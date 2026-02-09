OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son rapport Perspectives du marché de l'habitation le mardi 10 février à 10 h (HE).

Ce rapport, publié chaque année par la SCHL, présente une analyse prospective détaillée de l'économie, de la construction résidentielle, du marché locatif, des ventes de logements et des prix des habitations dans les plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada.

En plus d'un aperçu national, le rapport comporte une section pour chacune des RMR suivantes :

Victoria Winnipeg Toronto Vancouver Hamilton Ottawa Calgary Kitchener-Cambridge-Waterloo Gatineau Edmonton Windsor Montréal Regina St. Catharines-Niagara Québec Saskatoon London Halifax

