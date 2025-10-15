EDMONTON, AB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'augmenter l'inventaire de logements et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne du pays.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, la collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral ainsi que la Ville d'Edmonton et la Société immobilière du Canada ont annoncé aujourd'hui l'inauguration officielle de Parkside North Townhomes, qui a reçu 44,9 millions de dollars en financement combiné pour aider à construire 91 logements locatifs sûrs et abordables à Edmonton.

L'annonce a été faite par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée fédérale d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton.

Les logements, situés au 6409 Laubman Street NW, se trouvent dans le nouveau complexe Village at Griesbach, qui a été construit sur le site du casernement Griesbach, une ancienne base militaire. Les logements se trouvent du côté ouest du complexe, près des écoles, des espaces verts, des magasins de détail et des restaurants. L'ensemble résidentiel a été conçu et sera exploité par HomeEd, un organisme sans but lucratif qui fournit des logements locatifs abordables à Edmonton.

Le Budget 2025, qui sera déposé le mois prochain, s'appuiera sur cet élan grâce à de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les promoteurs, à mobiliser les capitaux privés et à doubler le rythme de construction de logements partout au Canada. Le Budget 2025 prévoit également une réduction des dépenses liées aux activités gouvernementales et une meilleure utilisation des fonds publics, afin d'investir davantage dans la croissance économique, la construction de logements et l'amélioration de l'abordabilité pour la population.

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici à Edmonton et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés par des initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les familles d'Edmonton méritent d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. En s'associant à la Ville d'Edmonton et à des organisations communautaires, notre nouveau gouvernement contribue à faire de cet objectif une réalité. Des ensembles tels que Parkside North renforcent les quartiers, créent des emplois de qualité et contribuent à la prospérité du Canada, à commencer par notre ville. » - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée fédérale d'Edmonton-Centre

« Edmonton est fière de l'arrivée de l'ensemble Parkside North Townhomes à Griesbach. Non seulement cet ensemble nous rapproche de notre vision commune d'une ville plus abordable et plus inclusive, mais il constitue également une réalisation exceptionnelle dans la création d'un avenir plus respectueux de l'environnement. En considérant le logement abordable comme une infrastructure essentielle, nous donnons à des milliers de personnes à Edmonton les moyens de se construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs familles, et nous augmentons la résilience de notre collectivité dans son ensemble. » - Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

« Parkside North incarne la vision audacieuse de HomeEd visant à réinventer le logement abordable à Edmonton. Une fois achevée, cette superbe collectivité deviendra une nouvelle référence en matière d'aménagement abordable, inclusif et durable dans cette ville. Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires qui nous ont aidés à concrétiser cette vision. Grâce à nos efforts collectifs, nous offrons à davantage de familles d'Edmonton des logements qu'elles aiment et qu'elles peuvent se permettre. » - Nick Lilley, chef de direction, HomeEd

« La Société immobilière du Canada accueille chaleureusement les résidents de Parkside North. Nous sommes ravis de contribuer à un ensemble qui reflète notre engagement à l'égard des collectivités inclusives et durables. » ‒ Stéphan Déry, président-directeur général, Société immobilière du Canada

En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Une enveloppe de 50 millions de dollars provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (aujourd'hui le FLA) a été consacrée au soutien des organisations dirigées par des Noirs pour la construction de logements, ainsi qu'à la création de logements plus abordables pour les ménages noirs locataires. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. L' Initiative des terrains fédéraux (ITF) est un fonds de plus de 318,9 millions de dollars qui appuie la cession ou la location de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires afin qu'ils soient transformés en logements abordables. L'ITF est une initiative de la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Logement, Infrastructures et Collectivités Canada et la Société immobilière du Canada (SIC). En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 142,54 milliards de dollars pour soutenir la création de 4 899 nouveaux logements et la réparation ou rénovation de 208 logements par l'intermédiaire de l'ITF.

est un fonds de plus de 318,9 millions de dollars qui appuie la cession ou la location de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires afin qu'ils soient transformés en logements abordables. L'ITF est une initiative de la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Logement, Infrastructures et Collectivités Canada et la Société immobilière du Canada (SIC). Le gouvernement fédéral a également récemment publié 50 trousses techniques téléchargeables dans le cadre du Catalogue de conceptions de logements. Ces trousses présentent des modèles standardisés pour des maisons en rangée, des quadruplex, des sixplex et des logements accessoires partout au pays. Ces conceptions favorisant une densification douce permettent aux constructeurs et aux collectivités de réduire le temps et les coûts liés à l'élaboration des plans de construction, ce qui contribue à accélérer les approbations et le démarrage des chantiers. Cette initiative facilitera l'ajout de nouvelles options de logement dans les quartiers établis et met de l'avant des constructions à ossature de bois, soutenant ainsi les emplois locaux et la croissance économique.

Le Village at Griesbach à Edmonton est une collectivité planifiée aménagée par la Société immobilière du Canada sur une ancienne base militaire, qui allie durabilité, patrimoine et logement inclusif. Il comprend plus de 7 600 logements prévus, dont plus de 1 250 sont désignés comme abordables grâce à des initiatives telles que l'Initiative des terrains fédéraux et Maisons Canada. Les principaux ensembles comprennent le Cecil Bellrose Manor pour les familles autochtones, Parkside North par HomeEd -- les premières maisons en rangée à consommation énergétique nette zéro au Canada -- et un futur aménagement dans la section nord-est du site.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant : 32 550 000 $ du Fonds pour le logement abordable de la SCHL; 1 480 050 $ de l'Initiative des terrains fédéraux; 635 000 $ de la Société immobilière du Canada; 6 268 074 $ en mise de fonds en argent de HomeEd; 3 807 963 $ sous forme de contribution de la Ville d'Edmonton; 250 000 $ sous forme de contribution d'Ayrshire Real Estate Management Inc.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

