspectives du marché de l'habitation English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

09 févr, 2026, 14:30 ET

OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son rapport Perspectives du marché de l'habitation le mardi 10 février à 10 h (HE).

Ce rapport, publié chaque année par la SCHL, présente une analyse prospective détaillée de l'économie, de la construction résidentielle, du marché locatif, des ventes de logements et des prix des habitations dans les plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada.

En plus d'un aperçu national, le rapport comporte une section pour chacune des RMR suivantes :

Victoria

Winnipeg

Toronto

Vancouver

Hamilton

Ottawa

Calgary

Kitchener-Cambridge-Waterloo

Gatineau

Edmonton

Windsor

Montréal

Regina

St. Catharines-Niagara

Québec

Saskatoon

London

Halifax

