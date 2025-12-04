OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera de nouvelles données et analyses sur les droits d'aménagement municipaux le jeudi 4 décembre à 10 h (HE).

Dans l'article, Mathieu Laberge, économiste en chef de la SCHL, analysera les nouvelles données, qui ont été rendues possibles grâce à l'Initiative de modernisation des données sur le logement, sur les frais d'aménagement dans 30 municipalités canadienne, ainsi que d'autres options pour financer les infrastructures municipales.

