OTTAWA, ON, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Selon de nouvelles recherches de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et les renseignements dont elle dispose sur le marché, les droits d'aménagement constituent une part importante du coût des logements neufs dans les villes canadiennes. En Ontario, ces droits peuvent représenter de 8 à 16 % du prix d'une copropriété neuve et jusqu'à 9 % du prix d'une maison individuelle dans la ville de Toronto.

Mathieu Laberge, Économiste en chef et premier vice-président, Perspectives de l’habitation de la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Dans son dernier article, Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, présente de nouvelles données sur les droits d'aménagement dans 30 municipalités du Canada. Ces données montrent que les droits exigés des constructeurs d'habitations varient beaucoup d'une municipalité à l'autre. L'article soulève aussi la nécessité d'accroître l'uniformité et la transparence des données et évoque d'autres options pour financer les infrastructures municipales.

Lisez l'article intégral sur le site Web de la SCHL : Construire les villes : analyse des droits d'aménagement

Citation :

« Comprendre les droits d'aménagement est essentiel pour comprendre l'offre de logements et l'abordabilité au Canada. Ces droits influent à la fois sur le coût du logement et sur le rythme de croissance des collectivités. Ils sont aussi une importante source de financement pour un large éventail d'infrastructures municipales. Grâce à ces nouvelles données sur les droits et frais d'aménagement municipaux, la SCHL vise à combler les lacunes dans les données afin d'aider les décideurs. Toutefois, le manque d'uniformité dans les normes et la présentation des données sur ces droits d'aménagement demeure un défi », a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL.

Faits en bref :

Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, créée pour aider à combler les lacunes dans les données et à produire des données plus précises et actuelles sur le logement, la SCHL a élaboré le premier ensemble de données sur les droits et frais d'aménagement municipaux.

Liens connexes :

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue avec Mathieu Laberge, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de la SCHL : [email protected]